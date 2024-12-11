Як виявити, що студентську чи будь-яку іншу текстову роботу написав штучний інтелект? Викладач англійського словотвору з коледжу Флориди професор Марк Масаро не з чуток знає, наскільки стрімко ChatGPT й подібні йому інструменти змінюють освіту. Після 2023 року, коли системи генеративного ШІ стали масово доступними, викладачі в США зіткнулися з новою формою системного студентського обману. За словами Масаро, в окремих групах до п’яти студентів із 25 здають роботи, які, ймовірно, були створені за допомогою чат-ботів.

Спочатку він активно користувався онлайн-детекторами ШІ, перевіряючи через них кожен сумнівний текст. Але згодом адміністрація заборонила завантажувати студентські роботи до сторонніх сервісів через ризики порушення конфіденційності. До того ж такі детектори не завжди точні. Тож нині викладач спирається на власну інтуїцію й досвід, виробивши цілий набір індикаторів, які вказують на яскраві ознаки застосування штучного інтелекту.

Одним із тривожних дзвіночків є зловживання довгим тире. ChatGPT любить розділяти думки цим знаком пунктуації, а студенти насправді навіть не завжди знають, як його набрати на клавіатурі. Марк Масаро розповідає, що іноді просто просить студента показати, як той поставив це тире у тексті. Якщо студент вагається або не знає, то висновок для викладача очевидний.

Ще одна ознака – це повна відсутність абзацних відступів. У типовому тексті, згенерованому ChatGPT, масив іде суцільним блоком без будь-якого форматування. Якщо студентський твір виглядає саме так, у викладача виникають підозри.

Червоним “прапорцем” також є надто правильна граматика. Масаро називає це “бездоганною мовною формою без сенсової глибини”. Рівномірні абзаци, однакова довжина речень, надмірно академічний стиль і загальний механічний ритм.

Також підозріло, якщо раніше роботи певної людини мали свій стиль, а нові тексти стали занадто “відшліфованими”, розповідає Gizmodo.

Важливим критерієм для професора є нульова участь студента у підготовчих етапах до роботи. Масаро регулярно проводить чорнові обговорення, перегляди й зустрічі зі студентами. І якщо хтось приносить вже готову роботу і не має жодної чернетки чи підтвердження візиту до письмового центру коледжу для редагування твору, це викликає питання. Часто такі тексти вирізняються дивною лексикою та складністю, яка не відповідає рівню мовлення і виступів студента в аудиторії.

Особливо яскраво помітне втручання ШІ у текстах особистих есе. Масаро час від часу просить студентів поділитися своїми роздумами про різні речі. Наприклад, про роботу місцевого магазину чи про життєвий досвід. Реальні історії часто містять дрібні, специфічні деталі. А от штучні тексти в таких випадках надмірно загальні й абстрактні. Наприклад, про значення дружби для людства.

Часом трапляються й очевидні проколи.

Наприклад, деякі студенти забувають видалити з готової роботи початковий запит до чат-бота. Також Масаро регулярно стикається з фальшивими посиланнями, вигаданими джерелами або неіснуючими цитатами. Перевірка таких фактів вимагає від викладача годин додаткової роботи, адже доводиться вручну шукати книги й академічні журнали, яких насправді не існує.

Викривати студентів у списуванні – справа непроста. Масаро зізнається, що і розмови на цю тему часто незручні. Але в більшості випадків винні нічого не заперечують, або ж визнають свою провину, або просто ігнорують листи викладача (особливо на дистанційних курсах). Натомість ті, хто не використовував ШІ, зазвичай, активно захищають свої роботи і Масаро їм вірить.

Загалом, для професора найбільша трагедія не в самих підробках, а в тому, що студенти втрачають можливість розвивати власне мислення й голос.

“Це саме той період, коли вони мають знаходити себе, – каже він. – Але замість цього вони дозволяють штучному інтелекту думати й говорити замість них”.