44-річний Вільям Шіппі з Південної Кароліни взагалі не працює вже понад два роки і, за його словами, навряд чи коли-небудь ще повернеться до офісу. У минулому він був банківським аналітиком, але нині проводить більшість днів у власному дворі, слідкує за фондовим ринком й іноді укладає поодинокі угоди. Основний дохід йому приносять інвестиції: на його брокерському рахунку – близько $800 000, а очікувані щомісячні дивіденди складають майже $7000.

Життя Шіппі – це приклад максимально ощадливого підходу до витрат. Разом із дружиною вони живуть без дітей у невеликому будинку, за який не платять – житло вони отримали від батьків. Тож оренди чи іпотеки немає, а витрати контрольовані. Щомісяця Шіппі знімає з рахунку $3500. Близько $3000 з них віддає дружині на сплату комунальних послуг та медичної страховки, решта – це його особисті гроші на дрібні покупки та хобі, пише Business Insider.

За його словами, цього більш ніж достатньо, щоб почуватися фінансово вільним. “Для всіх робіт я фактично на пенсії”, – говорить він.

Але історія Шіппі вирізняється на тлі історій десятків тисяч інших роздрібних трейдерів, які під час пандемії спробували заробити на біржі, та здебільшого зазнали збитків. За дослідженням 2020 року, менше як 1% трейдерів отримували бодай $54 на день, тоді як 97% втрачали гроші, торгуючи понад 300 днів.

Шіппі відкрив рахунок у Robinhood у 2022 році, на піку популярності “мемних” акцій, таких як GameStop. Почав із $20 000, які вклав у опціони та короткострокові угоди. Спеціальної фінансової освіти він не мав, лише ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку та досвід роботи в комерційному кредитуванні.

У 2023 році чоловік отримав у спадок значну суму після смерті матері, що містила також заощадження батька. Частину коштів – близько $400 000 – він вклав у біржу, після чого, за його словами, “почався справжній успіх”. У 2024 році на тлі зростання індексу S&P 500 на понад 20% його прибуток склав ще приблизно $400 000.

Найуспішнішими були угоди, коли він купував ті самі опціони на GameStop, що й інфлюенсер Кіт Гілл (відомий як Roaring Kitty), але з нижчим страйком – це дало значний прибуток на хвилі інтересу інших інвесторів. Також він здійснював короткі спекуляції на акціях великих компаній, зокрема Tesla, Amazon, Microsoft, Walmart і Nvidia, ловлячи дрібні коливання ціни й швидко фіксуючи прибуток.

Зараз Шіппі майже не торгує. Побоюючись впливу тарифної політики Трампа та потенційної рецесії, він вирішив перевести основну частину активів у більш захищені інструменти, зокрема фонд iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, з якого планує отримувати стабільні дивіденди. За його оцінками, фонд зросте ще на 15%.

І Шіппі каже, що сьогодні живе значно спокійніше, ніж у часи, коли працював “білим” чи “синім комірцем”. У минулому він був і піцайоло в Papa John’s, і вантажником на складі пивної компанії, і працівником лікарняного складу, і аналітиком у банку. Мав і хороших, і жахливих керівників, але тепер, коли більше не має “боса над головою”, почувається справді вільним.

Навіть у дні, коли ринок падає й він втрачає гроші – як, наприклад, $15 000 за день під час загального обвалу, – його це не надто турбує. Простий спосіб життя і відсутність боргів дозволяють йому спокійно переносити короткострокові втрати. “Було б добре заробити ще. Але навіть якщо мій фінансовий стан залишиться незмінним до кінця життя, все буде гаразд”, – підсумовує Шіппі.