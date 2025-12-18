В понеділок, 13 жовтня 2025 року, з великої вантажівки під Лондоном без сліду зникли 3000 пляшок українського вина. Вантажу не дочекалася Ukrainian Wine Company UK — англійська компанія, яка спеціалізується саме на продажі вин з України.
Якби цю новину почули 10 років тому — в це б ніхто не повірив. Адже ще зовсім недавно важко було уявити, що українське вино варте уваги британців, навіть крадіїв. Ба більше — в усьому цивілізованому світі не набралося б товарної партії вина з України.
У 2025 році цінність українського вина не викликає питань. Його подають на дипломатичних прийомах, продають на аукціонах та постачають у мережі супермаркетів країн ЄС та США.
Кожному вину — свій час. Сомельє, які взяли участь у проєкті LIGA.net, на свій смак зазначили найкраще вино для кожного з 12 місяців року. В разі рівної кількості балів враховувались результати останніх винних конкурсів: Wines&Spirits Awards 2025, U Wines Award 2025 та вина-амбасадори 2025 від Укрвинпрому.
Серед вин у списку — найбільше представників південних виноробних регіонів України. Шість вин із Буджаку — це українська частина Бессарабії, крайній південь Одеської області. Ще два з Причорномор’я — з Одещини та Миколаївської області.
Від Закарпаття в списку — два вина. Ще один знаковий трунок — із теплого Поділля, а саме — з Тернопільщини.
Гарне вино провокує відкриття на межі парадоксів. Тому маємо географічні казуси. Дві виноробні з півночі країни — Київської та Чернігівської областей — виготовляють зразкові вина, але з причорноморських сортів винограду.
Напевно, найкраще українське ігристе вино. Переважна більшість сомельє, що взяли участь у проєкті, відзначили “Бісер” як найкраще вино для новорічних свят. І не лише для них.
Засновник “Колоніст” Іван Плачков — рушій сучасного українського виноробства. Він забезпечує бездоганне та кропітке виконання всіх нюансів класичної шампанізації. Витримка на осаді — не менш ніж три роки. Після знищення росіянами “Артвайнері” в Бахмуті, “Колоніст” — єдиний в Україні виробник класичного ігристого такого масштабу.
Червоне сухе вино, що радує та гріє, як сонце у лютому — яскраво, але лагідно. Ідеальне “Піно Нуар” 2021 із півночі України, що на сліпих дегустаціях приймають за бургундське.
Борис Слабошевський, власник Vinoman, відомий своїм затятим прагненням до досконалості. Він використовує для виготовлення флагманського “Піно Нуар” авторські бочки зі скельного дуба. Результат — платинова медаль Uwines Award 2025 та срібна медаль на Decanter World Wine Awards 2025.
Є простіші версії, без бочкової витримки. Виноград — сортовий, із Причорномор’я.
“Троянда Карпат” — з експортних фаворитів “Шато Чизай”. Це вино — класика закарпатських виноробів: технологія виготовлення розроблена в 1959 році.
Особливість — пляшка 0,375 л, упакована в тубус.
Рожеве сухе, з рідкісного в Україні винограду “Юпітер”, що має американський родовід. Співвласниця виноробні Оксана Буячок називає це вино легким та грайливим. Фахівці додають ще одну характеристику “Рожевого квадрату” — свіжість. Таким і має бути квітень.
Особливість вина — яскравий рожевий колір. “У смаку “Рожевий квадрат” відкриваються ноти стиглої полуниці, малини та чорної смородини, що супроводжуються легким відтінком квітів”, — зазначає на своєму сайті виробник.
Біле сухе з єдиного в Україні білого автохтонного сорту винограду. Shabo відроджує цей виноград із 1972 року. Саме це вино вперше серед українських отримало статус контрольованого за походженням — аналог французького Appellation d’Origine Controlee та італійського Denominazione di Origine Controllata.
Виноград для виробництва “Тельті-Курук Гран Резерв” збирають вручну, на заводі його ще кілька разів сортують, переробляють, після чого витримують дев’ять місяців у дубових барріках.
Хоча, на думку засновника Kyiv Food and Wine Festival Сергія Клімова, саме це вино буде в пригоді також прохолодними вечорами.
Власник Biologist Ігор Петренко вважає, що особливість саме його “Одеського чорного” в тому, що воно визріває 12 місяців у дубових бочках. Результат — складний характер із нотами чорних ягід, шовковиці та відтінком диму. Сам виноград на виноробню під Києвом везуть з-під Одеси.
Для спекотного липня те що треба — рожевий сухий “Пет Нат” від Frumushika. “Пет нати” — натуральні ігристі вина — набирають популярності останні три-чотири роки, як альтернатива класичним ігристим.
Прихильники цих вин цінують їх за відсутність академізму та funky, а декому просто подобається їх смак та фактура. Все це є в “Пет Нат брют” рожеве від Frumushika.
Перед тим як пити це вино, краще врахувати рекомендації співзасновника виноробні Frumushika-Nova family Володимира Паларієва. Напередодні подачі потрібно пляшку поставити в дуже холодне місце. Оптимальна температура — від двох до чотирьох градусів.
Завершення літа — час для бурштинового або помаранчевого “Ркацителі Амфора”. Це вино дійсно виготовлено в амфорах. Засновник Beykush winery Євген Шнейдеріс привіз їх з Італії та Іспанії. З таким підходом не дивно, що вина Beykush є на полицях лондонського винного бутика Hedonism.
Засновник виноробні “Шато Піно” Володимир Голов обрав для своїх виноградників береги озера Ялпуг. Ця місцевість — винна столиця України, поруч знаходяться виноградні плантації “Колоніст” та “Вінхолу” (Villa Tinta).
“Одеського чорного” мало не буває. А в жовтні і поготів. Сомельє зазначають у ньому смаки бархату, стиглої вишні та шоколаду, а дехто — навіть трішки чорного перцю. Враховуючи 14% міць та дев’ятимісячну витримку в дубових бочках, в підсумку отримуємо теплий та веселий настрій.
Big Wines — винна компанія, що представляє міжнародну групу VINOS DE LA LUZ. Вона зайшла в Україну в кінці 2024 року, придбавши виноробну компанію 46 Parallel. В Україні має власні виноградники в регіоні Буджак Одеської області.
Найімовірніше, це найтитулованіше українське вино. Але LIGA.net рекомендує його не за відзнаки.
Біле вино, зроблене з винограду сорту “Фурмінт”, який є основним для токайських вин. Для Furmint Late Harvest ягоди збирають тільки після того, як вони на лозі перетворюються на родзинки. Це гармонійно поєднує смак, аромат та колір із часом — листопадом.
“Золотом Карпат у келиху” називає його Геннадій Гутман, власник “Шато Чизай”. Відчуття пафосу від цієї характеристики зникає після першого ковтка.
Напій, що пасує до початку зими, — 20-градусний чи то бренді, чи то вино. Виготовляється за допомогою поєднання виноградного сусла та винного спирту, що походять з однієї місцевості. В цьому випадку — теруару Шабо. “В складі не зброджене сусло винограду “Рислінг” та власні коньячні спирти з витримкою в дубі до трьох років”, — зазначено на сайті виноробні.
У “Де Шарант Престиж” втілена ідея виноробні Shabo — поєднання української м’якої сили з європейським раціоналізмом. Власники компанії — родина Іукурідзе — сучасними технологіями підсилюють традиції виноробної колонії “Шабо”, яка була заснована у 19 столітті переселенцями зі Швейцарії.