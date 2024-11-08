Спецпроєкт
Це щорічний міжнародний захід, організований під егідою ООН. Тут світові лідери, науковці, активісти та представники бізнесу збираються для обговорення та ухвалення рішень з питань зміни клімату. Разом вони вирішують, як саме боротися з кліматичними змінами: ставлять нові цілі, аналізують прогрес у зменшенні викидів та шукають, як допомогти країнам адаптуватися до змін, які вже відбуваються.
Втретє Україна матиме власний павільйон на конференції, де відбудеться близько 50 тематичних заходів. Цього року наша делегація презентує унікальний досвід впровадження екологічних рішень в умовах війни та представить Україну як приклад зеленого розвитку навіть в надскладних умовах.
За майже 1000 днів повномасштабної війни довкіллю України завдано збитків на 65 мільярдів євро. Від російських атак постраждали всі елементи екосистеми: повітря, вода, ґрунти, ліси та заповідні території. На COP29 Україна ініціює створення Глобальної платформи для розробки міжнародних методик оцінки збитків довкіллю від військових дій.
У серії матеріалів ми розповідаємо про головні теми української делегації на COP29 та найважливіші дискусії, що відбуватимуться на конференції. Розберемо механізми міжнародної підтримки екологічних проєктів та покажемо, як Україна планує відбудовуватись за принципом “Build Back Better” — будувати краще, ніж було раніше.