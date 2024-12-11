Німецький оборонний концерн Rheinmetall, який після початку повномасштабної війни Росії проти України став одним із головних бенефіціарів європейського переозброєння, опинився під тиском інвесторів через очікування можливого мирного врегулювання.

Але навіть не перспектива зниження попиту є найбільшим ризиком для компанії, пише автор Bloomberg. Значно важливішим може стати питання надприбутків, які Rheinmetall уже отримує та планує нарощувати, працюючи практично виключно з державними замовниками. Якщо фінансові результати вийдуть за межі того рівня, який уряди вважають прийнятним для оборонної галузі, це може викликати впровадження нових правил, посилення конкуренції або навіть нових податків, здатних обмежити нинішню рентабельність.

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер виклав амбітний план зростання: до 2030 року компанія хоче збільшити річний виторг уп’ятеро, до близько 50 млрд євро, і вийти на операційну маржу понад 20%. З огляду на те що оборонні підрозділи вже працюють з рентабельністю на рівні 18-19%, такі цілі здаються досяжними. Однак саме масштаб очікуваних прибутків вирізняє Rheinmetall на тлі інших великих західних виробників озброєнь, які працюють у сегменті, де держава зазвичай не заохочує надто щедре збагачення приватних акціонерів. Аналітики зауважують: у секторі існує негласний поріг прийнятності, і його перевищення може бути політично чутливим.

Та поки що це питання залишається в області теорії. Німеччина налаштована на масштабне відновлення власної армії та виділяє на це безпрецедентні ресурси. Бундесвер роками залишався недофінансованим, і зараз уряд прагне надолужити згаяне, а не обговорювати прибутковість підрядників. До того ж компанія пережила довгий період застою: у 2010-х, коли Берлін уникав великих оборонних витрат, її операційна маржа трималася на рівні близько 5%.

Тепер ситуація інша. Попит на снаряди та бойові машини в Європі зріс настільки, що Rheinmetall перетворився чи не на ключового постачальника НАТО. І висока прибутковість значною мірою забезпечена інтегрованим виробництвом: компанія має повний цикл виробництва артилерійських боєприпасів – корпуси, підривники, вибухову начинку, метальний заряд тощо – замикаючи на собі всі процеси та доходи.

Концерн також активно розширює присутність у нових для себе сегментах, зокрема на морському напрямі після придбання суднобудівної компанії Lürssen. І вкладає понад 8 млрд євро у модернізацію та автоматизацію виробництва, відкриває заводи в Болгарії та Румунії, запускає високотехнологічні лінії, які мінімізують потребу в людській праці. Такий підхід може зміцнити конкурентоспроможність, але водночас ставить під сумнів очікування, що такий оборонний бум створить достатньо робочих місць у Європі. У Rheinmetall прогнозують, що до 2030 року матимуть близько 70 000 працівників. Це удвічі більше, ніж зараз, але значно менше, ніж у великих промислових концернів.

З усім тим, лишається питання, чи зможе компанія утримати такі темпи й рентабельність, коли свої виробництва починають розширювати і конкуренти, зокрема британська BAE Systems. Коли ринок насититься, замовники можуть почати вимагати зниження цін і тоді очікувані 10 млрд євро операційного прибутку на рік можуть стати приводом для суспільних і державних дискусій про справедливість таких заробітків. Тим більше, що на відміну від деяких інших європейських оборонних підприємств, у Rheinmetall немає державної частки, а значна частина німецьких громадян не інвестує в акції й не бере участі у зростанні капіталізації компанії, яка після 2022 року підскочила більш ніж у 14 разів.