Рибалки південного узбережжя Сполученого Королівства цього літа зіткнулися з незвичним явищем – у їхні сіті замість звичної камбали та тріски масово потрапляли восьминоги. Артур Д’югерст із Девону розказує NYT, як на палубу його траулера “вилилися” сотні цих створінь. Він сміється, що першою його думкою були гроші, адже додатковий улов приносив йому до 10 000 фунтів стерлінгів (≈$14 000) на тиждень. Восьминогів продавали приблизно за 7 фунтів (≈$10) за кілограм, і це стало справжнім подарунком для рибалок.

У Бриксгемі, де розташований найбільший рибний ринок Англії, цю подію обговорюють усі. У місті навіть з’явився мурал із восьминогом, а у ресторанах додали до меню страви з ним. Власники закладів ділилися у соцмережах порадами, як правильно готувати морську істоту, досі не надто поширену на британських кухнях. Величезний попит привів до того, що частина улову відправлялася до Іспанії та Португалії, де за восьминога платять дорожче.

Науковці пояснюють феномен потеплінням вод у регіоні. За словами професора морської біології Стівена Сімпсона з Бристольського університету, кліматичні зміни зробили Британію більш придатною для цього виду, який зазвичай мешкає ближче до Середземного моря. Він нагадує, що країна опинилася на північній межі ареалу восьминогів, але тепліші води розширюють їхню територію.

Та не всі рибалки сприймають такі зміни з радістю. Для тих, хто виловлює крабів і лобстерів, ситуація стала проблемою. Спочатку у пастках разом із панцирними тваринами опинялися й восьминоги, але згодом рибалки почали знаходити лише рештки – свідчення того, що нові “гості” просто знищують улов. Керівник місцевого ринку Баррі Янг каже, що восьминоги використовували крабові пастки як “ресторани” і були здатні виїсти все на своєму шляху.

Деякі старші рибалки згадують, що подібне траплялося в середині минулого століття, але восьминоги тоді зникли так само раптово, як і з’явилися. То чи повториться це цього разу – невідомо. Янг іронізує, що морські істоти не попереджають про своє прибуття. І хоча восени улови скоротилися, один лише ринок у Бриксгемі за кілька місяців продав близько 12 000 тонн головоногих.

Для ресторанного бізнесу це стало шансом. Власник Simply Fish Роберт Саймонетті показував, як він солить восьминога, довго варить його з цибулею та лавровим листом, а потім підсмажує. Він визнає, що процес складний і супроводжується бризками чорнила, але смак, схожий на концентрованого лобстера, виправдовує витрачені зусилля. Його ресторан також подавав восьминога з хумусом, і страва мала успіх.

Та в Солкомбі Джон Дорном, який усе життя заробляв виловлюванням крабів і лобстерів, зіткнувся з тим, що він назвав “сотнями прибульців” у своїх пастках. Він розповідає, що восьминоги неймовірно сильні й важко виймаються з пасток. На одному рейсі він зловив майже три тонни панцирних і отримав 20 000 фунтів (≈$27 000), але згодом пастки почали повертатися майже порожніми, з панцирами без м’яса. Його бізнес тепер напряму залежить від того, чи повернуться восьминоги наступного року і який вплив вони матимуть на популяцію крабів і лобстерів. Дорном каже, що він, особисто, очікує цього з острахом.