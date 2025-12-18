LIGA.net представляє спецпроєкт про українське виноробство. Ми поговорили із сомельє, фахівцями та власниками виноробень, врахували результати авторитетних конкурсів та визначили список найкращих вітчизняних ігристих та тихих, столових та десертних, червоних та білих, південних та північних вин.

Андрій Заїка

автор статті, журналіст LIGA.net

В понеділок, 13 жовтня 2025 року, з великої вантажівки під Лондоном без сліду зникли 3000 пляшок українського вина. Вантажу не дочекалася Ukrainian Wine Company UK — англійська компанія, яка спеціалізується саме на продажі вин з України.

Грабіжники точно знали, чого хочуть — вони перебирали пляшки, перед тим як їх вкрасти.

Світлана Сера Карамшук

представниця Ukrainian Wine Company UK

Якби цю новину почули 10 років тому — в це б ніхто не повірив. Адже ще зовсім недавно важко було уявити, що українське вино варте уваги британців, навіть крадіїв. Ба більше — в усьому цивілізованому світі не набралося б товарної партії вина з України.

У 2025 році цінність українського вина не викликає питань. Його подають на дипломатичних прийомах, продають на аукціонах та постачають у мережі супермаркетів країн ЄС та США.

Напередодні Нового року ми розповідаємо про найкращі вітчизняні вина, які не просто варті уваги, а можуть бути предметом національної гордості.

Кожному вину — свій час. Сомельє, які взяли участь у проєкті LIGA.net, на свій смак зазначили найкраще вино для кожного з 12 місяців року. В разі рівної кількості балів враховувались результати останніх винних конкурсів: Wines&Spirits Awards 2025, U Wines Award 2025 та вина-амбасадори 2025 від Укрвинпрому.

Сомельє, які взяли участь у проєкті:

Сергій Клімов

засновник Kyiv Food and Wine Festival, амбасадор українських вин

Лідія Якшина

керівниця Winetime Academy

Ольга Герман

сомельє Goodwine

Наталя
Бурлакова-Грицай

сомельє мережі виномаркетів “Вина Світу”

Серед вин у списку — найбільше представників південних виноробних регіонів України. Шість вин із Буджаку — це українська частина Бессарабії, крайній південь Одеської області. Ще два з Причорномор’я — з Одещини та Миколаївської області.

Від Закарпаття в списку — два вина. Ще один знаковий трунок — із теплого Поділля, а саме — з Тернопільщини.

Гарне вино провокує відкриття на межі парадоксів. Тому маємо географічні казуси. Дві виноробні з півночі країни — Київської та Чернігівської  областей — виготовляють зразкові вина, але з причорноморських сортів винограду.

Січень

“Бісер” — білий брют від “Колоніст”, с. Криничне, Одеська область

Напевно, найкраще українське ігристе вино. Переважна більшість сомельє, що взяли участь у проєкті, відзначили “Бісер” як найкраще вино для новорічних свят. І не лише для них.

Відчувається пишне, але хрустке “Шардоне”, з ароматами запечених яблук, хлібної скоринки, вершків та бріошей.

Лідія Якшина

керівниця Winetime Academy

Засновник “Колоніст” Іван Плачков — рушій сучасного українського виноробства. Він забезпечує бездоганне та кропітке виконання всіх нюансів класичної шампанізації. Витримка на осаді — не менш ніж три роки. Після знищення росіянами “Артвайнері” в Бахмуті, “Колоніст” — єдиний в Україні виробник класичного ігристого такого масштабу. 

Беззаперечний лідер. Провести старий та зустріти Новий рік із ним — те, що треба.

Сергій Клімов

засновник Kyiv Food and Wine Festival

Лютий

“Піно Нуар” 2023 від Vinoman, с. Жавинка, Чернігівська область

Червоне сухе вино, що радує та гріє, як сонце у лютому — яскраво, але лагідно. Ідеальне “Піно Нуар” 2021 із півночі України, що на сліпих дегустаціях приймають за бургундське.

Борис Слабошевський, власник Vinoman, відомий своїм затятим прагненням до досконалості. Він використовує для виготовлення флагманського “Піно Нуар” авторські бочки зі скельного дуба. Результат — платинова медаль Uwines Award 2025 та срібна медаль на Decanter World Wine Awards 2025.

