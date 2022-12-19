Ми запам’ятаємо цей рік завдяки їм. Топ-17 людей, які змусили LIGA.net ще більше вірити в Україну – попри війну
Рік, в який розпочалася велика війна. 2022-й став для нас роком надлюдських випробувань: росіяни намагалися стерти нашу країну з мапи, знищити націю. Але ми вистояли. І тепер крок за кроком повертаємо своє. Це було би неможливо без людей. Без українців.
LIGA.net знайшла головних героїв України. Разом з експертним середовищем ми обрали переможців у 17 номінаціях. Це ті, хто цього року надихав, дивував, рятував та змушував вірити в Україну ще більше (детальна методологія – наприкінці тексту).
Бізнесмен року
Володимир Поперешнюк
та Вячеслав Климов
засновники компанії "Нова Пошта"
Спочатку врятували свій бізнес, який мало не зруйнувався у перші дні війни – коли обсяг доставок Нової пошти впав до 2%, а десятки відділень опинились в окупації. Тепер – подекуди рятують українців.
Нова пошта однією з перших повертається на звільнені території України – здається, щойно туди заходять ЗСУ.
НП запускає мобільні відділення, щоб мешканці зруйнованих міст могли отримати предмети першої необхідності: від ліхтариків та ліків – до телефонів та ремонтного обладнання. Доставляє поштові відправлення у містечка, максимально наближені до лінії фронту. Часто це – чи не єдиний спосіб відправити посилки до військових.
Нова пошта також збирала гуманітарну допомогу, купувала роботів-саперів для ДСНС, допомагала евакуювати бізнес у більш безпечні регіони.
А восени Нова пошта поєднала українців в Україні – з українцями в Польщі: відкрила понад 10 відділень у найбільших містах – Варшаві, Познані, Кракові, Гданську, Вроцлаві.
Блогер року
Яна Брензей та Емма Антонюк
авторки YouTube-каналу "Палає"
Канал створили наприкінці 2021 року дві журналістки – Емма Антонюк та Яна Брензей. Він починався як Youtube-платформа для обговорення подій та явищ, від яких у них “палає”. За рік у журналістиці лишилася лише Яна. Емма, як каже, “стала безробітною” – звільнилася та веде тільки блог.
Співведучі знімають відео без табу: про культуру, сексизм і фемінізм, шлюб і секс, мову, війну та політику. А їх читацький клуб багатьом нагадав, що можна довго залипати не лише у смартфон, а й у книжку.
Блогер року
Яна Брензей та Емма Антонюк
авторки YouTube-каналу "Палає"
Канал створили наприкінці 2021 року дві журналістки – Емма Антонюк та Яна Брензей. Він починався як Youtube-платформа для обговорення подій та явищ, від яких у них “палає”. За рік у журналістиці лишилася лише Яна. Емма, як каже, “стала безробітною” – звільнилася та веде тільки блог.
Співведучі знімають відео без табу: про культуру, сексизм і фемінізм, шлюб і секс, мову, війну та політику. А їх читацький клуб багатьом нагадав, що можна довго залипати не лише у смартфон, а й у книжку.
Більшість відео зняті на звичайний мобільний телефон, але через якість дискусій відео “Палає” набирають десятки тисяч переглядів: за рік роботи каналу – 7 000 000.
Письменник року
Сергій Жадан
український письменник
Цього року Жадан не написав жодного роману. Каже: не вистачає часу та слів. З першого дня великої війни він залишився у Харкові, який потерпає від постійних обстрілів російських військ, та допомагає мешканцям міста й армії.
За 10 місяців Жадан з колегами перегнав в Україну та передав підрозділам Збройних Сил понад 100 автівок та багато іншого військового обладнання.
Його рок-банда “Жадан І Собаки” провела благодійний тур містами Європи, аби зібрати кошти на потреби Збройних Cил: вдалося – понад 5 млн грн.
І хоча 2022-й не став для Жадана роком нових книг, він здобув 11 міжнародних премій, кожну з яких використовував, щоби нагадати про війну в Україні.
