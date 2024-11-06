Реформа децентралізації, яка стартувала у 2014 році, стала однією з найуспішніших в історії України. Про це свідчать і високий рівень підтримки її українцями, і оцінка Ради Європи, і висновок Європарламенту. Але насправді реформа ще триває. Зокрема, за жодною з державних інституцій досі не закріплена функція нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування (ОМС), попри те що це безпосередньо передбачено Конституцією України та Європейською хартією місцевого самоврядування.

Наразі Україна є єдиною європейською державою, де відсутній нагляд за законністю рішень ОМС. Про це йдеться у міжнародному порівняльному дослідженні місцевого самоврядування, проведеному швейцарським Університетом Лозанни.

“Це створює підґрунтя для відокремлення місцевої влади від державної політики, що становить небезпеку для стабільності, особливо в умовах війни, що триває”, — стверджується у дослідженні.

Встановлення нагляду за законністю рішень ОМC в Україні також є вимогою Європейської комісії для успішної європейської інтеграції нашої держави.

У спецпроєкті, який створений в партнерстві з Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ (Коаліція РПР), LIGA.net розказує, що таке нагляд за законністю, для чого він потрібен самим громадам та які законодавчі ініціативи покликані розв’язати це питання.