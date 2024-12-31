Демократія проти хаосу війни

Війна завжди випробовує демократію на міцність. Як правило, збройні конфлікти супроводжуються централізацією влади, згортанням свобод, обмеженням демократичних процедур жорсткою цензурою в медіа. Україна ж, перебуваючи понад 1000 днів у стані війни, демонструє унікальний приклад. Ключові демократичні інституції — парламент, суди та місцеве самоврядування — продовжують працювати. Зберігається і плюралізм в медіа, попри зміну форматів багатьох видань.

За даними останнього опитування КМІС, 93% українців підкреслюють важливість повноцінної демократії в Україні. Водночас лише 9% українців вбачають загрозу переходу до авторитаризму.

Під час форуму, присвяченого демократії та організованого Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ (Коаліція РПР) у партнерстві з Центром політико-правових реформ та Democracy Reporting International, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала: