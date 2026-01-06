Свого часу Редьярд Кіплінг оспівував підводні телеграфні кабелі як технологію, здатну об’єднати людство і зробити людей ближчим одне до одного. Більш ніж сто років потому їхні нащадки, оптоволоконні кабелі, стали ключовим елементом інфраструктури глобальної економіки. Але, пише Foreign Affairs, замість символу глобальної єдності вони дедалі частіше перетворюються на об’єкт геополітичних суперечок.

Саме дном океанів проходить близько 99% міжконтинентального цифрового трафіку – від фінансових операцій до урядових, дипломатичних і військових комунікацій. Однак довіра між державами знижується, а глобальна кабельна мережа поступово ділиться між блоками, сформованими політичною лояльністю, а не комерційною доцільністю.

Найгостріше ці ризики відчуває Європа. Ще восени 2022 року вибухи на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі показали, наскільки вразливою є підводна інфраструктура взагалі. Подальші інциденти в регіоні, зокрема пошкодження комунікаційних кабелів, до яких, за даними розслідувачів, могла бути причетна китайська судноплавна техніка, лише посилили побоювання щодо саботажів. Підводний моніторинг мереж теж став інтенсивнішим. А активізація руху військових кораблів і підводних човнів у Балтійському та Атлантичному регіонах лише підживлює ці страхи.

В Азії подібні загрози проявляються не менш системно. Тайвань щороку фіксує по декілька обривів підводних кабелів, більшість із яких пов’язують із діями Китаю, який розширює кампанію тиску на частково визнану республіку. Додаткове занепокоєння викликала презентація Пекіном глибоководного різального пристрою, здатного працювати на глибинах, що значно перевищують стандартні для прокладання кабелів.

Щобільше, держави, які мають технічні можливості для втручання у мережу, часто уникають відповідальності. Адже встановити винних і довести умисел саботажу у міжнародних водах практично неможливо. І проблема лише ускладнюється через бюрократичні моменти. Держави під підозрою дедалі частіше використовують регуляторні та правові інструменти, щоб затягувати або блокувати прокладання й ремонт кабелів у своїх водах. У Південно-Китайському морі такі практики допомогли Пекіну фактично розширити контроль над морським дном. Частина компаній уникає спірних акваторій, змінюючи маршрути кабелів, тим самим збільшуючи вартість їхнього прокладання та експлуатації.

Не допомагає й апеляція до міжнародного законодавства, адже норми Конвенції ООН з морського права формувалися для іншої епохи і мають суттєві прогалини, особливо у питаннях відповідальності, юрисдикції та покарання за навмисні пошкодження. І навіть наявність політичної волі, щоб почати розслідування не гарантує жодних перспектив для будь-якого судового процесу, свідченням чого є вже згадані ситуації у Балтійському морі та навколо Тайваню.

З усім тим окремі держави й регіони все ж намагаються якось реагувати. США посилюють захист кабельних станцій і обмежують доступ до них для потенційних противників, Європейський Союз розбудовує спільні механізми моніторингу та реагування, а НАТО активізує патрулювання. Країни Азії поки лише формують узагальнений безпековий підхід до підводної інфраструктури. На глобальному рівні дедалі більше держав підтримують принципи безпеки та стійкості підводних кабелів і навіть фіксують їх у спільних заявах. Та майже всі ці документи мають рекомендаційний характер.

На думку автора Foreign Affairs, без цілісної міжнародної архітектури – від оновлених правових норм до постійних механізмів розслідування, обміну інформацією та спільного реагування – підводні кабелі так і залишатимуться ахіллесовою п’ятою світового порядку. А для США, чия економіка та система союзів критично залежать від стабільних цифрових мереж, ці ризики мають взагалі стратегічний вимір.

Та й загалом, підсумовує автор, геополітична конкуренція XXI століття дедалі частіше проявлятиметься не на поверхні, а “на ребрах землі”, як їх називав той самий Кіплінг – глибоко під водою.