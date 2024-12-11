У британського короля Чарльза ІІІ є й інше життя – у румунській Трансильванії, пише The Washington Post. Воно повільніше й віддалене від палаців і протоколів. Його помешкання тут зовсім не нагадує королівські апартаменти: там немає телевізора та інтернету, зате є піч XVII століття, дерев’яне ліжко й портрет Єлизавети ІІ на стіні.

Ззовні ж відкривається картина, яка пояснює такий вибір монарха. Три милі ґрунтової дороги ведуть повз луки й пастельні будинки до села, де короля зустрічають попередженням про ведмедицю з ведмежам – радше як жарт, ніж серйозна загроза. Це і є ритм, якому Чарльз надає перевагу: вулиці, заповнені худобою, та вози, запряжені кіньми, які нікуди не поспішають.

Чверть століття він регулярно приїздить у ці “втрачені у часі” села. Для нього це не лише сховище від світла софітів, а й лабораторія його ідей про землю, сільське господарство та збереження природи. Тут і досі існує традиційне дрібне фермерство, а у лісах живуть види, які зникли у Великій Британії: вовки, рисі й ведмеді. У його угіддях встановлені інформаційні щити: у цьому куточку Трансильванії 1200 видів рослин, понад 200 видів метеликів у Румунії проти лише 40 у Великій Британії.

У промові в Бухарестському університеті ще у 2014 році Чарльз назвав модернізацію британського села “жахливою помилкою”, яка зруйнувала природну спадщину. Колись удома з нього кепкували як із принца, що розмовляє з рослинами, та сьогодні його ідеї звучать набагато сучасніше. Для першої після коронації поїздки за кордон він обрав саме Румунію, пояснивши: “Тут збережено стародавні ліси, незайману природу й унікальні приклади сталого землеробства. Це – незрівнянне багатство природи”.

Втім, критики зауважують, що король схильний ідеалізувати сільське життя у Румунії. Хоча економіка країни майже досягла середнього рівня ЄС, у селах злидні досі помітні. Молодь виїжджає, а коси дедалі частіше замінюють трактори. Прихильники натомість переконані: присутність Чарльза приносить користь. Його візити приваблюють туристів, які залишаються довше й витрачають гроші на місцеві традиції.

Через благодійні фонди король фінансує відновлення пам’яток, навчання сільських ремесел і навіть будівництво екологічних систем. Завдяки його підтримці у селі Віскрі ще в 2011 році відкрили першу в Румунії очисну станцію, яка використовує природні бактерії і очерет.

Саме у Віскрі, де мешкає менш як 500 людей, він і придбав будинок у 2006 році. Нині ця оселя відкрита як музей і виставковий простір “Королівський дім”. Прибутки йдуть на саджання дерев, облаштування дитячих майданчиків та інші місцеві ініціативи. Село отримало статус туристичного магніту: торік його відвідали понад 35 000 людей.

У пошуках тиші Чарльз придбав ще одну садибу у селі Заланьпоток. Він описав бажану оселю в деталях: струмок поруч, луки з квітами, віддаленість від центру, але у межах громади. Його друг, граф Тібор Кальнокі, показав йому групу старих хат XVII століття, зведених для майстрів-склодувів. “Це саме те, про що я мріяв”, – сказав тоді Чарльз. Відтоді він щоліта приїздить сюди, гуляє луками і навіть організовує пікніки для всього села.

У цих селах він бачить те, що втратив його дім: городи з квасолею і гарбузами серед кукурудзи, косарів, які зберігають біорізноманіття, і яскраво-блакитні стіни, що відлякують комах. Король із гумором згадує, що має “частку” в Румунії, адже один із його далеких предків – Влад Цепеш, румунський воєвода і прототип Дракули. Та насправді, пише авторка статті, короля приваблюють не міфи, а відчуття гармонії з природою, яке він щоразу знаходить у Трансильванії.