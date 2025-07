На нещодавнє рішення Білого дому все ж передати для України системи протиповітряної оборони Patriot міг вплинути несподіваний чинник – перша леді США Меланія Трамп. За повідомленнями західних медіа, саме вона неодноразово звертала увагу свого чоловіка на наслідки обстрілів українських міст Росією. Та, імовірно, змусила його переглянути свою думку щодо цього оборонного рішення.

Під час однієї з пресконференцій в Овальному кабінеті президент Дональд Трамп розповів про діалог із дружиною: “Я приходжу додому і кажу: “Сьогодні говорив із Володимиром [Путіним], у нас була чудова розмова”. А вона відповідає: “Справді? А ще одне місто щойно обстріляли”. Такий коментар, пише автор The Times, є свідченням як ролі, яку Меланія справді відіграє у формуванні зовнішньої політики адміністрації США, так і її особистого ставлення до війни в Україні.

Інтерес першої леді до українського питання може мати глибоке коріння. Меланія Трамп (вроджена Меланія Кнавс) народилася у 1970 році у Словенії, яка тоді була частиною Югославії – соціалістичної країни, яка не мала теплих стосунків з Москвою. У своїх інтерв’ю вона висловлювала захоплення Рональдом Рейганом, президентом США, який відіграв ключову роль у завершенні холодної війни.

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Дональд Трамп назвав Путіна “генієм” і “спритним хлопцем”. Проте реакція Меланії була зовсім іншою. Вона назвала вбивства мирних жителів “жахливими” й “болісними”. І закликала підписників у своєму дописі в соцмережах допомагати Червоному Хресту, висловивши підтримку українському народу.

Мері Джордан, авторка біографії першої леді США “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” (Мистецтво її угоди: Нерозказана історія Меланії Трамп), вважає зацікавленість Меланії Україною закономірною: “Вона виросла в Югославії, країні без особливих симпатій до Росії. У неї більше особистого досвіду, ніж у багатьох членів адміністрації, щоб доносити свою думку”.

Джордан також зазначає, що батько Меланії, 81-річний Віктор Кнавс, який проживає у США, досі регулярно відвідує Словенію – країну, де росла перша леді. Тому, за її словами, Меланія залишається в курсі політичних настроїв у Європі.

“Її рідна країна цілком підтримує Україну. Люди там обурені тим, що США можуть припинити постачання зброї Києву”, – пояснює письменниця.

Попри те що перша леді США переважно уникає публічності та проводить більше часу у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді чи Trump Tower у Нью-Йорку поруч із сином Берроном (нині студентом Нью-Йоркського університету), її позиція у ключових питаннях не є суто декоративною. Згідно з джерелами CNN, перед поверненням до Білого дому вона навіть витратила два місяці на вивчення міжнародної політики, готуючись до офіційних прийомів іноземних делегацій.

Президент Дональд Трамп слухає лише певних людей у певних питаннях, каже письменниця Мері Джордан. І додає: “Особливо тих, хто має з ним тісні особисті зв’язки. А якщо їхнє прізвище Трамп, то він слухає ще уважніше”.

У політичному середовищі, де зовнішню політику зазвичай формують радники, дипломати та стратеги, роль Меланії як неформального, але впливового голосу в Білому домі виглядає неординарною, підсумовує автор The Times. І якщо нинішнє рішення щодо Patriot стало результатом такої внутрішньої дипломатії, то Україна отримала досить неочікуваного, проте сильного союзника.