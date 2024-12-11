В африканському регіоні Сахель, який простягається від Атлантики до Судану, стрімко зростає кількість терактів після виходу американських і європейських військових. Їхнє місце зайняли російські найманці з так званого Африканського корпусу – колишньої групи “Вагнера”. Аналітики попереджають, що така заміна лише посилює хаос і відкриває шлях для наступу бойовиків Ісламської держави та Аль-Каїди.

За даними Global Terrorism Index, у 2024 році в Сахелі зафіксовано понад 3800 загиблих від терористичних атак, близько половини всіх жертв у світі. Найбільше страждають Малі, Нігер і Буркіна-Фасо – країни, де після переворотів владу взяли військові хунти, які вигнали західні війська.

У своєму коментарі для Fox News аналітик Фонду захисту демократій Білл Роґджо підтвердив, що ситуація в регіоні стрімко погіршилася після виведення американських і французьких контингентів.

За його словами, навіть до відходу західних сил ситуація була критичною, але тепер “джихадистські групи контролюють значні території, а хунти, що вигнали Захід, звернулися до Росії; що найіронічніше – під приводом безпеки”. За оцінками аналітиків, інтерес російських найманців полягає не у безпеці, а в контролі над родовищами золота, урану й інших ресурсів.

Водночас насильство лише зростає. У вересні бойовики на мотоциклах атакували село Тілабeрі на заході Нігеру, вбивши 22 людей, серед них була родина, що святкувала народження дитини. А у січні в Малі російські найманці разом із місцевими військовими, за даними правозахисників, стратили десятьох мирних жителів, серед яких був дворічний хлопчик.

Згідно зі звітом Observer Research Foundation, угруповання, пов’язані з Ісламською державою та Аль-Каїдою, і далі розширюють свої території, використовуючи слабкість урядів та прогалини у безпеці, і просуваються на південь до прибережних держав, зокрема Беніну й Того.

Роґджо стверджує, що цивільне населення опинилося між молотом джихадистів і ковадлом безсилих урядів. За його словами, США вже майже нічого не можуть зробити, адже нові режими відкрито антизахідні. Та й у Вашингтоні чи Парижі навряд чи є політична воля повертатися.

Політичний оглядач Франс Кроньє погоджується: за кілька місяців до перевороту в Нігері там розгорнули масштабну медіакампанію, спрямовану проти Заходу. Пропагандисти вдало використали антиколоніальні гасла, популярні навіть серед західної аудиторії.

“Французькі й американські зусилля зі стабілізації були зображені як неоколоніальне втручання. Тим часом обидві країни вже мали труднощі у стримуванні джихадистів, які тероризували мирне населення”, – зазначив він.

Кроньє вважає, що навіть без переворотів позиції Заходу у Сахелі були майже безвихідні: “Єдиний спосіб уникнути колапсу – це масштабна політична й інформаційна кампанія на підтримку проєвропейських сил і значне нарощування військової присутності. Але це було б занадто складно, і надто це все далеко від Парижа та Вашингтона”.

Водночас офіційний представник Держдепартаменту США заявив Fox News, що Вашингтон зберігає “прагматичний підхід” у взаємодії з країнами Сахелю. Згідно з цим коментарем, нещодавні поїздки заступника помічника держсекретаря Вілла Стівенса підтвердили намір Сполучених Штатів співпрацювати з місцевими урядами в питаннях безпеки, розвитку бізнесу та боротьби з тероризмом для зниження ризиків для американських громадян і інтересів.