Словом 2025 року, за версією укладачів Кембриджського Словника, стало “parasocial”, або ж “парасоціальний” — прикметник, що описує односторонній емоційний зв’язок, який люди вибудовують зі знаменитостями, медіаперсонами та навіть штучним інтелектом. Мільйони користувачів стежать за життям інфлюенсерів у соцмережах, а їхні постійні відео й пости в Instagram і TikTok створюють враження близькості. Підписники дізнаються, що ті їдять, як переживають хвороби, з ким розлучилися чи які труднощі проходять у лікуванні безпліддя.

Так формується ілюзія дружби з людьми, яких вони ніколи не зустрічали, пояснює авторка The Times

Хоча сам термін виник ще у 1956 році, коли соціологи Дональд Гортон і Річард Воль описували зв’язок телеглядачів із персонажами серіалів, сьогодні феномен набув небачених масштабів. За словами професорки експериментальної психології Кембриджського університету Сімони Шналл, ми живемо в епоху інтенсивних і часто нездорових парасоціальних зв’язків з інфлюенсерами. Люди відчувають, ніби “знають” блогера особисто, можуть йому довіряти й навіть демонструвати надмірну лояльність. На її думку, це посилюється через кризу довіри до традиційних медіа: глядачі шукають авторитетів серед індивідуальних контент-мейкерів і проводять години, споживаючи їхній контент. Дослідження Шналл показують, що такі прихильники схильні пробачати кумиру навіть проблемну поведінку.

Також дедалі частіше спостерігається й інша тенденція — формування парасоціальних зв’язків із чат-ботами. Деякі користувачі починають сприймати штучний інтелект як друга або навіть як заміну терапевта. Шналл вважає, що саме такі зв’язки можуть бути найнебезпечнішими, адже “усувають” реальну людину зі взаємодії. Молодь, каже вона, особливо вразлива до подібних ілюзій зв’язку.

Парасоціальні стосунки колись були притаманні взаємодії з правителями чи релігійними лідерами, від яких суспільства сподівались отримати щось важливе. Потім люди почали вибудовувати емоційну прив’язаність до зірок спорту й музики.

Сучасні фанатські нав’язливості, – наприклад, бурхлива зацікавленість стосунками співачки Тейлор Свіфт і спортсмена Тревіса Келсі, – є продовженням цієї моделі. Вони здебільшого безпечні, але іноді супроводжуються агресивними онлайн-дискусіями та надмірним аналізом приватного життя зірок. Та й вони самі дедалі частіше заявляють про порушення особистих кордонів: співачка Чепелл Роан минулого року писала, що думати, ніби можна “знати людину” лише через її творчість, хибно. А актор Баррі Кеоган розповідав, що шанувальники навідувалися до будинків його родичів.

Тим часом інші знаменитості, наприклад, співачка Лілі Аллен, навпаки, звертаються до інтересу публіки, перетворюючи власні історії на матеріал для творчості. Хоча й наголошують, що художнє переосмислення не дорівнює документальному відтворенню реальності. Окремо The Times виділяє ведучих популярних подкастів, які стають постійними “голосами в домі” для своїх слухачів, формуючи відчуття товариства, якого в реальності не існує.

Шналл пояснює поширеність таких зв’язків тим, що людський мозок еволюційно схильний шукати соціальні контакти. Через зростання ізоляції багато хто знаходить їх у соцмережах або серед знаменитостей, навіть якщо зв’язок є суто ілюзорним. Головний редактор словника Колін Макінтош зазначає, що слово “parasocial” стало яскравим прикладом того, як терміни з академічного середовища виходять у масову культуру, підкреслюючи одержимість суспільства знаменитостями.

У словнику також з’явилися нові терміни, що відображають сучасні інтернет-реалії: від “slop”, що описує низькоякісний контент, часто створений ШІ, до “broligarchy”, яким позначають дуже заможних, часто знайомих між собою, технологічних підприємців з політичними амбіціями.