Очільник КНР Сі Цзіньпін у липні вперше за 12 років пропустив саміт БРІКС, який відбувався в Бразилії. Цей крок викликав хвилю спекуляцій у західних медіа щодо його політичної долі. У країні, де вся влада сконцентрована в закритій верхівці, навіть дрібні сигнали можуть мати велике значення.

А особливо, коли йдеться про лідера, чия влада здавалася абсолютною.

Серед інших таких сигналів були двотижнева відсутність Сі на публіці, несподіване рішення не називати новий меморіал на честь батька, а також чистка в керівництві армії, зокрема відсторонення адмірала Мяо Хуа з Центральної військової комісії.

“Я не бачу достовірної інформації про спробу усунення Сі”, – каже Майкл Шеридан, автор біографії “Червоний імператор”. Проте, додає він, велике застереження полягає в тому, що зараз просто невідомо, що насправді відбувається.

Одним із найбільших викликів для Сі Цзіньпіна лишається економіка Китаю. Його політика “нульової терпимості” до COVID-19 спершу призвела до серйозного економічного спаду, а потім до несподіваної відмови від карантинів у грудні 2022 року. До того моменту Китай не встиг вакцинувати мільйони літніх людей, а ефективність китайських вакцин виявилася нижчою, ніж у західних аналогів.

Та й загалом, економічне зростання країни сповільнюється з моменту приходу Сі до влади у 2013 році, пише The Telegraph. І хоча офіційний прогноз зростання ВВП на 2025 рік – 5%, багато економістів вважають, що реальний показник значно нижчий. Це ставить під сумнів обіцянку Сі подвоїти його до 2035 року.

Економічна модель, що базувалася на інвестиціях та експорті, більше не працює. Надлишкове виробництво, низький рівень споживання, дефляція та торговельний тиск із боку США створюють серйозні ризики.

Перехід до моделі, орієнтованої на внутрішнє споживання, просувається повільно: споживча довіра не відновилася після краху ринку нерухомості у 2021 році, а молодіжне безробіття досягає 15%. “Вони [китайська влада] намагаються змусити людей хотіти нові сучасні помешкання та холодильники, хоча роками вчили жити скромно”, – каже Кевін О’Мара, аналітик ланцюгів постачання.

На зовнішній арені політика Сі також викликає занепокоєння. Його агресивна риторика щодо Тайваню та зіткнення в Південно-Китайському морі змусили сусідів Китаю зміцнити зв’язки зі США. Індія активно розвиває співпрацю в межах альянсу Quad (США, Японія, Австралія), а Філіппіни надали Пентагону доступ до нових баз.

Утім, поки ключові сигнали про можливе ослаблення влади Сі не активізувалися. Він регулярно з’являється на перших шпальтах державної газети “Женьмінь жибао” – 157 разів у другому кварталі 2025 року. Для порівняння, торік було 177 появ за цей же період. Не чути і голосів незгоди з боку провінційної чи військової верхівки.

Чистки в армії стали ще однією ознакою стилю управління Сі. За останній рік було відсторонено одразу два міністри оборони, а міністр закордонних справ Цінь Ґан взагалі зник безвісти після звільнення. Причини його відставки не називалися, але така ротація вказує деяким оглядачам на глибокі внутрішні напруження. Колишній офіцер Народно-визвольної армії Китаю Яо Чен, який утік до США, вважає, що кампанії Сі проти корупції є передусім способом усунення політичних суперників. Проте Яо не обіймав високих посад і не має доступу до поточної інформації.

Наступний з’їзд Комуністичної партії відбудеться у 2027 році. Саме тоді може вирішитися, чи зберігатиме Сі всі три ключові посади – генсека партії, очільника країни й голови Центральної військової комісії. Поки що ознак підготовки до передання влади немає, пише The Telegraph. “Сі Цзіньпін перебуває зараз під колосальним тиском”, – резюмує аналітик Кевін О’Мара. Якщо економічне зростання не відновиться, каже він, то “бульдоги під килимом” таки можуть загарчати. І тоді з-під килима якраз і полетять кістки, і не виключено, що і самого Сі.