Проєкт “Бізнес забутих предків” повертає голос і обличчя тим, кого викреслили з нашої пам’яті, нав’язавши нам стереотип “селянської нації”. Це серія історій про українські бізнес і підприємців часів козаків і гетьманів. Ми розповідаємо, якою БУЛА та як ЖИЛА українська економічна еліта часів Козацької доби.
Перша наша історія про династію Кандиб. Вона б цілком змогла стати основою для драматичної саги про кілька поколінь однієї родини. Тут є все: злети та падіння, конфлікти й суди між родичами, серійні спроби отруєння і палке, хоч, судячи з усього, трагічне кохання. І щонайменше одне розкішне весілля.
Чому “щонайменше”? Бо деталі інших у цій родинній історії нам невідомі. Загалом весілля, про яке йдеться, — унікальне. Це єдине весілля козацької старшини, про яке ми детально знаємо, що гості їли, скільки худоби забили та скільки бочок горілки випили. Судячи з реєстру витрат, гулянка вражала своїм розмахом і тривала не один день.
Документи, що лягли в основу цієї розповіді, збереглися завдяки родовому архіву Кандиб. Частину з них наприкінці ХІХ століття опублікував історик Олександр Лазаревський — правнук нареченої на тому весіллі — у “Памятній книжці Конотопського земства”. Решта сімейних документів Кандиб та їх нащадків нині зберігаються в Інституті рукопису бібліотеки імені В.І. Вернадського.
Ми розкажемо вам про долю чотирьох поколінь Кандиб і про те, як була влаштована підприємницька діяльність в Україні у Гетьманщині понад 300 років тому. Якими товарами тоді славилися наші землі та чому замість того, щоб торгувати з Європою зерном, наші пращури гнали з нього горілку і 500-літровими бочками продавали її на Захід.
А наприкінці нашої розповіді ще й розкриємо, який зв’язок з усією цією історією мають сигари Тараса Шевченка.
1675 рік. Роки безперервної війни після смерті Хмельницького перетворили Правобережну Україну на випалену пустелю. Серед тисяч біженців, які рятувалися від спустошення Руїни, був і колишній корсунський полковник Федір Кандиба. Він залишав рідне місто з важким серцем — адже Корсунь був не просто домом, а місцем його влади та статусу.
Переїжджаючи на Лівобережжя, до Конотопської сотні, Федір сподівався, що це лише тимчасово. Що незабаром війна скінчиться, і він зможе повернутися до свого Корсуня, відбудувати зруйноване, знову стати тим, ким був. Але життя розпорядилося інакше — Конотопщина стала його новою батьківщиною на решту днів.
І треба віддати Федору належне: він не опустив руки, а взявся будувати нове життя. За кілька років цей досвідчений управлінець зумів не просто стати на ноги, а й заснувати власну слободу Кандибівку. У 1681 році його призначили конотопським сотником, а коли до влади прийшов Іван Мазепа, Федір отримав у власніть ще й село Курилівку.
Успіх приніс нові можливості. Федір піднімався кар’єрною драбиною все вище, поки не дістав престижний уряд ніжинського полкового обозного. Тоді ж сотником замість нього став син Андрій — династія Кандиб міцно закріпилася у владних колах. А коли Андрій одружився з Домінікією, донькою впливового чернігівського полковника Лизогуба, родина укріпила свій статус у колах козацької еліти.
У 1700 році Федір помер, залишивши синові солідну спадщину: маєтності, зв’язки, репутацію. Андрій Кандиба успадкував не лише батькове майно, а й владу над Конотопською сотнею — адміністративною одиницею Ніжинського полку, що охоплювала місто Конотоп та десятки навколишніх сіл і хуторів. Влада сотника була абсолютною. Нинішньою мовою: сотник в одній особі був і головою районної адміністрації, і керівником поліції, і суддею, а під час війн ще й командував козаками своєї сотні. Це була влада, про яку можуть лише мріяти сучасні чиновники.
Андрій Кандиба не збирався обмежуватися лише владними посадами. Маючи у своїх руках Конотопську сотню та батьківські маєтності, він розгорнув активну економічну діяльність, займаючись виробництвом і торгівлею горілкою, тютюном і дьогтем. Але справжні гроші лежали не у виробництві, а в монополії на продаж.
У Гетьманщині тих часів діяла відкупна система, відома як “оренда” — можна було викупити монопольне право на торгівлю певними товарами, насамперед горілкою. У 1704 році Андрій разом із партнерами зробив справжню інвестицію майбутнього: вони “взяли на відкуп” у Конотопі всі “горілчані, тютюнові й дігтярні шинки”. Ціна питання — 4000 злотих, сума, за яку можна було купити кілька водяних млинів. Але це був розрахунок на перспективу: монополія мала принести значно більші прибутки.
