У березні 2023 року Володимир Путін ухвалив рішення, яке стало початком нової стадії його гри в “людський покер”. На закритій відеоконференції з силовиками він схвалив арешт ще одного американця, пише Politico. Цієї миті Москва приготувалася перетнути межу, до якої не наближалася з часів Холодної війни: затримати журналіста за шпигунство.

Путін давно керує Росією з бункерів-конференцзалів, збудованих у різних куточках країни, й їх неможливо відрізнити один від одного. Ізольований від звичайних телефонних мереж та інтернету, він проводить наради через спеціально захищені канали, створюючи навколо себе “інформаційний кокон”. Саме в такому режимі й виникло рішення використати американського репортера як нову розмінну карту для торгів.

Автором ідеї був генерал Владислав Менщиков, керівник Першого відділу ФСБ. Саме він стояв за арештом баскетболістки Бріттні Грайнер, яку згодом обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута. Тож успіх цієї операції підштовхнув спецслужби до нової авантюри: захоплення журналіста The Wall Street Journal Евана Ґершковича, який їхав до Єкатеринбурга писати матеріал про місцевий танковий завод. Кремль сподівався виміняти його на Вадима Красікова – агента ФСБ, засудженого у Німеччині до довічного ув’язнення за вбивство чеченського командира у центрі Берліна.

Арешт Ґершковича миттєво став міжнародною кризою. У США зникнення журналіста спершу не викликало тривоги: його телефон зник із мережі, але таке часто траплялося.

Та коли згодом таксист, якого попросили перевірити квартиру у Єкатеринбурзі, повідомив, що там темно й нікого немає, редакція занепокоїлася. У нью-йоркському офісі WSJ почалися цілодобові наради, редактори й колеги шукали контакти в Росії. До роботи долучився навіть Держдепартамент. Тодішній державний секретар Ентоні Блінкен визнав ситуацію “жахливою”, але пообіцяв: Америка докладе всіх зусиль, щоб повернути свого журналіста.

Першим кроком стала спроба Білого дому напряму домовитися з Кремлем. Радник із нацбезпеки Джо Байдена Джейк Салліван телефонував Юрію Ушакову, давньому зовнішньополітичному раднику Путіна, сподіваючись зупинити ескалацію. Відповідь була холодною: “Це юридичний процес”. Росія дала зрозуміти, що єдиний шлях – переговори спецслужб через “спеціальний канал”. Інакше кажучи, ЦРУ мало говорити з ФСБ.

Москва мала перевагу: вона могла будь-якої миті затримати будь-якого іноземця й використати його як заручника. Західні спецслужби справді заарештовували російських агентів у Європі, але лише один із них цікавив Путіна по-справжньому – Красіков. ЦРУ вже кілька разів відхиляло запити про його звільнення, називаючи ідею нереальною.

З того моменту почалася складна гра. До перемовин долучалися не лише дипломати й розвідники, а й політики, мільярдери, відомі журналісти та навіть голлівудські зірки. Обговорювалося звільнення одразу двох десятків людей – від хакерів і шпигунів до дисидентів та журналістів, серед яких опинилися Володимир Кара-Мурза, який писав для Washington Post, Алсу Курмашева з Радіо Свобода і сам Ґершкович.

У результаті Москва досягла свого: Кремль отримав назад цінних агентів і зумів звільнити Красікова. Для США це стало болючою демонстрацією асиметрії – Росія, використовуючи практику “дипломатії заручників”, витягувала максимум для себе з кожного ув’язненого.

Ця історія, продовжує Politico, стала також нагадуванням про початок путінського правління. У 2000 році, лише за вісім днів після обрання його президентом, ФСБ заарештувала американця Едмонда Попа. Тоді молодий Путін погодився на його помилування після дзвінка Білла Клінтона. Але відтоді він більше не йшов на поступки. Через 23 роки він діє набагато жорсткіше, витягуючи так званих “патріотів” із в’язниць.