Промова Жадана на врученні німецької літературної Премії Миру – вперше з 1950 року її отримав український письменник – навіть вийшла окремим виданням: “Як говорити про війну? Як давати собі раду з інтонаціями, в яких так багато відчаю, люті, образи, але разом із тим – сили й готовності не кидати своїх, не відступатися?.. Це буде доволі непроста розмова. Але її так чи інакше потрібно починати вже сьогодні”.
Військовий року
Сили оборони України
Українські військові у 2022 році робили речі, в які до 24 лютого мало вірили західні партнери та зовсім не вірили у Кремлі.
Вони зупинили навалу на Київ, героїчно тримали оборону Маріуполя, втопили флагман ЧФ РФ і звільнили острів Зміїний, прорвали фронт під Харковом, деокупували Херсон та 11-й місяць продовжують боротьбу за вільну Україну.
Військовий року
Сили оборони України
Українські військові у 2022 році робили речі, в які до 24 лютого мало вірили західні партнери та зовсім не вірили у Кремлі.
Вони зупинили навалу на Київ, героїчно тримали оборону Маріуполя, втопили флагман ЧФ РФ і звільнили острів Зміїний, прорвали фронт під Харковом, деокупували Херсон та 11-й місяць продовжують боротьбу за вільну Україну.
Понад 190 військових цього року відзначені званням Герой України та орденом “Золота Зірка”. Багато з них – посмертно. LIGA.net вдячна кожному захисникові, який став до боротьби із російськими загарбниками. Від водія вантажівки – до оператора HIMARS. Ця номінація, без перебільшення – від усієї України.
Спортсмен року
Андрій Проценко
легкоатлет (стрибки у висоту)
Напередодні великого вторгнення Проценко готувався до чемпіонату України, який мав відбутися 25 лютого. Але Росія перекреслила ці плани, і він разом з родиною опинився в окупації у селі під Херсоном.
Здолавши перший тиждень шоку, спортсмен, який багато років не знав перемог, опанував себе та почав тренуватися буквально на городі.
Йому із сім’єю вдалося вирватися з окупації лише через 40 днів. А 19 липня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США він здобув бронзу з результатом 2,33 метри. Ще через місяць – бронза чемпіонату Європи. Отримати блискучі перемоги допомогла злість на Росію, зізнався Проценко: “На те, що вона скоїла таке лихо в нашій країні”.
Дипломат року
Дмитро Кулеба
голова МЗС України
Мабуть, жоден очільник МЗС не стикався з такими викликами на міжнародному треку, як Кулеба. Із перших днів великої війни, коли майже ніхто із партнерів ще не вірив в успішний опір України, він знаходив аргументи і переконував Захід: посилити військову та фінансову допомогу Україні, ввести більше санкцій проти Росії.
Дипломат року
Дмитро Кулеба
голова МЗС України
Мабуть, жоден очільник МЗС не стикався з такими викликами на міжнародному треку, як Кулеба. Із перших днів великої війни, коли майже ніхто із партнерів ще не вірив в успішний опір України, він знаходив аргументи і переконував Захід: посилити військову та фінансову допомогу Україні, ввести більше санкцій проти Росії.
Місяць за місяцем він фокусує та утримує увагу цивілізованого світу на тих жахіттях війни, з якими зіткнулася Україна. Він відкрив новий дипломатичний фронт і почав наводити мости з країнами Африки та Азії – щоб збити домінування Росії на цих напрямках та посилити підтримку України. Перші результати вже є: декілька країн Африки на ГА ООН вперше проголосували за Україну, а Кот-д’Івуар приєднався до Кримської платформи.
Завдяки титанічній роботі команди Кулеби Україна навесні набула статус кандидата у члени ЄС. Наступний крок, якого домагатиметься МЗС за каденції Кулеби, – виключення Росії з постійного членства у Раді Безпеки ООН з правом вето та взагалі з організації.
Вчитель року
Людмила Булигіна
викладачка інформатики
Булигіна викладає інформатику у політехнічному ліцеї НТУУ “КПІ” в Києві. Цьогоріч вона разом із Юрієм Гайдученком, вчителем української мови та літератури, започаткувала волонтерський проєкт “Вчитель іде в ЗСУ”. Він збирає донати на закупівлю амуніції та автівок для потреб вчителів, які з освітнього фронту пішли на військовий.