Коли почалася Північна війна і гетьман Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII проти Петра I, козацьке військо стало контролювати території на Правобережжі. Знову відбулося тимчасове об’єднання тих земель, які колись були під владою Хмельницького. Тоді бунтівний гетьман призначив Андрія корсунським полковником. Символічність цього моменту важко переоцінити: син Федора Кандиби повертався на малу батьківщину, яку покинув ще дитиною, щоб посісти ту саму посаду, яку колись мав його батько. Різниця між сотником і полковником — справжній стрибок у владній ієрархії.
Але Андрій Кандиба не брав участь у бойових діях Північної війни, зокрема не був він і на полі Полтавській битви. Але після поразки Мазепи на Андрія Кандибу у 1710 році все одно написали донос. За зв’язки із гетьманом, якого Петро I назвав “зрадником”, Корсунського полковника арештували та відіслали в Москву.
П’ять років поза Україною змінили життя назавжди. Коли Андрій нарешті повернувся в Гетьманщину в 1715 році, йому дозволили займатися лише економічною діяльністю — заборонивши обіймати політичні посади. Колишній полковник повернувся туди, де все починалося — в Конотопську сотню свого батька. Тепер усі сили треба було спрямувати не на владу, а на те, що залишилося: господарство та маєтності. Доля зробила з політика бізнесмена поневолі.
1718 рік. Андрій Кандиба довірив старшому синові Федору важливу торговельну операцію — продаж волів у далекому Гданську. Партія вражала: три сотні відгодованих биків. За кожного заплатили суму, еквівалентну 20 рублям або 100 злотим — учетверо-уп’ятеро більше, ніж на території Гетьманщини. Загалом у руках молодого Федора опинилося 6000 рублів — справжній статок для тих часів.
Але замість того, щоб повернути гроші батькові, Федір вирішив “пожити красиво”. Він накупив дорогих товарів, про які батько й не просив: іноземні тканини найкращої якості, срібний посуд, елітний алкоголь. Особливо щедро витрачався на прикраси для дружини — два великі золоті ланцюжки, двадцять в’язок перлів, три персні з діамантами.
Серед купленого були й “сахарні закуски” — справжня розкіш того часу. Тростинний цукор, єдиний відомий тоді, коштував шалених грошей. У середині XVIII століття пуд цукру (16,4 кг) на ярмарку в Ромнах коштував близько 9 рублів. Для порівняння: дід Івана Котляревського за 27,5 рублів придбав у Полтаві цілий двір.
Федір був певен: частину товарів перепродасть на ярмарках і заробить ще більше. Він возив свої скарби з ярмарку на ярмарок — спочатку на Хрещенський у Харкові, потім на Масляний у Ромнах, знову повертався в Харків на Троїцький ярмарок. Але підприємницької жилки син Андрія Кандиби не мав і “погубив той товар марно”.
Коли Федір повернувся додому без грошей, батько влаштував йому справжній скандал. Сварка дійшла до бійки — син штовхнув батька в груди так, що той ледь не впав. “Годі мене гризти! Я тобі ніде на лихо гроші візьму! Як будуть, так отдам!” — кинув розлючений Федір.
Образа була настільки глибокою, що Андрій Кандиба подав офіційну скаргу на власного сина, яку записали в книги конотопського уряду. Але попри весь цей скандал, родинні стосунки між батьком та сином не обірвалися — кров виявилася сильнішою за гроші.
Дружину Федора Кандиби, якій він накупив коштовностей і “сахарних закусок” за батьківські гроші, звали Єфросинія. Одружилися у 1718 році — тому самому, коли відбулася скандальна історія з волами. Дівчина походила з впливової родини: була донькою генерального хорунжого Гетьманщини Андрія Горленка. Але попри високий ранг, родина Горленко не мала великих статків, і Єфросинія принесла в нову родину невеликий посаг.
Андрій Кандиба хотів синові багатших сватів, але той не послухав батька. Можливо, це було справжнє кохання? Чи просто молодечий бунт проти батьківської волі? Невідомо. Але те, що сталося далі, перевершило найгірші побоювання старого Кандиби.
Кохання коханням, але вже за рік після історії з розтриньканням грошей за волів Єфросинія спробувала отруїти чоловіка та всіх інших членів родини Кандиб. Мотиви лишилися невідомі і незрозумілі. Жінка виправдовувалася своїм безумством, але хто знає, що насправді за цим крилося.
