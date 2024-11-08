Це щорічний міжнародний захід, організований під егідою ООН. Тут світові лідери, науковці, активісти та представники бізнесу збираються для обговорення та ухвалення рішень з питань зміни клімату. Разом вони вирішують, як саме боротися з кліматичними змінами: ставлять нові цілі, аналізують прогрес у зменшенні викидів та шукають, як допомогти країнам адаптуватися до змін, які вже відбуваються.