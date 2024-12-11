Приватні перельоти між Нью-Йорком і Лондоном сьогодні дедалі більше нагадують перебування в п’ятизіркових апартаментах, а не подорож літаком, пише Business Insider. Новий флагманський літак Gulfstream G700, вироблений у Джорджії, став символом цієї розкоші – його салон більший за середньостатистичну квартиру на Мангеттені.

Саме на таких літаках літають Ілон Маск і Джефф Безос, а міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем придбала два G700 для “урядових цілей” за $172 млн. Компанія Flexjet, яка спеціалізується на частковій власності на літаки, додала перший із дванадцяти запланованих G700 до свого флоту у вересні – кожен вартістю близько $96 млн.

Модель часткової власності працює за принципом таймшеру: клієнти купують години польоту, а компанія бере на себе технічне обслуговування, екіпаж і управління. За словами представників Flexjet, година польоту коштує від $6500 до $20 000 – на рівні восьми щомісячних іпотечних платежів пересічного американця.

Пандемія COVID-19 стала каталізатором цього ринку. За даними Aviation Week, із середини 2019-го до літа 2023 року кількість заможних клієнтів зросла на 70%. За словами керівника Flexjet Майкла Сільвестро, ці мандрівники шукали більш приватний і контрольований спосіб пересування, особливо після того, як польоти знаменитостей почали відстежувати у соцмережах.

Водночас покоління молодших клієнтів – міленіали та зумери – дедалі активніше входять у коло покупців приватної авіації. За даними аналітичної компанії Altrata, нині вони становлять близько 8% глобальної надзаможної популяції, але до 2040 року їх частка зросте до 35%. Завдяки цьому ринок часткової авіавласності, який минулого року оцінювався в $8 млрд, може подвоїтися до $16 млрд до 2033 року.

Світовий клуб людей із капіталом понад $30 млн (станом на сьогодні це понад 500 000 осіб) витратив минулого року близько $30 млрд на приватні літаки та яхти. І Gulfstream G700 став одним із найяскравіших виявлень цього апетиту до розкоші.

Салон G700 – це 465 квадратних футів (понад 43 м²) суцільного простору. Всередині є п’ять житлових зон: спальня з повнорозмірним ліжком і окремою ванною кімнатою, салон для зустрічей, їдальня, лаунж-зона і мінікінотеатр. За розмірами літак нагадує нью-йоркську студію, але за рівнем комфорту перевершує її.

В оздобленні використано світлі матеріали, дерев’яні вставки, вишукані тканини. У задній частині літака розташована спальня, відділена від шуму двигунів. У ванній кімнаті – мармурова стільниця, квіти та м’які рушники, а туалет прихований під спеціальною панеллю.

Передня частина літака облаштована як робочий офіс – великі крісла, розетки, тримачі для напоїв, швидкісний інтернет Starlink. Далі розташована їдальня на шість осіб із розкладним столом, де подають страви будь-якого рівня – від меню Michelin до звичайного McDonald’s, якщо цього забажає клієнт.

Одразу перед спальнею – невелика лаунж-зона, що перетворюється на кінотеатр із великим екраном і розкладним диваном. Загалом у конфігурації Flexjet літак може вмістити до 15 пасажирів і забезпечити спальні місця для дев’яти.

Окрему увагу приділено екіпажу: бортпровідник має власне місце для відпочинку за кабіною пілотів. Його завдання – не просто подати напої, а й перетворити політ на готельний досвід: сервірування, підігрів страв і підготовка ліжок перед сном.

G700 долає понад 14 000 км без дозаправлення і здатен літати на швидкості до Mach 0.935 (приблизно 1153 км/год). Це означає, що він може без зупинок з’єднувати Нью-Йорк і Кейптаун або Маямі і Дубай. Один 12-годинний переліт обійдеться у близько $240 000, не враховуючи додаткових витрат.

Такі літаки також використовує Qatar Executive — приватний підрозділ Qatar Airways, який здає G700 у чартер. Один політ між Нью-Йорком і Дохою коштує близько $300 000 в один бік.