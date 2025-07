Китай офіційно розпочав будівництво одного з найбільш масштабних інфраструктурних проєктів у своїй історії – каскаду гідроелектростанцій на нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті. Із загальною вартістю 1,2 трлн юанів ($167 млрд) нова гідроелектростанція стане щонайменше втричі масштабнішою за легендарну китайську греблю “Три ущелини”, завершену у 2009 році.

Прем’єр-міністр КНР Лі Цян офіційно дав старт роботам минулої суботи, а також представив нову державну компанію China Yajiang Group, яка куруватиме реалізацію проєкту. Як повідомляє державне агентство Сіньхуа, в перспективі цей об’єкт здатен стати найбільшим джерелом чистої енергії у світі, який забезпечить до 70 гігаватів електроенергії. А це більше, ніж вся встановлена потужність Польщі.

Проєкт уже викликав значний ажіотаж на китайських фондових ринках, розповідає Bloomberg. Акції Power Construction Corp. of China та China Energy Engineering Corp. зросли на 10% у Шанхаї, а остання додала ще 51% у Гонконзі. Акції цементних компаній Huaxin Cement Co. та Anhui Conch Cement Co. теж різко пішли вгору. Одночасно зросли й ф’ючерси на арматурну та гарячекатану сталі.

Однак гідроенергетичний гігант несе не лише економічні дивіденди, а й серйозні геополітичні та екологічні ризики. Ярлунг Цангпо протікає через Тибет та штат Аруначал-Прадеш у північно-східній Індії, де стає частиною річки Брахмапутра, що далі тече в Бангладеш. Уряд Індії вже офіційно висловив занепокоєння будівництвом, заявивши про це на переговорах із Китаєм у січні 2024 року.

На тлі цього в Індії посилилися заклики пришвидшити власне будівництво гідроелектростанцій у штаті Аруначал-Прадеш. Місцевий керівник Оджін Тасінг заявив, що влада працює з громадами над просуванням проєкту Upper Siang, який розміщений нижче за течією від китайського мегапроєкту. “Китай уже почав будівництво, і ми не можемо залишатися осторонь”, – сказав він місцевим медіа.

Початок робіт у Тибеті відбувся в умовах обережного потепління між Пекіном і Нью-Делі після напруженості, викликаної зіткненням на кордоні в червні 2020 року, внаслідок якого загинули близько 20 індійських і щонайменше четверо китайських військових. Нещодавно Китай призначив нового посла в Індії, сторони домовилися про відновлення авіасполучення та полегшення візового режиму. Втім, структурні розбіжності зберігаються: Індія і далі обмежує інвестиції китайських компаній, а Пекін відкликає персонал зі спільних підприємств на тлі охолодження відносин.

Збройне протистояння між Індією та Пакистаном, яке відбулося цього року, лише загострило ситуацію. Пакистан заявив, що збив індійські літаки за допомогою китайських винищувачів, а аналітики Міноборони Індії повідомили про підтримку Пекіном пакистанської сторони в конфлікті: від супутникової розвідки до ППО.

Ще одним каменем спотикання у цьому конфлікті стало питання водних ресурсів, яке почало відігравати все помітнішу роль у геополітиці регіону. Незадовго до збройного протистояння Індія призупинила дію Індської водної угоди, документа, що з 1960 року регулював водопостачання між Індією та Пакистаном.

Проєкт у Тибеті викликає побоювання і серед екологів. Ярлунг Цангпо прорізає одне з найбільш біологічно різноманітних місць у Китаї: глибокий каньйон, де річка спадає на понад 2000 метрів за 50 кілометрів. Тут розташовано національний природний заповідник, і спорудження греблі може завдати йому непоправної шкоди. Попри це, офіційний Пекін запевняє, що негативного впливу на екосистеми не буде, а всі роботи супроводжуватимуться заходами безпеки та захисту довкілля.

За інформацією Сіньхуа, проєкт включатиме п’ять каскадних дамб поблизу міста Нінчі. Інженери мають намір вирівняти вигини річки та створити тунелі для її перенаправлення. Однак навіть без деталей щодо фінансування очевидно, що це буде один із найдорожчих і найбільш впливових інфраструктурних проєктів у світі.