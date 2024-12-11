Західні технологічні та фінтех-компанії блокують користувачів у частинах Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Саме ці регіони Кремль оголосив “приєднаними” після псевдореферендумів 2022 року, хоча Росія не контролює їх повністю. Під обмеження потрапляють і міста, що лишаються під владою України. У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, люди кажуть, що багато сервісів їм недоступні, тоді як у решті країни вони працюють.

Revolut і Wise офіційно доступні в Україні, однак частина клієнтів на сході отримує відмови у переказах і карткових операціях. Засновник місцевого інтернет-провайдера Elite Line Микола Кучерук наполягає: підстав блокувати користувачів у підконтрольних районах немає. “З технічного боку все просто: достатньо звірити IP-адресу з діапазонами українських провайдерів. Це зазвичай чітко показує, що з’єднання походить із країни”, – каже він.

На його думку, технологічно відмежувати підконтрольні Україні райони від окупованих можливо. “Компанії могли б запровадити “білі списки” маршрутів інтернет-провайдерів. Якщо населений пункт зруйновано чи окуповано, ми повідомляємо, і його переносять до “чорного списку”. Але ці компанії навіть не намагаються”, – додає він. “Великі оператори, як-от Vodafone чи Kyivstar, можуть тижнями не реагувати. Ми для них маленький ринок. А наша компанія – місцева й відповідає перед клієнтами”, – пояснює підприємець.

У відповідях The Telegraph великі фірми визнають проблему, але посилаються на необхідність дотримуватися санкцій ООН, ЄС, Британії та США. Revolut заявляє, що підтримує перекази й карткові платежі для резидентів України, “окрім санкційних зон”, і не працює в Росії. Wise від коментарів відмовився. Водночас санкції не спрямовані проти України, й автоматичне “затемнення” цілих областей де-факто легітимізує кремлівські заяви про анексію, наголошує автор.

Для українців наслідки відчутні. Revolut і Wise разом мають понад 60 млн користувачів і допомагають отримувати гроші з-за кордону, зберігати заощадження й інші кошти у стійких валютах. Тож, для України, держави з мільйонами біженців, це втрата критичної інфраструктури, тим паче, що гривня за три роки знецінилася на 32%. Показово, що Revolut, який має понад 700 000 українських клієнтів у Британії та ЄС, раніше продавав платну дебетову картку в кольорах українського прапора із закликом “виявляти солідарність”.

І не лише фінтех. Схожі обмеження запровадили Airbnb, Booking.com, Spotify, Duolingo, TikTok, eBay і Facebook Ads. Водночас щоденні транзакції біля фронту працюють: супермаркети, кафе й бізнеси проводять платежі через Visa та Mastercard. Обидві системи ще у 2022 році припинили випуск нових карток у Росії, але не блокують операції з картками у підконтрольних Україні містах.

На побутовому рівні відмови в сервісі б’ють і по заробітках. Краматорець Володимир багато років приймав мандрівників, родини, працівників неурядових організацій і журналістів, але після повномасштабного вторгнення його заблокували в Airbnb. У березні 2022 року сервіс повідомив, що більше не працює в адміністративній столиці Донецької області. Тобто у місті, що й досі розташоване вглибині підконтрольної Україні території. “Вони вперті. Вони нічого не розуміють”, – додає чоловік.

Airbnb пояснює обмеження “серйозним ставленням до зобов’язань” і необхідністю дотримуватися санкцій США, ЄС та інших урядів. “Багато компаній і інституцій кажуть, що хочуть допомогти, але за три роки вони нічого не зробили. Проблема не в тому, що вони не можуть. Вони не хочуть”, – підсумовує Микола Кучерук. З великих гравців лише Google змінив підхід. У березні 2022-го компанія тимчасово обмежила доступ до базових інструментів на кшталт Gmail. Але після звернень до офісу Google Україна, швидко визнала помилку і відновила доступи.