“Ми створили цей фонд у березні, коли серце розбивалось на частини, бо наші вчителі йшли воювати без спорядження і амуніції”, – каже Людмила. І додає: пройшли шлях від “що таке РПС” до “ще одна машинка вже на Півдні”.
Людмила Булигіна народилася у Кадіївці, нині окупованому містечку в Луганській області. Перші 10 днів великої війни, з 24 лютого до 5 березня, вона провела в окупації в Ірпені.
Медик року
Юлія Паєвська (“Тайра”)
парамедикиня
“Тайра” стала парамедиком у 2014 році під час Революції гідності. Потім почала викладати тактичну медицину для військовий і сама долучилася до лав медиків на Донеччині. Поступово зібрала свою евакуаційну команду “Янголи Тайри”. Її підрозділ за роки війни врятував понад 500 військовослужбовців.
Медик року
Юлія Паєвська (“Тайра”)
парамедикиня
“Тайра” стала парамедиком у 2014 році під час Революції гідності. Потім почала викладати тактичну медицину для військовий і сама долучилася до лав медиків на Донеччині. Поступово зібрала свою евакуаційну команду “Янголи Тайри”. Її підрозділ за роки війни врятував понад 500 військовослужбовців.
Початок повномасштабного вторгнення “Тайра” зустріла у Маріуполі, де в перші тижні війни рятувала військових та мирних мешканців, – бо цивільні реанімобілі не могли виїжджати за пораненими. 16 березня вона була захоплена російськими окупантами і три місяці провела у полоні: її вдалося звільнити лише 17 червня.
“Тайра” повернулась виснаженою, але не зломленою. Тепер вона свідчить про злочини Росії перед усім світом. У вересні “Тайра” розповіла у Конгресі США, що бачила до та під час полону: про звірства окупантів та знищення Маріуполя, вбивства, знущання над жінками, помираючих без допомоги дітей та камери для тортур.
Волонтер року
Сергій Притула
очільник благодійного фонду
У березні 2022 року Притула мав оголосити про створення нової партії. Велика війна перекреслила всі політичні плани. Замість партійного офіса на повну потужність запрацював благодійний фонд Притули.
Він збирає величезні кошти під військові проєкти за лічені дні. 300 000 євро на перший потужний безпілотний комплекс для ЗСУ українці задонатили за три години – і це перевищило всі збори фонду на армію за 2021 рік.
“Я занадто часто чув у житті фразу “це неможливо”, щоб звертати на неї увагу”, – каже про це Притула. Тож коли він оголосив амбітний збір на три “народні байрактари”, українці всього за три доби зібрали 600 млн грн – на чотири. Це так вразило виробників Baykar Makina, що компанія передала Україні три байрактари безкоштовно. Фонд Притули порадився з Міноборони і на зекономлені кошти придбав супутник для розвідки.
На початок грудня Притула передав бойовим підрозділам понад 800 “пекельних тачок”, майже 3 500 дронів та 60 комплексів БПЛА: “Я кажу Резнікову: якщо він побачить десь запарковану “Зірку смерті” – пишіть, будемо вирішувати”.
Науковець року
Марина В'язовська
викладачка математики
В’язовська у 2022-му стала першою українкою та взагалі другою жінкою, яка отримала престижну премію Філдса: вона розв’язала задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі.
Ця медаль вручається щочотири роки з 1936-го і вважається еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не дають.
Науковець року
Марина В'язовська
викладачка математики
В’язовська у 2022-му стала першою українкою та взагалі другою жінкою, яка отримала престижну премію Філдса: вона розв’язала задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі.
Ця медаль вручається щочотири роки з 1936-го і вважається еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не дають.
Останні чотири роки В’язовська очолює кафедру теорії чисел у Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія). У 2022 році вона також увійшла до рейтингу ВВС: 100 жінок, які надихають світ.
Політик року
Володимир Зеленський
президент України
Коли Росія розпочала велику війну – Зеленський залишився у Києві, проігнорувавши заклики західних партнерів евакуюватись до Варшави. Звернення президента, де він показав, що перебуває на Банковій, – можливо, найбільш важливий момент в його політичній кар’єрі.
До грудня Зеленський не виїжджав з України, але регулярно відвідував щойно деокуповані території та передову, востаннє – Бахмут.
