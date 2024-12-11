У центрі столиці Мадагаскару Антананаріву, на Площі 13 травня (названа на честь молодіжної революції 1972 року, що повалила першого президента країни Філбера Ціранану) зібралися тисячі протестувальників. Молоді люди скандували гасла проти президента Анрі Радзуеліни, вимагаючи його негайної відставки.

“Він має піти. Негайно”, – сказала 21-річна студентка права та політичних наук Енджі Ракото. Дівчина не знає, хто має замінити президента. Але наголошує, що це має бути “людина, яка дбатиме про малагасійський народ, а не про себе”.

Під час протестів на площі можна було побачити людей у пошарпаному одязі, босоногих дітей, які просили милостиню. Багато учасників звинувачують у злиднях колишню метрополію – Францію. Подвійне громадянство Радзуеліни і його тісні зв’язки з Парижем звучать у промовах мітингувальників як головні докази його віддаленості від народу.

Сам Радзуеліна з початком виступів утік зі столиці на борту французького військового літака, але офіційно про відставку не оголошував і не з’являвся на публіці.

Першочерговою причиною протестів стали постійні перебої з електрикою й водопостачанням, але вони швидко перетворилися на політичний виступ проти влади. Ситуація різко набрала обертів, коли елітний підрозділ армії, який привів Радзуеліну до влади після перевороту у 2009 році, перейшов на бік демонстрантів.

На думку автора Reuters, масові виступи на Мадагаскарі стали частиною ширшої хвилі молодіжних протестів у світі – від Марокко до Перу й Непалу. І всюди учасники вимагають схожих змін, виступаючи проти безробіття, зростання цін, корупції та занепаду державних послуг.

Під час акції в Антананаріву, що зібрала близько 15 000 людей, протестувальники розгорнули прапор із зображенням черепа в солом’яному капелюсі – символ з японської манги One Piece, що став упізнаваним знаком покоління зумерів у глобальних протестних рухах. Молодь, як і всюди, наголошує, що країною керує стара еліта, байдужа до проблем звичайних громадян.

Разом з тим, відсутність лідера в протестному русі й активна роль армії викликають побоювання, що владу можуть взяти військові. Та це не лякає демонстрантів. “Якщо військовий лідер піклуватиметься про країну – це нормально. Це лише на перехідний період”, – цитує Reuters 30-річного механіка Фанізі Разафімандімбі.

Інший малагасієць, 30-річний Мамісоа Равонсініріна працює у кол-центрі національної енергетичної компанії та щодня спілкується з розлюченими клієнтами, які скаржаться на відключення електрики. “Я казав їм, що все покращиться, але сам знаю, що це неправда”, – зізнався чоловік. Його зарплата складає 700 000 аріарі на місяць (близько $150), і вона не встигає за зростанням цін на продукти.

Мадагаскар залишається однією з найбідніших держав світу. За даними Світового банку, близько 75% населення живе менш ніж на $2,15 на день – показник, що майже не змінився за останні 40 років. Середній річний дохід становить приблизно $600, а країна входить до останньої двадцятки Індексу людського розвитку ООН.

Економіка тримається на експорті сировини: країна виробляє дві третини світового ваніліну, постачає нікель, сапфіри, ільменіт, морепродукти й текстиль. Попри це, більшість населення не має зиску від торгівлі природними ресурсами. Тож, невиконані обіцянки Радзуеліни використати ці багатства для розвитку стали чи не основним лейтмотивом протестів.

“Ми просимо роботу, світло, рис за доступною ціною. А що отримуємо? Лише промови”, – сказав 26-річний гід Андре Гассана. На запитання, чи не повториться історія Радзуеліни з потенційним новим лідером, він відповів: “Цього разу – ні. Малагасійці навчилися. Ми більше цього не терпітимемо”.