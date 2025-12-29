Китай і Росія вибудували приховану систему морських перевезень зрідженого природного газу (ЗПГ/LNG), яка дозволяє Москві обходити західні санкції й експортувати одне з ключових джерел воєнних доходів. Масштабне розслідування Bloomberg показало, як через мережу підставних компаній, маніпуляції з навігаційними системами та ризиковані операції у відкритому морі формується тіньовий флот LNG-танкерів, орієнтований насамперед на постачання вуглеводнів до Китаю.

Одним із центральних елементів цієї схеми став танкер CCH Gas, який раніше працював під назвою Condor LNG. Після завершення легальних рейсів судно довгий час стояло у водах поблизу Сінгапура, поки на борт не піднявся поспіхом набраний екіпаж з індонезійських моряків.

Більшість із них не знала, що стає частиною операції з транспортування підсанкційного російського газу. Власником судна стала компанія з поштовою адресою в Гонконзі, на ньому було замінено обладнання для відстеження місцезнаходження, і воно почало передавати неправдиві координати.

У водах біля Малайзії, які аналітики називають осередком морського беззаконня, CCH Gas здійснив перевалку ЗПГ з російського танкера Perle, завантаженого газом із підсанкційного заводу в Балтійському регіоні. Супутникові знімки й публікації членів екіпажу в соцмережах зафіксували момент перекачування палива, після чого судно, маскуючи маршрут, попрямувало в бік Гонконгу. Аналітики вважають, що вантаж зрештою буде доставлений до порту Бейхай на півдні Китаю, який Пекін фактично перетворив на головні ворота для приймання російського ЗПГ.

За даними Bloomberg, з кінця літа Бейхай вже прийняв понад два десятки партій газу загальною вартістю щонайменше $500 млн. Китайська влада, за словами трейдерів, свідомо сконцентрувала такі постачання в одному терміналі, щоб мінімізувати ризики вторинних санкцій для інших імпортерів із контрактами зі США. Державний оператор термінала прибрав інформацію про проєкт із публічного доступу та припинив аукціони на імпортні потужності.

Тіньовий газовий флот поки що значно менший за нафтовий, але вже налічує щонайменше півтора десятка суден, пов’язаних із російськими й китайськими компаніями. Його основу складають старі танкери, які б інакше пішли на брухт. Такі судна менш ефективні й технологічно застарілі, але для нелегальної торгівлі це не є стримувальним фактором. Тож, галузеві експерти очікують лише подальшого зростання цього флоту.

Для Кремля ці постачання мають критичне значення. Вони дозволяють частково компенсувати втрату ринків після повномасштабного вторгнення в Україну та підтримувати роботу проєкту Arctic LNG 2, найбільшого заводу зі зрідження газу, який розташований за полярним колом, опинився під американськими санкціями й був змушений скорочувати виробництво через переповнені сховища. Китай, зі свого боку, не має гострої потреби в російському газі, але використовує ситуацію для диверсифікації постачань і закупівель зі значними знижками.

Окремою проблемою для такого тіньового флоту стала нестача кваліфікованих кадрів. LNG-танкери потребують екіпажів зі спеціальною підготовкою, однак рекрутингові компанії в Індонезії набирали моряків у рекордно короткі строки, іноді без повного набору сертифікатів. Це, відповідно, підвищує ризики аварій, шкоди довкіллю та ставить під загрозу безпеку самих моряків, особливо після того, як судна позбуваються національних прапорів через підозри в обході санкцій.