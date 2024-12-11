Минув рік з моменту інавгурації Клаудії Шейнбаум – першої жінки, яка очолила Мексику. І хоча ейфорія після її історичної перемоги вже вщухла, рівень підтримки президентки досі вражає. За опитуванням Buendía & Márquez для газети El Universal, близько 70% громадян схвалюють її роботу. Це менше, ніж 80% у лютому, однак набагато вище за показники багатьох інших лідерів. CNN порівнює цифри з рейтингом Дональда Трампа, показник підтримки якого зараз у США ледве перевищує 40%.

Секрет успіху Шейнбаум частково полягає у продовженні політики її попередника і наставника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, чия програма “Спершу бідні” принесла йому популярність. Тож нова президентка не лише зберегла його соціальні ініціативи, а й розширила їх. Допомогу отримують мільйони літніх людей, студентів, самотніх матерів і жінок, які раніше залишалися поза увагою держави.

Аналітики називають три напрями, які підсилюють її рейтинг: стримані відносини зі США та Трампом, боротьба з корупцією і підготовка країни до футбольного чемпіонату світу 2026 року.

Відносини з Вашингтоном виявилися особливо гострим питанням. Трамп тиснув на Мексику, вимагаючи перейменувати Мексиканську затоку на Американську та визнати наркокартелі терористичними організаціями, що могло б відкрити шлях до американського військового втручання. Шейнбаум обрала спокійну, дипломатичну позицію, яку називає “збереження холодної голови”. Вона погодилася на частину вимог США, збільшила кількість мексиканських військових на кордоні, приймала депортованих мігрантів і екстрадувала підозрюваних наркобаронів. Але водночас публічно наголошувала: Мексика лишається незалежною і не терпітиме втручання у свої справи.

Такий баланс дозволив президентці зміцнити свій авторитет і водночас продемонструвати, що тверда позиція може поєднуватися з прагматизмом. Зниження рівня злочинності, про яке вона заявила на одному з публічних виступів, стало ще одним аргументом на її користь. За перші 11 місяців її каденції кількість умисних вбивств скоротилася до 23 917, тоді як за аналогічний період її попередника їх було понад 31 000. Але це нерівномірна історія. У штаті Сіналоа, де торік заарештували наркоторговця Ісмаеля Замбаду, рівень убивств зріс на 400% через конфлікти між угрупованнями. Тож, попри офіційні успіхи, дві третини мексиканців і далі почуваються тривожно у власних містах, і безпека залишається головною проблемою країни.

Іншим фронтом, який дозволив Шейнбаум зберегти підтримку, стала антикорупційна політика. Вона зробила пріоритетом боротьбу з “фіскальним гуачиколем” – крадіжками пального, які перетворилися на прибутковий бізнес для злочинних груп. У вересні влада заарештувала 14 осіб, серед яких були військові, колишні митники та бізнесмени, підозрювані у масштабній схемі контрабанди пального. Ці дії, хоч і не вирішують проблему повністю, але все ж посилили її репутацію реформаторки: 70% мексиканців схвалюють зусилля президентки у боротьбі з корупцією.

Попереду ще одне випробування. У 2026 році Мексика прийматиме футбольний чемпіонат світу разом зі США та Канадою. Для країни це шанс показати себе світові й привабити більше туристів. Але також і завдання: у столиці та великих містах доведеться модернізувати транспорт, підготувати стадіони й вирішити проблеми інфраструктури після рекордних повеней і перебоїв у роботі метро. Частина мешканців Мехіко вже протестує проти забудови, пов’язаної з турніром, побоюючись зростання цін і джентрифікації.

Та Шейнбаум називає чемпіонат “вітриною для Мексики” і сподівається, що його успішне проведення зміцнить її позиції. Для лідерки, яка, як пише CNN, вже навчилася вести холодну дипломатичну гру з Дональдом Трампом, підготовка до спільного турніру з північними сусідами може стати ще одним шансом закріпити свій імідж.