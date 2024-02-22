Один зі шляхів до цього – перейти у глуху стратегічну оборону, каже LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

“Партнери, які схиляють до цього, підводять нас до підписання Мінська-3. Для них дуже зручно за рахунок українських інтересів вирішити питання припинення війни, – вважає він. – Це означатиме, що ми фіксуємо ситуацію на фронтах”.

Росія обов’язково використає це для того, щоби посилитися та наприкінці літа 2024 року почати нову масштабну наступальну операцію, аби переломити фронт і досягти максимальних успіхів на полі бою до виборів у США, пояснює Самусь.

Постачання озброєння скорочується. Переконувати ж людей ставати до лав війська в умовах дефіциту озброєння – це виклик, констатує Бєлєсков.

“Коли зброї менше, людина опиняється перед фактом, що доведеться покривати цей наростаючий дефіцит своїм життям і здоров’ям, – нагадує він. – Якщо ж українці не готові воювати, партнери не розуміють, навіщо їм взагалі допомагати”.

Від України чекають нових аргументів, які би переконали партнерів, що необхідно продовжувати підтримку, каже Бєлєсков: “Але ми вже озвучили всі свої аргументи і пояснили всі ризики. Те, що нас не чують – це не проблема тих, хто їх озвучує. Хто би зараз не представляв позицію України, мав би зараз ту саму проблему”.

Щойно втрати Росії на полі бою підуть на спад за такого сценарію, окупанти почнуть накопичувати новий ресурс, погоджується у коментарі LIGA.net військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Переконати партнерів, що залишатися в стратегічній обороні тривалий час Україна може і без їхньої підтримки, РФ буде нескладно, припускає Самусь. Коли ж підтримка зникне – Росія візьме все, що їй потрібно, та запропонує зафіксувати це у відповідних угодах. Разом із нейтральним статусом України та її відмовою від вступу до НАТО і ЄС.

Якщо ж росіяни, – а вони не приховують, що існування України входить у конфлікт із безпекою Росії, – стануть впевненішими у своїх силах, важко буде змусити їх зупинитися та прийняти хоча б нинішню лінію фронту, припускає Бєлєсков.