Спроб отруєння було кілька, і кожна — продумана по-своєму. Чоловіку Федору Єфросинія тричі підсипала “трутизну” в їжу та напої. Свекру і свекрусі дісталося один раз. Але найоригінальніший план вона приготувала для діверів і зовиць — братів і сестер чоловіка.
Єфросинія привезла їм на гостинець пряники з отрутою. Ідеальний план, адже пряники в ті часи належали до категорії елітної випічки і вважалися дорогим подарунком. На Великдень і Різдво членам міських магістратів і керівникам цехів було заведено приносити подарунки — це називалося “ходити на ралець”, і серед таких дарунків часто були саме пряники. Хто б запідозрив у святковому частуванні смертельну пастку?
Невідомо, що то була за отрута і чи отрута взагалі, але ніхто не помер. Єфросинія вирішила ще раз спробувати, проте її викрили. Про підготовку до злочину дізналася нянька дитини Єфросинії і розповіла Кандибі-старшому. Він обшукав кімнату невістки і знайшов “фляшку с трутизною”. Єфросинія почала виправдовуватися, що це ліки “від жіночої немочі”, але випити при свекру відмовилася…
Андрій Кандиба простив невістку і не передав справу до суду. Все-таки це була мати його онуків. Обмежився покаянням, зокрема письмовим, де вона в усьому зізналася і розкаювалася.
Звісно, про Єфросинію-отруйницю ми знаємо лише з її “покаяльної розписки”, яка зберігалася у свекра. Документ був написаний священником із Конотопа в присутності родини Кандиб. Єфросинія, хоч і походила з козацької старшини, писати не вміла — як більшість жінок тих часів. Тому під власним зізнанням поставила “хрестик”.
У той період більшість населення була неписьменною, тож паперові справи зазвичай складали писарі або інші освічені особи. Наприкінці з’являлася формула “а замість його неграмотного писар N. руку приклав”. Коли ж людина сама вміла писати, в документі стояла позначка “РВ” — “рукою власною”.
Невідомо, що б могла написати Єфросинія, якби володіла грамотою. Жіночі голоси в минулому часто залишаються непочутими. Тому важко судити, наскільки об’єктивно і повно відображені всі подробиці цієї дивної історії.
У 1725 році в Російській імперії згадали про військовий і управлінський досвід Андрія Кандиби і залучили до Гілянського походу на територію Кавказу. Там він пробув чотири роки. За цей час не стало його старшого сина Федора: той віз на продаж горілку в Астрахань, дорогою захворів і помер. Смерть забрала старшого сина та головного спадкоємця.
У 1729 році Андрій повернувся з походу. За заслуги його призначили генеральним суддею Гетьманщини — дуже висока посада. Але доля готувала чергову жорстоку іронію: прожив він у новому статусі лише рік. У заповіті, який Андрій Кандиба склав того ж 1729 року, він все залишив дружині Домінікії, яка за власним розсудом могла щось дати нащадкам.
Але головне — батько не забув образи. У заповіті чітко зазначалося: дружина і діти померлого Федора не отримують ніяких маєтностей. Андрій пам’ятав і історію з волами, і бійку, і спробу отруєння. Прощення прощенням, а спадщина — спадщиною.
Тим часом вдова Федора Єфросинія взяла повторний шлюб і… оголосила війну свекрусі. Причиною конфлікту стали гроші за горілку. За її словами, Кандиба-старший продав шість 500-літрових бочок горілки, що належали померлому синові, і вторгував 800 рублів. Невістці ж віддав лише 118. Крім того, Єфросинія вимагала від Домінікії матеріальної допомоги онукам. Судова тяганина тривала роками. Край їй поклала смерть Єфросинії. Та померла, так і не добившись бажаного.
Після цього Домінікія Кандиба вирішила взяти у власні руки долю онуків — двох хлопців та двох дівчат, що осиротіли після смерті її непутящого сина Федора та конфліктної невістки Єфросинії. З парубками — Андрієм і Олександром — вона спробувала по-доброму: наймала приватних учителів, відправляла навчатися в колегіум. Але марно. Хлопці втекли з навчання, а згодом вчинили кілька “безславних вчинків” і зникли невідомо куди. Олександр навіть обікрав рідну бабусю. У заповіті 1749 року Домінікія зізналася, що нічого не знає про теперішню долю онуків.
Зате з онучками — Анною та Анастасією — все склалося набагато краще. Хоч бабуся і не залишила їм земельних маєтностей, зате гідно видала заміж і дала щедрий посаг.
А усе основне майно Домінікія залишила синові Данилу, який в разі чого, на власний розсуд, міг допомагати родичам.
