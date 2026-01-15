Прем’єрка Японії Санае Такаїчі нещодавно зустрілася з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у префектурі Нара. Для обох це друга особиста розмова за час каденції Такаїчі, яка робить ставку на потепління після десятиліть історичних суперечок. Лі заявив, що після 60 років від нормалізації дипломатичних відносин сторони вступають у новий етап співпраці й спільна робота є критичною у складному міжнародному середовищі. Такаїчі відповіла, що радіє здатності двостороннього партнерства зберігати стійкість та сподівається підняти його на новий щабель у цьому році.
Для Токіо діалог із Сеулом, пише авторка TIME, стає особливо важливим через погіршення відносин з Китаєм. За оцінками корейських офіційних осіб, Лі та Такаїчі обговорили загострення суперечки між Китаєм і Японією та економічні ризики для регіону. Водночас візит Лі до Японії відбувся одразу після його поїздки у Пекін, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном, та прибув у супроводі великої бізнес-делегації. Це контрастувало з рішенням групи японських топменеджерів уперше за 13 років відкласти щорічний візит до КНР.
Аналітики описують позицію Лі як прагнення балансу. Південна Корея водночас намагається покращити відносини з другою економікою світу та з Японією, ключовим союзником США. Дослідник Лі Хао з Токійського університету каже, що Сеул опинився між двома опонентами й користується так званою човниковою дипломатією, яка дає йому потенційні вигоди.
Суперечки між Китаєм і Японією почалися після заяв Такаїчі, що напад на Тайвань може становити загрозу існуванню Японії, що дозволило б Токіо діяти військовими методами. Китай вимагає від прем’єрки відмовитися від коментарів, але безуспішно. Пекін відповів низкою кроків: попередженнями для мандрівників, фактичною забороною японського розважального контенту, відновленням ембарго на японські морепродукти та обмеженням експорту понад 800 товарів подвійного призначення, включно з рідкісноземельними матеріалами. Японія подала протест, а китайські офіційні медіа натякнули на нові ускладнення з ліцензуванням критичної сировини.
Токіо намагається заручитися підтримкою інших союзників США, щоб мінімізувати ризик економічного удару. Японські міністри ведуть переговори з країнами Групи семи щодо доступу до стратегічних матеріалів. Уряд наголошує, що монополізація ресурсів не ринковими методами є загрозою для світової економіки та систем безпеки. Південну Корею вважають важливим партнером у безпековому трикутнику зі США, особливо у період непередбачуваності американської політики.
Паралельно Пекін веде власну дипломатичну гру з Лі. Сі Цзіньпін закликав Сеул “стати на правильний бік історії” та захищати повоєнний статус-кво в Північно-Східній Азії, що фактично було натяком на японський ревізіонізм. А китайські медіа, підкресливши згадку корейською стороною принципу “Одна Корея – Китай – Японія” у дипломатичному протоколі, подали це як підтвердження того, що Сеул підтримує позиції китайського керівництва.
Проте Лі поводиться обережно. У Китаї він також заявив, що втручання у чужу суперечку може виявитися контрпродуктивним і Сеул обере роль, коли обставини це дозволять. В інтерв’ю японському NHK він додав, що питання Тайваню є предметом дискусії Китаю та Японії та не стосується Кореї напряму.
Втім, таке балансування зараз дає Сеулу певні матеріальні вигоди. Туристичні потоки з Китаю змістилися з Японії до Південної Кореї, що пожвавило корейський ритейл. Інвестори очікують, що напруга між Пекіном та Токіо посилить попит на корейські акції.
Крім того, суперництво між Китаєм і Японією підсилює вагу Південної Кореї як дипломатичного арбітра у регіоні. За оцінкою аналітиків, Лі вже вдалося стабілізувати корейсько-китайський товарообіг. І подальший розвиток ситуації залежатиме від того, як розвиватимуться відносини Китаю з більшими гравцями, зокрема зі США.