Рік, в який розпочалася велика війна. 2022-й став для нас роком надлюдських випробувань: росіяни намагалися стерти нашу країну з мапи, знищити націю. Але ми вистояли. І тепер крок за кроком повертаємо своє. Це було би неможливо без людей. Без українців.

LIGA.net знайшла головних героїв України. Разом з експертним середовищем ми обрали переможців у 17 номінаціях. Це ті, хто цього року надихав, дивував, рятував та змушував вірити в Україну ще більше (детальна методологія – наприкінці тексту).