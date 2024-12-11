Засновник сумнозвісної приватної військової компанії Blackwater Ерік Принс знову виходить на ринок приватних військових послуг. Його нова компанія Vectus Global вже взялася за операції у Гаїті, Еквадорі та Конго, пропонуючи урядам та приватним структурам те, що не хоче оплачувати Білий дім, пише WSJ.

На зустрічі в Лімі, організованій колишнім кандидатом у президенти Перу Ернандо де Сото, Принс презентував місцевим бізнесменам відео з дронових атак у Гаїті. Там його найманці, за контрактом з урядом, знищували членів банд, використовуючи дешеві безпілотники з вибухівкою. Бізнесмен з Анд розповів, що у золотовидобувальних регіонах країни панує беззаконня і держава фактично відсутня. Принс запропонував за $10 млн на рік “навести лад”, розгромивши кримінальні мережі.

Поверненню Принса сприяє політика Дональда Трампа, який прагне скоротити витрати на міжнародну допомогу і перекласти відповідальність на приватні структури. Сам Принс каже, що має контакти у найближчому оточенні президента та його команди. Серед них – новий міністр оборони Піт Гегсет, який свого часу публічно захищав найманців Blackwater, засуджених за розстріл мирних іракців у Багдаді. Наприкінці каденції Трамп їх помилував.

Blackwater, що під час “війни з терором” надавала США десятки тисяч бійців, зруйнувала свою репутацію після численних злочинів, серед них – різанина на площі Нісур у 2007 році. Сам Принс продав компанію у 2010-му, але нині вибудовує нову імперію. Vectus Global, створена торік, уже працює в Латинській Америці та Африці, обіцяючи діяти там, де державні інститути не справляються.

У Гаїті його бійці допомагають поліції воювати з бандами, використовуючи тактику, відпрацьовану на війні в Україні. За даними ООН, лише за кілька місяців від атак загинули понад 230 членів бандитських угруповань і троє цивільних. Уряд країни вважає операцію успішною та дешевшою за багаторічні витрати ООН, але дипломати й правозахисники попереджають: участь іноземних найманців несе ризики та може лише загострити нестабільність.

Схожу модель Принс пропонує Еквадору, де президент Даніель Нобоа демонстративно посилює співпрацю зі США у боротьбі з наркокартелями. Саме там Принс пообіцяв “дати військовим та поліції інструменти для ефективної війни з бандами”. У Конго він уклав угоду на охорону десятків шахт, що постачають кобальт і інші стратегічні мінерали для американської промисловості. За контрактом, його люди отримуватимуть частку від податків, а за потреби – застосовуватимуть силу проти нелегальних копачів.

Попри критику, Принс активно вибудовує політичні зв’язки. Він регулярно з’являється у маєтку Мар-а-Лаго, консультується з представниками Ради нацбезпеки США та дипломатами, щоб його операції не суперечили політиці Трампа. Саме йому приписують ідею використовувати сальвадорські в’язниці для утримання депортованих мігрантів.

У Лімі Принсу так і не вдалося зустрітися з президенткою Діною Болуарте, але він не втрачає оптимізму: готовий працювати напряму з приватними компаніями, не чекаючи державних контрактів. “Ми заповнюємо прогалини, де держава втратила контроль”, – пояснює він свою місію.

Його гасло: “Ми не радимо, ми діємо”. І сьогодні, пише автор, це вже не просто слова: від Гаїті до Конго Ерік Принс знову пропонує світові своїх “солдатів удачі”.