Є простіші версії, без бочкової витримки. Виноград — сортовий, із Причорномор’я.

Березень

“Троянда Карпат” 2021 від “Шато Чизай”, м. Берегово, Закарпатська область
Десертне, міцне біле вино. В основі сорт “Трамінер”, що є запорукою відтінків троянди та конфітюрів. Воно саме і є десерт.

Ольга Герман

сомельє Goodwine

“Троянда Карпат” — з експортних фаворитів “Шато Чизай”. Це вино — класика закарпатських виноробів: технологія виготовлення розроблена в 1959 році.

Особливість — пляшка 0,375 л, упакована в тубус.

Квітень

“Рожевий квадрат” 2024 від Father’s Wine, м. Гусятин, Тернопільська область

Рожеве сухе, з рідкісного в Україні винограду “Юпітер”, що має американський родовід. Співвласниця виноробні Оксана Буячок називає це вино легким та грайливим. Фахівці додають ще одну характеристику “Рожевого квадрату” — свіжість. Таким і має бути квітень.

Особливість вина — яскравий рожевий колір. “У смаку “Рожевий квадрат” відкриваються ноти стиглої полуниці, малини та чорної смородини, що супроводжуються легким відтінком квітів”, — зазначає на своєму сайті виробник.

Ідеальне для тих випадків, коли ви не знаєте, які страви будуть на вечері. “Рожевий квадрат” універсальне в поєднанні, підійде до всього. А з урожаю 2024 року — це золото.

Лідія Якшина

керівниця Winetime Academy

Травень

“Тельті-Курук Гран Резерв” 2023 від Shabo, с. Шабо, Одеська область

Біле сухе з єдиного в Україні білого автохтонного сорту винограду. Shabo відроджує цей виноград із 1972 року. Саме це вино вперше серед українських отримало статус контрольованого за походженням — аналог французького Appellation d’Origine Controlee та італійського Denominazione di Origine Controllata.

Виноград для виробництва “Тельті-Курук Гран Резерв” збирають вручну, на заводі його ще кілька разів сортують, переробляють, після чого витримують дев’ять місяців у дубових барріках.

Смак “Тельті-Курук Гран Резерв” — насичений як для білого сухого, тому він підкреслить оптимізм, який притаманний травню. В цьому вині зберігається характер українського півдня.

Ольга Герман

сомельє Goodwine

Червень

“Одеський чорний” 2024 від Biologist, с. Лісники, Київська область
Літо варто починати з ще одним українським автохтоном — червоним сухим “Одеським чорним”. “Це по-справжньому наше вино — воно чудово поєднується з борщем.

Лідія Якшина

керівниця Winetime Academy

Хоча, на думку засновника Kyiv Food and Wine Festival Сергія Клімова, саме це вино буде в пригоді також прохолодними вечорами.

Власник Biologist Ігор Петренко вважає, що особливість саме його “Одеського чорного” в тому, що воно визріває 12 місяців у дубових бочках. Результат — складний характер із нотами чорних ягід, шовковиці та відтінком диму. Сам виноград на виноробню під Києвом везуть з-під Одеси.

Липень

“Пет Нат брют” рожеве від Frumushika-Nova family, с. Фрумушика-Нова, Одеська область

Для спекотного липня те що треба — рожевий сухий “Пет Нат” від Frumushika. “Пет нати” — натуральні ігристі вина — набирають популярності останні три-чотири роки, як альтернатива класичним ігристим.

Прихильники цих вин цінують їх за відсутність академізму та funky, а декому просто подобається їх смак та фактура. Все це є в “Пет Нат брют” рожеве від Frumushika.

Прихильники цих вин цінують їх за відсутність академізму та funky, а декому просто подобається їх смак та фактура. Все це є в “Пет Нат брют” рожеве від Frumushika. Є ягідність, яблуко та шипшина.

Наталя Бурлакова-Грицай

сомельє мережі виномаркетів “Вина Світу”

Перед тим як пити це вино, краще врахувати рекомендації співзасновника виноробні Frumushika-Nova family Володимира Паларієва. Напередодні подачі потрібно пляшку поставити в дуже холодне місце. Оптимальна температура — від двох до чотирьох градусів.

