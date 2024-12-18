Яким може бути 2025 рік для України і світу? Ми зібрали думки людей, яким є що відповісти на це запитання — ключових експертів у головних сферах.

Хоча більшість минулорічних експертних прогнозів справдилися, 2024-й не приніс певності на майбутнє. Однак чітко окреслилися фактори, які можуть визначати подальший розвиток подій. За чим стежити — про найголовніше читайте у добірці Думок.