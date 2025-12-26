Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову виходить на перші ролі у найскладніших зовнішньополітичних переговорах, пише Associated Press. Після переобрання свого тестя Кушнер намагався залишатися осторонь державної служби, зосередившись на родині та власних бізнес-інтересах, однак із часом його дедалі активніше залучають до різних мирних перемовин. Особливо у ситуаціях, коли Білий дім заходить у глухий кут.

Тривалий час Кушнер залишався неформальним радником, уникаючи прямої участі в переговорах, навіть коли миротворчі зусилля президента буксували. Перелом стався після труднощів із реалізацією плану припинення війни в Газі, коли його досвід і контакти допомогли просунути домовленості. Після цього Трамп знову залучив зятя, але вже до пошуку формули врегулювання між Росією та Україною, де переговори місяцями тривають без жодного результату.

Майже у всіх таких переговорах початкову ключову роль відігравав спецпосланець Трампа Стів Віткофф, девелопер і його давній знайомий, який не має досвіду державної служби. І в оточенні президента поступово сформувалося переконання, що підходам Віткоффа бракує, так би мовити, гнучкості. Тому Кушнер, який уже мав досвід дипломатичних контактів у першій адміністрації Трампа, став розглядатися як фігура, здатна доповнити Віткоффа і допомогти довести переговори до результату.

Та й загалом Віткоффа сприймають як публічного і демонстративно лояльного до президента учасника процесу, який не приховує захоплення зовнішньою політикою американської адміністрації. Кушнер, навпаки, діє стриманіше, хоч його бізнес-зв’язки на Близькому Сході та прагматичний підхід до дипломатії і викликають певне занепокоєння в європейських столицях. Водночас саме зятя Трампа багато українських і європейських співрозмовників вважають більш переконливим партнером у переговорах, ніж Віткоффа, якого часто звинувачують у надмірній поступливості Москві.

І такий баланс ролей проявився під час інтенсивних консультацій у Флориді стосовно російсько-українського перемир’я. Кушнер і Віткофф провели переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим щодо пропозицій з припинення війни, а перед цим зустрічалися з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, і високопосадовцями з Великої Британії, Франції та Німеччини. Окремо американські посланці обговорювали з представниками Туреччини та Катару крихке перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

У Білому домі наголошують, що Трамп сприймає Кушнера як довіреного члена родини і радника, який відіграв помітну роль у досягненні попередніх дипломатичних домовленостей, зокрема Авраамових угод. Сам Кушнер публічно заявляв, що його підхід до зовнішньої політики сформувався завдяки досвіду роботи з “нестандартним” президентом, який діяв поза традиційними межами американської дипломатії.

Проте критики з боку американських демократів і громадських організацій звертають увагу на можливі конфлікти інтересів, зважаючи на багатомільярдні інвестиції, які фонд Кушнера отримує з Саудівської Аравії та Катару. Подібні питання виникають і щодо Віткоффа, з огляду на його бізнес-зв’язки з країнами Перської затоки. У відповідь у команді Трампа рутинно заявляють, що йдеться не про конфлікт інтересів, а про досвід і мережу перевірених контактів.

А сам президент США уже і не приховує, що у найвідповідальніші моменти покладається саме на Кушнера, вважаючи його тим, хто здатен “укласти угоду”, коли інші інструменти вичерпано.