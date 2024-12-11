Китай готується до масштабного військового параду, на якому представить новітні системи озброєнь – від ударних дронів до міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Подія покликана продемонструвати військову міць Пекіна й водночас привабити потенційних покупців китайської зброї.

Фото, які зробив французький супутник Airbus ще 9 серпня, зафіксували полігон, де активно розгортається техніка, готуючись до параду, запланованого на 3 вересня. На світлинах видно бронемашини, системи ППО, артилерійські та реактивні установки, а також крилаті ракети, пишуть автори Bloomberg. Аналітики віденської організації Open Nuclear Network зазначають: значна частина цих систем могла бути створена для протидії ВМС США у західній частині Тихого океану.

За словами експерта Сю Тянрана, йдеться про гіперзвукові системи, що здатні проривати корабельну та протиповітряну оборону. Він наголошує: Китай зробив акцент на забезпеченні точних ударів та посиленні безпілотних наступальних і оборонних можливостей. І це є демонстрацією прагнення до перемоги у “високотехнологічній війні високої інтенсивності”. Жодна інша країна, за його словами, не розробила настільки широку лінійку протикорабельних ракет.

Парад, присвячений 80-й річниці завершення Другої світової, стане також свого роду політичним бенефісом для керівника Китаю Сі Цзіньпіна. Він відбудеться лише через кілька днів після саміту ШОС, де китайський лідер має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, прем’єром Індії Нарендрою Моді та іншими. Очікується і присутність лідерів країн – імпортерів китайської зброї.

Пекін активно модернізує армію й уже посідає четверте місце у світі за експортом озброєнь. Основними покупцями залишаються країни, що розвиваються, зокрема Пакистан. У травні, під час короткого збройного конфлікту з Індією, пакистанські ВПС залучили китайські винищувачі J-10C та ракети PL-15, а пізніше заявили про збиття п’яти індійських літаків. Окрема увага експертів прикута і до розробки гіперзвукових ракет. Адже вони вважаються занадто швидкими й маневровими для більшості традиційних систем протиракетної оборони. А Росія вже активно використовує подібну зброю у війні проти України.

На фото аналітики помітили й ударні безпілотники, включно з розвідувальними. Вони припускають, що це дрони, які мають діяти в парі з пілотованими винищувачами. Китай представив перший такий апарат Feihong FH-97 у 2021 році. Його вважають уже готовим до бойового застосування. За даними спецвидання Janes, розробка подібних систем триває у всьому світі. У США відповідна програма Collaborative Combat Aircraft отримала $490 млн у військовому бюджеті торік.

Попри спроби китайської влади приховати зброю чохлами, експерти виявили на фото й кілька міжконтинентальних балістичних комплексів DF-41, які вперше було продемонстровано ще у 2019 році. Це мобільні комплекси на спеціальних вантажівках. Вони здатні нести декілька боєголовок і вражати цілі на відстані до 15 000 км. Тобто вони можуть долетіти навіть до США. Серед прихованих зразків також може бути ракета DF-100 – надзвуковий крилатий комплекс із потенційною дальністю у кілька тисяч кілометрів. У соцмережах поширюються кадри, де нібито видно нові гіперзвукові протикорабельні ракети, хоча стовідсотково підтвердити їхню наявність на кадрах підготовки до параду поки не вдалося.

Організатори підтвердили: під час параду покажуть “передові зразки озброєнь”. На вулицях Пекіна помічено нові танки та БМП, оснащені сучасними сенсорами й активними системами захисту, здатними перехоплювати ворожі ракети та дрони.