Його діяльність та виступи на найбільших політичних майданчиках світу відповідали очікуванням від лідера воєнного часу. Яскравий контраст з “бункерним” диктатором Путіним.
Попри високий рейтинг довіри (у вересні – 71%), багато питань Зеленський не закрив, а деякі ще й додав – як-от підписавши закон про добір суддів КСУ, який дає інструменти для узурпації влади. Давні претензії суспільства щодо Олега Татарова, телемарафону та надмірної концентрації влади в руках Андрія Єрмака – теж без відповіді.
Юрист року
Олександра Матвійчук
очільниця Центру громадянських свобод
“Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю”. Цю фразу директорка ЦГС Олександра Матвійчук сказала на врученні першої для України Нобелівської премії миру.
З 24 лютого центр фіксує та доносить до міжнародної спільноти свідчення постраждалих, а також документує воєнні злочини РФ разом з колегами з ініціативи “Трибунал для Путіна”.
Юрист року
Олександра Матвійчук
очільниця Центру громадянських свобод
“Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю”. Цю фразу директорка ЦГС Олександра Матвійчук сказала на врученні першої для України Нобелівської премії миру.
З 24 лютого центр фіксує та доносить до міжнародної спільноти свідчення постраждалих, а також документує воєнні злочини РФ разом з колегами з ініціативи “Трибунал для Путіна”.
Матвійчук потрапила до рейтингу Financial Times – 25 найвпливовіших жінок світу. Юристка виступає за покарання для російського і білоруського керівництва, закликає до перебудови міжнародної системи миру та не соромиться нагадувати Європарламенту про необхідність постачання танків для ЗСУ.
Вона каже прямо: демократії повинні не йти на поступки диктаторам.
Активіст року
Роман Ратушний
захисник Протасового Яру та України
“Чим більше ми вб’ємо росіян – тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям”. Цю цитату Романа Ратушного банять Facebook і Twitter, але може опублікувати LIGA.net.
Найвідомішим довоєнним проєктом Ратушного була громадська організація “Захистимо Протасів Яр”, яка боролася із забудовою багатоповерхівками однойменної зеленої зони в Києві.
Під час великої війни Роман пішов воювати: спочатку у ТрО, далі до бригади ЗСУ “Холодний Яр”. Брав участь у боях під Києвом, у Сумській області, а з квітня – на сході країни.
8 червня Роман загинув під Ізюмом. Йому було 24. Ім’ям Романа Ратушного названа вулиця у Києві, поруч із Протасовим Яром, та стипендія для громадських активістів.
Журналіст року
Медійники, які загинули, виконуючи професійний обов'язок, зокрема у лавах ЗСУ
У 2022-му українські журналісти працювали під канонади гармат на фронті, під обстрілами у тилових містах та навіть на тимчасово окупованих територіях. Вони отримали колективного Пулітцера і продовжують свою роботу попри блекаути.
Журналіст року
Медійники, які загинули, виконуючи професійний обов'язок, зокрема у лавах ЗСУ
У 2022-му українські журналісти працювали під канонади гармат на фронті, під обстрілами у тилових містах та навіть на тимчасово окупованих територіях. Вони отримали колективного Пулітцера і продовжують свою роботу попри блекаути.
Щонайменше 43 медійники загинули від початку великої війни. Документаліст і фотограф Макс Левін був холоднокровно страчений росіянами під Києвом, де документував воєнні злочини. Військовий журналіст Олександр Махов загинув поблизу Ізюма зі зброєю в руках. Продюсерка Віра Гірич стала жертвою російської ракети, яка влучила в її будинок…
Ця номінація – колективна відзнака LIGA.net кожного журналіста, який поклав життя на те, щоб війна в Україні не сходила з перших шпальт, жоден злочин окупантів не був замовчаним, а Україна – залишалася вільною.
Музикант року
KALUSH та Андрій Хливнюк
Гурт Kalush і його паралельний проєкт KALUSH Orchestra отримали справжню світову славу після перемоги на пісенному конкурсі Євробачення-2022 з піснею “Stefania”. Під час фінального виступу гурт закликав врятувати Маріуполь та Азовсталь, де перебували українські військові.
Свій приз – Кришталевий мікрофон – переможці у колаборації з фондом Притули продали за $900 000, пішли на комплекс безпілотників PD-2 для ЗСУ.
Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк у перші дні війни вступив до тероборони Києва. Наприкінці лютого він заспівав на Софійській площі гімн Січових стрільців “Ой у лузі червона калина”: відео стало всесвітньо відомим, а пісня – символом спротиву Росії.
Це так надихнуло легендарний Pink Floyd, що гурт записав з Хливнюком кавер: “Hey, Hey, Rise Up” – перший новий трек британців за 28 років. Сингл зібрав 500 000 фунтів стерлінгів для України.
Рятівник року
Всі рятівники та енергетики, які ризикують власними життями, щоб врятувати наші
З перших днів великої війни працівники ДСНС, ігноруючи ризик самим потрапити під ворожий обстріл, дістають з-під завалів українців та їх чотирилапих улюбленців, гасять пожежі, розчищають від мін звільнені території.
До справи порятунку стають і військові. Пілоти вертольотів здійснювали рейди углиб фронту на 100 км і долали щільну ППО, щоб поповнити на оточеній Азовсталі запаси та вивезти поранених.
Рятівник року
Всі рятівники та енергетики, які ризикують власними життями, щоб врятувати наші
З перших днів великої війни працівники ДСНС, ігноруючи ризик самим потрапити під ворожий обстріл, дістають з-під завалів українців та їх чотирилапих улюбленців, гасять пожежі, розчищають від мін звільнені території.
До справи порятунку стають і військові. Пілоти вертольотів здійснювали рейди углиб фронту на 100 км і долали щільну ППО, щоб поповнити на оточеній Азовсталі запаси та вивезти поранених.
А з початком ракетних ударів РФ по цивільній інфраструктурі до порятунку мільйонів долучилися “воїни світла” – енергетики. Попри безпрецедентні масштаби атак, вони щодня руйнують плани Путіна підкорити українців темрявою і холодом.
Ця номінація – колективна відзнака LIGA.net всіх рятівників та енергетиків, які стали щитом між українським світлом та російським мороком.
Людина року
за версією підписників LIGA.net
Тарас Чмут і
фонд "Повернись живим"
Фонд “Повернись живим”, яким керує Тарас Чмут, з 24 лютого зібрав майже 5,5 млрд грн (близько $148,7 млн) для допомоги Силам оборони України.
Першим в Україні фонд отримав ліцензію на закупівлю товарів військового призначення та у травні придбав турецький ударний безпілотний комплекс Bayraktar ТВ2 – для розвідників.
З осені у партнерстві з ГУР він реалізує таємничий проєкт Black Box, який має на меті “знизити наступальний потенціал Росії”. Вже на потоці “Повернись живим” закриває потреби військових у зв’язку, БПЛА, автівках та технічних засобах.
У грудні Тарас Чмут виступив перед Конгресом США: “Наша робота – це всебічна підтримка та забезпечення Сил оборони України технічними засобами для переваги на полі бою… Все, що ми робимо, є результатом жахливої війни”.
Чмут завжди знає відповідь на питання “Шо по русні?”
Ми попросили аналітичні центри та профільні організації назвати по дві-три людини, які надихнули їх у 2022-му, а також коротко аргументувати свій вибір. І отримали відповіді, зокрема, від фонду Відродження, Центру Разумкова, фонду Демократичні ініціативи, Європейської бізнес-асоціації, Київської школи економіки, Інституту масової інформації, Інституту модернізації змісту освіти, Lviv Media Forum, Освіторії та Госпітальєрів.
Також ми опитали минулорічних переможців “Натхнення-2021” – нам відповіли щодо своїх сфер юрист Андрій Пилипенко, блогер Сергій Стерненко та вчитель Артур Пройдаков.
У частині номінацій був паритет, і LIGA.net додатково залучала профільних експертів.
Переможця номінації “Людина року” визначили підписники LIGA.net. Ми попросили їх назвати людину/організацію, яка надихнула їх в 2022-му. Якщо ви хочете долучитись до цієї номінації наступного року – ставайте підписником LIGA.net.
Автори: Марк Сировий, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова, Дмитро Бєлобров, Роман Тищенко
Верстка: Юлія Виноградська
Дата публікації: 30.12.2022 р.
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