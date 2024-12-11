Європейські країни, що межують із Росією, шукають нові способи захисту від можливого вторгнення і все частіше звертаються до природи як до союзника. Авторка The Telegraph наводить приклад України. У перші тижні повномасштабної війни затоплений басейн річки Ірпінь зміг зупинити російські танки на підступах до Києва. Тоді колони бронетехніки загрузли у болотистій місцевості, що дало час на укріплення оборони столиці.

Тож зараз Польща і Фінляндія розглядають можливість відновлення власних боліт та торфовищ, щоб створити природний бар’єр проти важкої техніки. І водночас боротися зі змінами клімату.

Велика частина територій на східному фланзі НАТО колись була вкрита болотами, багатими на торф. А торфовища також зберігали й вуглекислий газ. Однак протягом останніх десятиліть значна їх частина була осушена й перетворена на сільськогосподарські угіддя.

За даними ЄС, половина європейських боліт зникла, що не лише послабило природні рубежі, але й призвело до масових викидів вуглецю. Тому Брюссель і поставив мету до 2030 року відновити 30% знищених торфовищ. У Польщі цю програму хочуть інтегрувати в оборонний проєкт Eastern Shield вартістю майже 2 млрд фунтів, який передбачає укріплення східного кордону. Міністерство оборони країни прямо заявляє, що відновлення природних середовищ стане частиною системи фортифікацій.

А Фінляндія, яка після вторгнення РФ в Україну стала членом НАТО, вже почала тестові проєкти з відновлення боліт біля кордону з Росією. Там вважають, що повторне заболочення територій можна реалізувати швидко – достатньо року, аби повернути води на висушені ділянки. У парламенті наголошують: це одночасно і екологічний, і оборонний захід. Генерал у відставці і нині євродепутат Пекка Товері нагадав, що ще під час радянського вторгнення у 1939 році болотиста і лісиста місцевість серйозно ускладнила просування танків Червоної армії. Тепер, каже він, це може повторитися. І Росія знову матиме проблеми з маневровістю.

Балтійські країни також вивчають цю ідею. В Естонії, яка разом із Латвією та Литвою будує нову оборонну лінію на своїх кордонах, вже заявили, що відновлення боліт може стати частиною ширшої оборонної стратегії. Утім, поки що йдеться лише про використання вже наявних торфовищ, без масштабних робіт.

Водночас у Німеччині до таких ініціатив ставляться із застереженням. У Міноборони країни зазначили, що заболочені території можуть стати перепоною і для власних військ у випадку, якщо НАТО доведеться швидко перекидати сили на схід. Додаткові труднощі можуть постати і через питання власності на землю. Адже йдеться не лише про державні ділянки, але й про приватні угіддя фермерів та лісові господарства.

Історія із затопленням Ірпінського басейну під Києвом показала: хоч такий захід і виявився чи не вирішальним у битві за місто, він також мав певні екологічні та соціальні наслідки для місцевого населення. Саме тому Польща і Фінляндія поки що планують працювати передусім із землями у державному володінні, аби уникнути конфліктів із громадянами. Але якщо ці ідеї стануть реальністю у великих масштабах, питання приватних ділянок усе ж доведеться вирішувати.

А екологи кажуть, що відновлення боліт у військових цілях – це крок хоч і суперечливий, але практичний. Польський фахівець Віктор Котовський переконаний: болота необхідно повертати незалежно від того, чи йдеться про війну, чи ні, адже вони зберігають біорізноманіття і стримують зміни клімату. І тепер до екологічних аргументів додався й безпековий. “Ми, науковці, не хочемо пов’язувати відновлення природи з війною, але маємо новий потужний стимул”, – зазначив він.