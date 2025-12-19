Москва явно не могла цього пропустити. Ерсін Татар, “президент” невизнаної північної частини Кіпру під турецькою окупацією, 7 жовтня з’явився на спільному фото лідерів тюркських держав і підписав Габальську декларацію. Однак у Кремлі недооцінили ширший контекст: та сама платформа, що створює ілюзію легітимності для окупованих Туреччиною територій, використовується Анкарою для значно масштабнішого проєкту – повільного переформатування ідентичності мусульманських регіонів Росії.

У турецьких стратегічних колах давно говорять про “тюркську дугу” від Анатолії до Сибіру, пише The EurAsian Times. Після 2022 року в експертних наративах з’явилися твердження про 10 регіонів Російської Федерації, зокрема Татарстан і Башкортостан, як про частину умовного “безперервного Туркестану”. У цій логіці Росія розглядається не як якийсь суверенний центр, а як держава, що контролює тюркське населення. Яке Анкара сприймає як історично споріднене і стратегічно перспективне.

Туреччина не змінює кордонів, але послідовно працює з ідентичністю. Формула “дві держави – один народ”, закріплена у декларації з Азербайджаном у 2021 році, стала моделлю, яку Анкара негласно транслює й на російський простір. Йдеться не про відокремлення, а про культурне та емоційне тяжіння регіонів до Туреччини. При тому, що їхній формальний статус у складі федерації зберігається.

Казань у цьому процесі відіграє ключову роль як мусульманський і тюркський центр Росії. Періодичний форум “Росія – ісламський світ” став майданчиком, де перетинаються інтереси Організації ісламського співробітництва, країн Перської затоки та Туреччини, укладаються економічні й цивільні угоди, формуються ділові та освітні зв’язки. Контакти між керівництвом Татарстану і Реджепом Тайїпом Ердоганом, співпраця університетів, діяльність Інституту Юнуса Емре поступово вбудовують регіон у турецький гуманітарний простір.

На Північному Кавказі Анкара діє через торгівлю, міграцію та релігію. Прямі авіарейси з дагестанської Махачкали до Стамбула, бізнес-проєкти, контакти чеченської еліти з турецьким керівництвом формують середовище постійної взаємодії. Важливим інструментом залишається турецьке Управління у справах релігії (Діянет), бюджет якого за роки правління Ердогана зріс до мільярдів доларів. Його імами, освітні програми та конференції працюють і в Росії, пропонуючи інтерпретацію ісламу як безперервної тюркської традиції, перерваної російським пануванням.

Паралельно формується інституційний контур через Організацію тюркських держав, де навіть невизнані утворення отримують символічний статус. Для регіональних еліт це сигнал, що культурна інтеграція з Анкарою можлива без формальної незалежності.

Водночас російська система безпеки зосереджена на боротьбі з “тероризмом” та “екстремізмом” і практично не реагує на такий м’який вплив. Культурні центри, обміни студентами, релігійні програми не сприймаються як загроза, хоча саме вони змінюють соціалізацію мусульманських спільнот. Та й загалом Туреччина й Росія залишаються взаємозалежними партнерами у сфері озброєнь та енергетики, одночасно конкуруючи за вплив від Чорного моря до Кавказу.

У результаті формується простір, у якому Москва контролює лише паспорти й формальні інститути, тоді як Анкара дедалі більше впливає на лояльність і самоусвідомлення російських мусульман. Саме цей непомітний зсув і стає головним викликом, який у Кремлі воліють не помічати.