Колись один із найрозшукуваніших кіберзлочинців світу, українець В’ячеслав Пенчуков, відомий як Tank, зараз відбуває покарання у в’язниці в Колорадо у США й уперше розповідає BBC про свою багаторічну діяльність у хакерських угрупованнях, які лишили після себе сотні мільйонів доларів збитків. Попри два вироки по дев’ять років кожен, він тримається бадьоро, вивчає мови, займається спортом і жартує. Хоча й не приховує образи через те, як його затримали у 2022 році у Швейцарії – зі снайперами на дахах і мішком на голові.

Колись його називали “чарівником кримінального світу” – не через технічну геніальність, а через здатність легко заводити потрібні знайомства. Саме це, разом із підтримкою впливових друзів, допомагало Пенчукову майже 10 років залишатися у списку найбільш розшукуваних ФБР злочинців і водночас уникати арештів.

Його шлях у кіберзлочинність почався з форумів для геймерів у Донецьку, а завершився керівництвом двох великих груп – спершу Jabber Zeus, а згодом IcedID. У другій половині 2000-х він разом із кількома спільниками, серед яких був росіянин Максим Якубець, якого США пізніше назвали ватажком кіберугруповання Evil Corp, грабували банківські рахунки компаній, місцевих адміністрацій і благодійних організацій у різних країнах. Тоді це здавалося “легкими грошима”, адже банки не розуміли, як протидіяти, а поліція не встигала вивчати нову технологію злочинів. У Великій Британії лише за три місяці група завдала збитків на понад £4 млн (≈$6,6 млн).

Після того як влада кількох країн отримала доступ до їхніх чатів, мережу почали закривати. ФБР провело масштабну операцію, але Пенчукову вдалося втекти, як він стверджує, завдяки попередженню й двигуну Lamborghini.

Певний час він жив тихо, займався бізнесом і вважав, що минуле позаду, допоки не побачив своє ім’я у списку тих, кого розшукувало ФБР. Українські чиновники, за його словами, почали систематично вимагати від нього гроші за невидачу до США, а після окупації Криму та початку бойових дій у Донецьку його легальний бізнес розсипався. І це, як стверджує Пенчуков, змусило його повернутися до злочинної діяльності.

Кіберзлочинність змінилася, бо на перший план вийшов міжнародний “бізнес” програм-вимагачів. Пенчуков став одним із найуспішніших “співробітників” у групах Maze, Egregor, Conti, заробляючи, за його словами, до $200 000 на місяць. Він також підтверджує, що окремі хакери співпрацювали з російськими спецслужбами, а дехто взагалі відкрито говорив про зв’язок зі своїми “кураторами” з ФСБ.

Пізніше він став одним із керівників IcedID – угруповання, яке інфікувало понад 150 000 комп’ютерів і здійснювало масштабні атаки, включно з паралічем медичного центру у Вермонті. Збитки там перевищили $30 млн, а лікарня два тижні не могла надавати екстрену допомогу. Пенчуков наполягає, що взяв на себе провину за цей епізод лише заради пом’якшення вироку.

Попри роки злочинної діяльності й ув’язнення, він не демонструє співчуття до більшості жертв. В’ячеслав визнає, що не думав про наслідки, і здається, не надто думає й нині, пише автор BBC. Єдине, про що він шкодує, – це довіра, з якою він ставився до інших хакерів, бо саме зрадливість у цьому середовищі, на його думку, і призвела до арешту. Він переконаний: у кіберзлочинності дружба неможлива, і параноя – єдиний надійний супутник.

Тим часом його колишні спільники, зокрема Якубець, залишаються на волі. Попри санкції та $5 млн винагороди за інформацію про них, шанси на їхній арешт виглядають мінімальними, і вони навряд чи повторять помилку Пенчукова – виїзд за межі Росії.