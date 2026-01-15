Павло Таланкін більшу частину життя провів у школі №1 свого рідного містечка Карабаш на Уралі: спершу як учень, потім як координатор заходів і людина, що тримає в руках камеру. Він організовував випускні, святкові вечори, жарти й музичні кліпи для шкільного архіву. Його кабінет став тихою територією свободи, куди учні приходили поговорити, послухати музику або просто перечекати уроки. “Я це місце любив”, – згадує він. Учні відповідали тим самим.

Усе змінилося після початку повномасштабної війни проти України. Міністерство освіти РФ запровадило новий курс “патріотичного виховання”: від щотижневих ідеологічних лекцій до занять з виживання й військових майстер-класів. На одному шкільному зібранні найманці групи “Вагнер” навчали дітей розпізнавати види мін та виживати у разі ампутації ноги. Таланкіна зобов’язали фільмувати це і завантажувати у спеціальну державну базу, яка мала доводити, що школа дотримується нових правил.

Саме ці кадри згодом ляжуть в основу документального фільму “Містер Ніхто проти Путіна”, який потрапив у шортліст премії “Оскар”. Російська влада, пише The New York Times, визнає існування нового патріотичного курсу, але вперто ігнорує стрічку.

Таланкін згадує, як фільмував урок, де вчителька намагалася пояснити учням “денацифікацію” та “демілітаризацію” України. Він відчував, що фіксує не просто заняття, а свідчення часу, і поступово почав усвідомлювати власну роль – не лише оператора, а наглядача, що забезпечує виконання державної ідеології.

Його мати, шкільна бібліотекарка, хоч і голосує за Путіна, однак завжди навчала сина сумніватися і ставити запитання. Її батьки були репресовані за сталінських часів, а сама вона колись брала участь у голодуванні вчителів, вимагаючи зарплат. Таланкін вивчав кіно у Челябінську, але повернувся додому й працював у школі доти, доки війна не зруйнувала все, що він у ній любив.

Зневірений, він написав емоційного листа у відповідь на запит медіа про те, як війна змінила життя росіян. Цей текст потрапив до американського документаліста Девіда Боренштейна. Таланкін погодився на співпрацю, хоча боявся, що може мати справу з російськими спецслужбами. Але цього не сталося.

Він продовжував фільмувати. Соціальні мережі школи перейшли під контроль чиновників, які розміщували оголошення про набір у армію, а вчителів і старшокласників стимулювали ретранслювати пропаганду на особистих акаунтах. Таланкін бачив, як ідеологія працює з дітьми: один і той самий вчитель супроводжує їх чотири роки початкової школи, формуючи мислення.

Після випускного 2024 року Таланкін виїхав уперше за кордон – нібито на тижневу відпустку в Туреччину, з валізою жорстких дисків і без купального костюма. Він зустрів Боренштейна, побачив перший монтаж і зрозумів, що став центральним героєм. Лише тоді він дозволив собі подивитися, що ж він зробив.

Прем’єра фільму відбулася на фестивалі Sundance, де він отримав спеціальну відзнаку журі. У містечку вдома його почали називати зрадником, учителів школи, де він працював, відвідувала ФСБ. Частина друзів відвернулася, але багато батьків та педагогів писали йому, дякуючи за те, що хтось нарешті показав, у що перетворюється школа. Гіршим було інше, каже Таланкін: один з його випускників, який переглянув фільм, сказав, що не побачив там пропаганди.

Мати Таланкіна каже, що пишається сином, але не говорить про це з людьми – у місті ця тема табуйована. Один із його однокласників загинув на війні. “Мій син за кордоном, але живий, – каже жінка. – А мати Артема вже не зможе підняти свого сина з могили”.

Коли фільм почав набирати розголосу, Таланкін чекав на політичний притулок у Празі. Він пропустив кілька показів, але після отримання статусу почав їздити світом. Чоловік переконаний, що стрічка – це урок для інших суспільств про ціну апатії та самозаборонених думок. Повернення до роботи в школі він не розглядає – надто боляче йому було покидати те, що він любив.