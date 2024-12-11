Українські військові випробовують дедалі більш винахідливі способи протидії російським безпілотникам, пише WSJ. Одним з таких способів, зокрема, стало використання в повітряних боях старих радянських літаків, оснащених сучасними кулеметами. Військові експерти називають це одним із прикладів того, як ЗСУ вдалося поєднати стрілецьку зброю західного виробництва з нетрадиційними рішеннями, щоб зберегти вартісні ракети й комплекси ППО.

На початку літа на сільській ґрунтовій смузі приземлився радянський пропелерний літак, з якого вийшли двоє українських асів, пише автор. Це були 56-річний пілот, для якого раніше польоти були лише хобі, та 38-річний стрілець, колишній автослюсар, який уперше сів на літак уже під час повномасштабної війни. А зараз вони виконують бойові вильоти. Їхнє завдання – знищувати безпілотники-розвідники й ударні дрони, що тероризують солдатів на фронті та цивільні міста.

За словами заступника командира 11-ї бригади армійської авіації полковника Миколи Лихацького, ця пара вже здійснила близько 300 бойових вильотів і збила майже половину зі 120 дронів, знищених підрозділом.

І це стало можливим завдяки адаптації навчальних літаків Як-52, здатних розганятися до понад 290 км на годину і переслідувати російські апарати.

Україна має сучасні системи ППО – від Patriot-ів до винищувачів F-16, що використовуються і проти крилатих ракет, і проти безпілотників. Але разом із цим армія активно впроваджує й дешевші методи протидії. Це й сітки для перехоплення, і глушіння сигналів системами РЕБ, і кулемети на пікапах для ураження Shahed-ів. Іноді використовуються навіть старі радянські ракети, їх запускають з імпровізованих установок, зібраних з контейнерів.

Пілоти та стрільці 11-ї бригади працюють майже так само, як і їхні попередники понад століття тому, коли під час світових війн винищувачі атакували ворожу авіацію в ближньому бою. Льотчики завжди у постійній готовності, а на бортах малюють силуети збитих дронів – майже як у часи Другої світової. Один з їхніх літаків уже знищено ракетним ударом, але підрозділ отримав інший.

Основні цілі – російські Орлани та Zala, що виконують розвідку, а також вибухові Shahed-и. Орлани нагадують маленькі літаки, Zala схожі на повітряного змія, а трикутний силует Shahed-а став одним із вбивчих “символів” цієї війни. Швидкість нереактивних російських безпілотників не перевищує 185 км, і це дає перевагу українським Як-52. За даними Лихацького, саме такі літаки й гелікоптери забезпечують близько 10–12% усіх щоденних перехоплень дронів.

Утім, ескадрилья теж потрапляє під удар. Росія посилює ППО й удосконалює свої безпілотники, встановлюючи камери для виявлення літаків. Українські екіпажі змушені літати вдень, орієнтуючись лише на підказки з землі. А кабіни старих літаків настільки холодні взимку, що пілоти вдягають хутряні шоломи й теплі куртки.

Пілот з позивним Маестро та стрілець Ніндзя розповідають, як іноді доводиться наближатися на відстань менше сотні метрів, щоб відкрити вогонь. Ніндзя каже, що це ніби стріляти з рушниці, сидячи верхи на коні. Він випробував різні зразки зброї й зараз надає перевагу німецькій автоматичній гвинтівці Haenel MK55.

Іноді літаки підходять настільки близько, що можуть зачепити крилом безпілотник і збити його з курсу. Таку тактику ще в Другій світовій використовували британці проти німецьких снарядів Фау-1. Але й ризик великий теж: торік Маестро з Ніндзею ледь уникли ураження ракетою ППО й були змушені піти в різкий маневр.

У липні під час ракетного удару, на жаль, загинув командир ескадрильї Костянтин Оборін. Однак, навіть попри втрати й постійну небезпеку, унікальний український підрозділ продовжує вилітати на завдання, підсумовує автор.