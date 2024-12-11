У 2006 році студент-інженер із Джорджії Коллін Воллес вирішив замовити перекус прямо під час лекції. Тоді доставляння обмежувалося піцою й китайською їжею, а замовлення робили з телефону. Воллес подумав, що це може змінити інтернет, і створив систему онлайн-замовлень у ресторані, що згодом переросла у компанію, куплену гігантом Grubhub у 2011 році.

Воллес не підозрював, що його технологія започаткує процес, який докорінно змінить культуру харчування, пише The Atlantic.

Сьогодні американці замовляють майже все, від морозива до стейків, не виходячи з дому. Страви з улюблених ресторанів подаються не у затишних залах, а в пластикових контейнерах, які привозять кур’єри зі щонайменшими гарантіями безпеки. Індустрія доставляння, якої 15 років тому фактично не існувало, тепер приносить десятки мільярдів доларів на рік.

За даними Національної ресторанної асоціації США, у 2024 році близько 75% замовлень у ресторанах споживалися поза їхніми стінами. Кількість користувачів доставляння з 2019 року більш ніж подвоїлася, а 41% американців називають його “необхідною частиною життя”. Серед молоді ці показники ще вищі: понад половина людей до 45 років замовляють доставляння щонайменше раз на тиждень, а кожен двадцятий навіть кілька разів на день.

Це явище охоплює не лише міста: до 20% мешканців сільських районів користуються доставлянням щотижня.

Платформи на кшталт Seamless, Grubhub, Postmates, DoorDash та Uber Eats, які з’явилися у 2000-х, швидко завоювали ринок. Вони пропонували ресторанам готову інфраструктуру онлайн-замовлень, а клієнтам – знижки. Коли “доставка” перетворилася з розкоші на звичку, ресторани зрештою втратили контроль над частиною бізнесу, віддавши його технологічним компаніям.

Під час пандемії ця залежність лише посилилася: замовлення стали єдиним джерелом доходу, і ресторани масово приєдналися до платформ. Проте, як зазначає ресторатор Том Коліккіо, “порятунок перетворився на пастку”.

Після відновлення нормальної роботи ресторани виявили, що не можуть відмовитись від доставляння, навіть якщо воно з’їдає прибуток. Платформи беруть до 30% комісії, додатково стягують за оплату, рекламу й позиціювання у застосунках. Власниця мережі на Західному узбережжі США Шеннон Орр підрахувала: у 2024 році один з її ресторанів заробив $1,7 млн, але $400 000 з цієї суми пішло агрегаторам. “Це дві річні зарплати, – каже вона. – Під час пандемії доставляння нас врятувало, а тепер убиває”.

Змінився не лише формат роботи, а й сам сенс ресторану як такого. У багатьох закладах тепер до 30% замовлень – на винос. Зали спорожніли, а офіціанти перетворилися на касирів. Інтер’єрні компанії проєктують приміщення з комірками для кур’єрів, спеціальними входами й паркуванням для велосипедів. З’явилися “примарні кухні” – ресторани без залів, що існують лише для доставляння.

Меню теж підлаштовується під формат страв, що мають витримати дорогу: менше смаженого, більше тушкованого, заправки подаються окремо. “Це інша філософія, – каже ресторанна критикиня Гілларі Дікслер Канаван. – Коли кухня вже не вирішує, як гості споживають страви, зникає сама суть гастрономічного досвіду”.

Очевидний опір чинить висока кухня. Шеф Філіп Фосс із чиказького ресторану EL Ideas припинив доставляння, коли зрозумів, що втрачає надто багато. “Ми відкриваємо ресторани, щоб люди приходили до нас, – каже він. – Інакше ми просто кейтеринг”.

Те, що колись було спільним досвідом – запахи, люди, шум – тепер розбилося на окремі пластикові коробки. Воллес визнає, що шкодує: “Я просто розважався, створюючи технологію. А потім побачив, скільки вона коштувала людям, які будують ресторани, і мені стало боляче. Тепер я рідко замовляю доставляння”.