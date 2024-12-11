М’яка іграшка Labubu – пухнастий персонаж із кролячими вухами, гострими зубами та широкою, майже хижою посмішкою – за кілька років перетворилася на справжній світовий культовий об’єкт. Китайська компанія Pop Mart почала продавати її ще у 2019 році, а вже у 2024-му повідомила про зростання продажів більш ніж на 700%. Ціна варіюється від приблизно $30 до рекордних $150 000, і попит на іграшку часом переходить всі межі. У Великій Британії компанії довелося призупинити офлайн-продажі після повідомлень про хаос у магазинах.

Labubu можна побачити на фестивалях і рейвах, на поясах відвідувачів клубів у Брукліні, у руках пілотів, футболістів і офісних працівників під час робочого дня.

Експерти називають кілька причин цього ажіотажу.

По-перше, обмеженість випусків. Нові колекції на сайті Pop Mart розкуповують за лічені хвилини. По-друге, ефект несподіванки: іграшки продаються у “сліпих” коробках і можуть відрізнятися кольором чи деталями образу. Є й інші фактори: вплив знаменитостей, які з’являються з Labubu в соцмережах, а також навіть репутація іграшки як “гей-ікони”, пише авторка The Atlantic.

Але головне – це феномен “кідалтства” (англ. – kiduldhood), коли межа між дитинством і дорослістю стає дедалі більш розмитою.

В останні роки у США зростає кількість дорослих, які купують м’які іграшки, щоб додати грайливості у повсякденне життя та відмовитися від стереотипних уявлень про “серйозну” зрілість. Якщо раніше плюшевих друзів залишали вдома, то Labubu демонструють публічно – у метро, на робочих зустрічах, навіть у кабінетах стоматологів чи ресторанах швидкого харчування.

У країнах на кшталт Японії носіння “милих” аксесуарів уже давно є нормою: ще у 1990-х бізнесмени прикрашали телефони брелоками Hello Kitty. За словами філософа Саймона Мея, це стало частиною післявоєнного переосмислення національного образу і переходу від агресивного мілітаризму до миролюбності.

У США ж доросла пристрасть до дитячих речей довго вважалася ознакою інфантильності та моральної незрілості. І лише останніми роками таке хлоп’яцтво почали сприймати як прояв відкритості до нового й свободи від догматизму.

Професорка Сандра Чанг-Кредл зазначає, що змінюється і ставлення до вразливості: дедалі більше людей відкрито говорять про тривожність та емоційні потреби. Pop Mart влучно використовує цю зміну дискурсу, позиціонуючи Labubu як аксесуар для молодих дорослих, втомлених від офісної рутини. За даними аналізу вебтрафіку, у квітні 39% відвідувачів сайту компанії були у віці від 25 до 34.

Особливого шарму Labubu надає його “потворно-мила” естетика: він навмисно дивакуватий, подекуди моторошний, і це дає фанатам відчуття своєрідної “пікантності” їхнього смаку. І така естетика не нова – від ляльок UglyDolls до популярності мопсів чи бегемотика Муу Денг.

Деякі критики іронізують, що іграшка “одержима”, а співачка Кеті Перрі навіть вибила її з рук фаната під час концерту зі словами: “Жодних Labubu!” Але саме поєднання милого й химерного ідеально відповідає сучасній моді на іронічну недбалість, яку підтримують попкультура та виконавці на кшталт Charli XCX.

Авторка пише, що Labubu на дизайнерській сумці чи “дорослому” рюкзаку – це як заява про грайливе ставлення до життя, своєрідне “підморгування” світові. І навіть якщо понеділок з його будильниками та листами неминучий, то така маленька демонічна цяцька може зробити його трохи приємнішим.