Серпень

“Ркацителі Амфора” від Beykush winery, с. Чорноморка, Миколаївська область

Завершення літа — час для бурштинового або помаранчевого “Ркацителі Амфора”. Це вино дійсно виготовлено в амфорах. Засновник Beykush winery Євген Шнейдеріс привіз їх з Італії та Іспанії. З таким підходом не дивно, що вина Beykush є на полицях лондонського винного бутика Hedonism.

У “Ркацителі Амфора” відчувається аромат абрикоса та жовтих слив, що гарно поєднуються з легкими літніми стравами.

Сергій Клімов

засновник Kyiv Food and Wine Festival

Вересень

“Сапераві” 2023 від “Шато Піно”, с. Озерне, Одеська область
Вересень має дарувати впевненість. Саме такий характер у витриманого шість місяців у дубових бочках “Сапераві” 2023 від “Шато Піно”. Це вино “ідеальне як із гастро супроводом, так і само.

Сергій Клімов

засновник Kyiv Food and Wine Festival

Засновник виноробні “Шато Піно” Володимир Голов обрав для своїх виноградників береги озера Ялпуг. Ця місцевість — винна столиця України, поруч знаходяться виноградні плантації “Колоніст” та “Вінхолу” (Villa Tinta).

Жовтень

“Одеський чорний” 2023 від Big Wines, м. Одеса

“Одеського чорного” мало не буває. А в жовтні і поготів. Сомельє зазначають у ньому смаки бархату, стиглої вишні та шоколаду, а дехто — навіть трішки чорного перцю. Враховуючи 14% міць та дев’ятимісячну витримку в дубових бочках, в підсумку отримуємо теплий та веселий настрій.

Big Wines — винна компанія, що представляє міжнародну групу VINOS DE LA LUZ. Вона зайшла в Україну в кінці 2024 року, придбавши виноробну компанію 46 Parallel. В Україні має власні виноградники в регіоні Буджак Одеської області.

Листопад

“Фурмінт пізнього сбору” — Furmint Late Harvest від “Шато Чизай”, м. Берегово, Закарпатська область

Найімовірніше, це найтитулованіше українське вино. Але LIGA.net рекомендує його не за відзнаки.

Біле вино, зроблене з винограду сорту “Фурмінт”, який є основним для токайських вин. Для Furmint Late Harvest ягоди збирають тільки після того, як вони на лозі перетворюються на родзинки. Це гармонійно поєднує смак, аромат та колір із часом — листопадом.

Солодкість поєднується з приємною кислинкою, що надає легкості.

Ольга Герман

сомельє Goodwine

“Золотом Карпат у келиху” називає його Геннадій Гутман, власник “Шато Чизай”. Відчуття пафосу від цієї характеристики зникає після першого ковтка.

У смаку відчутні яскраві нотки цитрусових, айви, персика та трішки меду.

Наталя Бурлакова-Грицай

сомельє мережі виномаркетів “Вина Світу”

Грудень

“Де Шарант Престиж” від Shabo, с. Шабо, Одеська область

Напій, що пасує до початку зими, — 20-градусний чи то бренді, чи то вино. Виготовляється за допомогою поєднання виноградного сусла та винного спирту, що походять з однієї місцевості. В цьому випадку — теруару Шабо. “В складі не зброджене сусло винограду “Рислінг” та власні коньячні спирти з витримкою в дубі до трьох років”, — зазначено на сайті виноробні.

Неймовірний баланс тіла, кислотності та солодкості. Чудовий диджестив.

Лідія Якшина

керівниця Winetime Academy

У “Де Шарант Престиж” втілена ідея виноробні Shabo — поєднання української м’якої сили з європейським раціоналізмом. Власники компанії — родина Іукурідзе — сучасними технологіями підсилюють традиції виноробної колонії “Шабо”, яка була заснована у 19 столітті переселенцями зі Швейцарії.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я

Дата публікації: 20.12.2025 р.

Автор: Андрій Заїка
Редакторка: Катерина Шаповал
Дизайн і верстка: Юлія Теплюк

