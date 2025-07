8 липня вийшла друком нова книга лауреатки Пулітцерівської премії Карен Елліотт Хаус The Man Who Would Be King (“Чоловік, який стане королем”), присвячена одній із найвпливовіших фігур сучасного Близького Сходу – кронпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману. Або МБС, як його часто називають у медіа.

На тлі геополітичного зсуву, включно з авіаударом США по ядерних об’єктах Ірану, книга, стверджує автор рецензії, набуває особливої актуальності. Проте авторка не фокусується на подіях останніх тижнів, а пропонує масштабну і глибоку характеристику МБС як людини, яка прагне змінити обличчя своєї держави.

Сама Карен Хаус – одна з найавторитетніших журналісток, які десятиліттями досліджують Саудівську Аравію. У своїй новій праці вона симпатизує реформаторським ініціативам принца, але не ідеалізує його.

З одного боку, вона говорить про дивовижну модернізацію країни, зокрема лібералізацію у сфері прав жінок та економіки. З іншого ж – про жорстку концентрацію влади, яка супроводжувалася репресіями проти суперників.

Яскравим прикладом стала історія з “блокуванням у Ritz-Carlton”, коли у 2017 році членів саудівської королівської родини й бізнес-еліти утримували під арештом у фешенебельному готелі, доки ті не здали позиції. Один із синів покійного короля Абдалли сплатив $1 млрд і втратив посаду голови Національної гвардії, після чого МБС отримав контроль над усіма збройними силами королівства.

Тінь на імідж МБС також кинуло вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі. Він був знайомий з авторкою книги і спершу підтримував принца, однак згодом став його критиком. У 2018 році журналіста вбили в саудівському консульстві в Стамбулі, тіло розчленували й вивезли звідти у валізах. Хаус не вірить, що МБС наказав убити Хашоґджі. За її версією, це була невдала спроба викрадення. Але політичні наслідки були масштабні: принц втратив статус реформатора і став символом жорстокої автократії. Mr. Bone Saw (Пан Пилка), як іронізували критики.

У 2016 році кронпринц запустив Saudi Vision 2030 – проєкт економічного перетворення країни, пише The Jerusalem Post. Хаус наводить приклад мегапроєкту Neom, $500-мільярдного міста без машин, із дзеркальними фасадами, ШІ-архітектурою та таксі, що літають. Цей грандіозний проєкт порівнюють із “фантазіями з відеоігор”, якими захоплювався МБС у молодості. Але навіть у книзі визнається: деякі складники Vision 2030 довелося скоротити, й подальший розвиток залежить від здатності королівства диверсифікувати економіку.

Окрема частина книги присвячена відносинам Саудівської Аравії з Ізраїлем. Хаус пише, що МБС бачить економічне майбутнє своєї держави в кооперації з Ізраїлем. Але термін “Авраамові угоди” (декілька договорів про нормалізацію відносин між країнами) в книзі не згадується взагалі, що виглядає дивно з огляду на тему.

Події 7 жовтня 2023 року (жорстока атака ХАМАСу) та подальші дії Ізраїлю в Газі суттєво знизили шанси на нормалізацію. Саудівські чиновники відкрито визнають: в умовах суспільного гніву, викликаного зображеннями зруйнованої Гази, визнання Ізраїлю стало б для МБС політичним самогубством.

Заразом Хаус нагадує: Саудівська Аравія – молода держава. Вона виникла лише у 1932 році, коли Абдель Азіз ібн Сауд, дід кронпринца, проголосив нову монархію після перемоги над Османською імперією та локальними правителями.

До сторіччя королівства у 2032 році МБС прагне повністю оновити економіку та суспільство. Однак чи вдасться це, поки невідомо. Хаус утримується від остаточних висновків. Але її праця, пише автор рецензії, це детальний і виважений портрет політика, який уже формує майбутнє регіону. Та й історія МБС далека від завершення: 31 серпня Мохаммеду бін Салману виповниться лише 40 років.