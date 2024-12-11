У США побачення – це вже не просто про симпатію чи спільні хобі, пише The Guardian. Для багатьох молодих прогресивних американців політична сумісність стала новим маркером привабливості. Після перемоги демократичного соціаліста Зохрана Мамдані на мерських праймеріз у Нью-Йорку, новина про те, що він познайомився з дружиною у застосунку Hinge, викликала неочікуваний ажіотаж. Користувачі масово поверталися в застосунок, сподіваючись повторити успіх кандидата, хоча й одразу зіштовхувалися з політичними суперечностями.

Hinge пропонує вибрати політичну орієнтацію: консерватор, поміркований, ліберал, аполітичний або “інше”. Але для багатьох лівих “ліберал” – це вже не про них. Вони не ототожнюють себе з Байденом чи Клінтон, і вже точно не з Ендрю Куомо, ексгубернатором штату Нью-Йорк. Ідеї Мамдані – заморозити оренду, зробити автобуси безплатними, обкласти багатіїв податками – для них не радикальні, а базові. Є потреба у чіткіших маркерах, навіть у Tinder-профайлі.

За словами Еббі Борегар із Нью-Йоркського осередку Демократичних соціалістів Америки (DSA), попит на знайомства з ідейними лівими зріс. Проте знайти відповідні простори складно. На більшості платформ немає варіанту “лівий”, а пункт “інше” лише збільшує плутанину: це може бути як комуніст, так і ультраправий.

Користувачі відповідають на це своїми методами. У профілях з’являються справжні політичні маніфести: від смайликів-кавунів на знак солідарності з Палестиною до попереджень, що прихильникам Трампа краще не писати. У застосунках Tinder, OK Cupid і особливо у Feeld, який відомий відкритістю до нестандартних стосунків, політична самоідентифікація стає невіддільною частиною знайомства.

Останні опитування NBC News засвідчують: серед американської молоді розрив у політичних поглядах лише зростає. Жінки з покоління зумерів дедалі частіше підтримують демократів, а чоловіки правіють. Для 60% молодих людей важливо, щоб партнер поділяв їхні політичні переконання. Теза “не говори за вечерею про релігію та політику”, на думку авторки, втрачає актуальність.

Експертка з дейтинг-сервісів Джесс Карбіно вважає, що політика стала новою релігією. Саме через неї молодь визначає, як дивиться на світ, і формулює цінності. Для Лілі, 23-річної соціалістки, яка нещодавно втратила роботу, пункт “аполітичний” у профілі Hinge – червоний прапорець. Вона хоче бути впевненою, що людина хоча б на базовому рівні має співчуття до інших, як і вона.

У Нью-Йорку на мерських праймеріз демократів найбільше голосували виборці 25-34 років, суміш зумерів і молодших мілленіалів. На Hinge вже з’явилися профілі з підписами на кшталт: “побачусь лише з тим, хто голосував за Мамдані” або “ніколи не піду на побачення з прихильником Куомо”. Дехто навіть відповідав на запитання “коли востаннє ти плакав?” словами “коли переміг Зохран”.

Праві теж не стоять осторонь. У Нью-Йорку вони створюють власні платформи, як-от Date Right Stuff (гра слів: “Зустрічайся з правим/правильним”), що проводить події в Trump Tower і залучає міських республіканців. Їхнє гасло: “Наші дейтинг-застосунки стали надто прогресивними. Ми не ображаємося на все підряд”.

Та влітку в Нью-Йорку перевага лишається за лівими.

На початку липня в барі на Нижньому Іст-Сайді відбулася подія “сексуальні самотні соціалісти” від DSA. Для тих, хто шукає “швидко й безплатно, як автобуси Мамдані”, – окрема зона. Для тих, хто за “повільне, як оподаткування багатіїв, горіння”, – інша. Поліаморні учасники могли піднятися на другий поверх.

Ба більше, DSA планує нові зустрічі у Брукліні, Вільямсбурзі та Верхньому Вест-Сайді. А поки що політично активні одинаки й одиначки продовжують вираховувати однодумців за емодзі, біографіями й гаслами у застосунках.