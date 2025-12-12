Рік тому сирієць Мохаммад Марван вийшов босим і приголомшеним із сумнозвісної тюрми Седная після її захоплення повстанцями. За шість років ув’язнення чоловік пройшов через п’ять різних ізоляторів, пережив побиття, тортури та приниження, що “перетворювали його на живого мерця”.

Повернення додому 8 грудня 2024 року було радісним, однак наслідки пережитого йому досі даються взнаки. Чоловік лікується від туберкульозу та проходить психологічну реабілітацію в центрі Хомса. Та навіть попри труднощі, він каже, що “повернувся до життя”.

Подібний шлях проходить і вся країна, пише Associated Press. Вже рік після втечі Башара Асада Сирія намагається оговтатись від десятиліть репресій і руйнувань. У першу річницю падіння режиму тисячі сирійців вийшли на вулиці. 14 років війни залишили після себе пів мільйона загиблих і мільйони переміщених.

Повалення Асада стало несподіванкою навіть для повстанців. Наприкінці листопада 2024 року сили на чолі з угрупованням “Хаят Тахрір аш-Шам” раптово прорвали оборону в Алеппо, а згодом урядові війська майже без опору здали Хаму, Хомс і відкрили шлях на Дамаск. 8 грудня столицю взяли повстанці, а Асад утік до Москви під прикриттям російських військових. Кремль не став втручатися задля порятунку диктатора, щоб зберегти бази на узбережжі Сирії та налагодити контакти з новою владою.

Новий тимчасовий президент Ахмад аш-Шараа почав активну дипломатичну кампанію і навіть став першим сирійським лідером, який відвідав Вашингтон. Та внутрішня ситуація все ще далека від стабільності.

У різних регіонах спалахували міжконфесійні сутички. У провінції Ес-Сувейда друзи сформували власну адміністрацію й сили оборони. Напружена ситуація також між Дамаском і курдськими загонами на північному сході, попри угоду щодо об’єднання сил. Ізраїль регулярно здійснює авіаудари та утримує буферну зону на півдні Сирії, хоч нова влада й заявляє публічно про відсутність намірів щодо продовження конфлікту. Та й ризики, пов’язані з мінною небезпекою, лише зростають: за даними Mines Advisory Group, від мін загинули вже сотні людей, серед них і десятки дітей.

Економіка країни лишається паралізованою. Західні санкції здебільшого зняті, держави Перської затоки обіцяють інвестиції, та реальних проєктів майже немає. За оцінками Світового банку, відбудова Сирії потребує щонайменше $216 млрд. І поки великі програми не працюють, сирійці ремонтують житло та підтримують бізнес власним коштом. У колись густонаселеному палестинському районі Ярмук біля Дамаска життя відроджується повільно: частина будівель відновлюється, родини повертаються, але значні території інших районів усе ще лежать у руїнах.

Загалом, попри відчуття певної свободи, сирійці продовжують жити у невизначеності. Вони чекають від нової влади головного – безпеки, без якої неможливі ні інвестиції, ні робочі місця. Понад три мільйони людей уже повернулися додому, проте, не маючи заробітку, багато хто знову готується виїжджати. Серед них і колишній політв’язень Марван, який після одужання планує шукати роботу в Лівані, бо в рідному селі не вдається заробляти понад $5 на день. Він визнає: жити стало “значно краще”, але цього поки недостатньо, щоб залишатися в країні.