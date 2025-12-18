Якби цю новину почули 10 років тому — в це б ніхто не повірив. Адже ще зовсім недавно важко було уявити, що українське вино варте уваги британців, навіть крадіїв. Ба більше — в усьому цивілізованому світі не набралося б товарної партії вина з України.

У 2025 році цінність українського вина не викликає питань. Його подають на дипломатичних прийомах, продають на аукціонах та постачають у мережі супермаркетів країн ЄС та США.