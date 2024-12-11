Кирил Дмитрієв – “харизматичний і амбітний” керівник Російського фонду прямих інвестицій, так його описує автор The Guardian. У центрі уваги чиновник опинився після того, як у медіа з’явилися подробиці його участі у підготовці мирного плану щодо України.

У період, коли стосунки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним різко погіршилися, Дмитрієв побачив шанс для себе. Наприкінці жовтня він прилетів до Флориди, де зустрівся зі Стівом Віткоффом, – забудовником і неформальним емісаром Трампа з українського питання. Вони разом почали розробляти пропозиції, які передбачали надзвичайно жорсткі умови для Києва та значне посилення впливу Москви на українську політику й безпеку.

Попри те, що обидва не мають дипломатичної освіти чи досвіду, їхні “напрацювання” раптово стали питанням глобального обговорення.

Дмитрієв, як зазначають люди, які знали його протягом багатьох років, давно прагнув міжнародної ваги. Його описують як людину, що вміє створювати потрібний образ і “продавати” себе, хоч інколи й без достатнього змісту.

Водночас його життєвий і кар’єрний шлях виявився досить насиченим: народився Дмитрієв у радянській Україні, навчався в престижній київській школі й у дитинстві справляв враження здібного, але самовпевненого учня. Поїздка до США у 15 років лише посилила його захоплення Заходом. Згодом він вступив до Стенфорда, а потім до Гарвардської бізнес-школи, де активно вибудовував зв’язки та демонстрував високі амбіції.

Після роботи в McKinsey і Goldman Sachs його справжній прорив стався у Києві, де він керував фондом Icon Private Equity, що оперував коштами олігарха Віктора Пінчука. Саме через Пінчука він познайомився з керівником російської держкорпорації ВЕБ, який допоміг йому вийти на Кремль. Тоді Дмитрієв запропонував створити фонд RDIF, покликаний залучати західні та близькосхідні інвестиції в Росію. На новій посаді у РФ він швидко став публічною фігурою, регулярно з’являвся на глобальних форумах і підтримував контакти з впливовими інвесторами.

Паралельно він зміцнював зв’язки з найближчим оточенням Путіна. Його дружина Наталія Попова тісно співпрацює з Катериною Тихоновою, молодшою дочкою Путіна, а медіарозслідування пов’язують самого Дмитрієва зі спецслужбами. Після впровадження санкцій проти РФ у 2014 році він швидко зрозумів, що перемога Трампа у 2016 році може відкрити нове вікно можливостей, і намагався налагодити канали комунікації з новою адміністрацією США, використовуючи контакти в ОАЕ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США запровадили проти нього персональні санкції, але повернення Трампа до влади дозволило Дмитрієву знову стати корисним Кремлю. Він просуває ідею, що російсько-американське порозуміння може принести Вашингтону економічні вигоди, зокрема у сфері арктичних проєктів. Йому вдалося налагодити особистий контакт із Віткоффом, разом з яким він допоміг організувати звільнення американського вчителя Марка Фогеля в рамках обміну, подаючи це як можливий перший крок до налагодження діалогу між США та Росією.

А от у Росії стрімке піднесення Дмитрієва викликає суперечливі реакції. Представники старшої дипломатичної еліти скептично ставляться до його амбіцій і відсутності профільного досвіду. Його конфлікти з Сергієм Лавровим стали публічною таємницею: під час переговорів у Ер-Ріяді у 2023 році міністр закордонних справ навіть намагався усунути його від участі в зустрічі, але Дмитрієв з’явився після дзвінка Путіну. Тож, попри нібито внутрішню опозицію, він залишається захищеною фігурою, оскільки виконує для Кремля роль, яку, як стверджує The Guardian, нині там вважають вкрай важливою.