Саме Данилу Домінікія передала й реєстри витрат на сватання, і весілля онуки Анастасії, про яке ми розповідаємо нижче. Ці унікальні документи, опубліковані згодом істориками, дають нам рідкісну можливість зазирнути в світ розкішних святкувань козацької старшини.
Після всіх родинних драм і судових баталій настав час для радісної події — одруження онуки Анастасії. Нареченим став Петро Лащинський. Бабуся не пожаліла коштів на пишне святкування. Домінікія Кандиба, попри всі конфлікти з невісткою та розчарування в онуках-хлопцях, вирішила гідно видати заміж свою онуку.
Укладання шлюбу в ті часи традиційно ділилося на два великі етапи: сватання і весілля. Сватання було офіційною зустріччю представників нареченого з родиною нареченої для досягнення згоди на шлюб — своєрідним “підписанням контракту” між родинами. В разі досягнення згоди сватання завершувалось заручинами. Весілля ж — це церковне вінчання та багатоденне пишне святкування. Але і сватання супроводжувалося урочистими застіллями.
Реєстр витрат на заручини Анастасії Кандиби та Петра Лащинського говорить, що все завершилося великим банкетом. На нього були запрошені представники козацької старшини і духовенства.
Також відомо, що гості спожили риби і кав’яру (ікра) на 6 рублів, а різних приправ і бакалії — на 2 рублі, а також з’їли 5 пудів масла (з нього переважно робили паштети).
Залишається тільки здогадуватися, скільки було гостей. Та й невідомо, скільки днів святкували сватання. Банкет міг бути і не один. Загалом сватання Анастасії Кандиби обійшлося її бабусі Домінікії у більш ніж 80 рублів. Найбільше було витрачено на алкоголь і їжу. Нареченому, Петру Лащинському, і його родичам подарували дорогий одяг. Майбутній чоловік Анастасії Кандиби отримав від її бабусі дорогу італійську хустку ціною в 2 рублі, його мати і сестра – по запасці (2,4 руб. і 1,4 руб.).
Подарунки отримали і запрошені гості, зокрема полковий осавул і тогочасний конотопський сотник. У графі витрат згадано і два рушники на подарунок старостам, а отже сватання все-таки починалося традиційно і так само, як у селян. Заробили під час сватання і місцеві музики. Їм заплатили 4 рублі. Невідомо, скільки було музик, але їхній заробіток за сватання був рівним річному заробітку наймита в тогочасному селі.
Значно дорожче обійшлося саме весілля Анастасії Кандиби для її бабусі. Чимало грошей пішло на інші продукти: хліб і випічку, прянощі, яйця. Тільки весільний коровай обійшовся у 4 рублі – стільки коштував у Гетьманщині віл і стільки міг заробити наймит за рік.
Недешево коштували прянощі і бакалія. За гвоздику, шафран, імбир, ізюм, інжир, оливки, рис, лимони і лимонний сік заплатили 5 рублів. Більше, ніж на сватанні, заробили музики. Цього разу їм заплатили 7 рублів.
• 3 бочки пива
• 30 кварт судацького вина
• 6 кварт “водки сахарної коричної”
• 6 кварт міцної “сахарной водки”
• 5 кварт “водки лимонної сахарної”
• 5 кварт “водки помаранчевої”
• 8 відер анісової “водки”
• куфа простої горілки (500 літрів)
• 120 кварт вишнівки
Крім того, родина нареченого і гості весілля також отримали подарунки. Петро Лащинський знову отримав дорогу хустку, хустки подарували також боярам і старостам.
Точно невідомо, скільки гостей було на весіллі. Можна лише здогадуватися за кількістю випитого алкоголю і спожитого хліба — 100 хлібин і 80 ситниць.
Загалом Домінікія Кандиба витратила на сватання і весілля онуки Анастасії більш ніж 300 рублів, але ще в більшу суму обійшовся посаг. Розмір посагу залежав від статків родини.
Пам’ятаєте, що старий Андрій Кандиба зі своєю дружиною свого часу не хотіли бачити в невістках Єфросинію — мати Анастасії? Бо та принесла із собою малий посаг.
Крім того, родина нареченого і гості весілля також отримали подарунки. Петро Лащинський знову отримав дорогу хустку, хустки подарували також боярам і старостам.
Точно невідомо, скільки гостей було на весіллі. Можна лише здогадуватися за кількістю випитого алкоголю і спожитого хліба — 100 хлібин і 80 ситниць.
Загалом посаг обійшовся дорожче за самі сватання і весілля. У багатих родинах посаг для доньок часто був справжнім статком. Наприклад, Степан Томара (сина якого вчив Сковорода) дав своїм трьом дочкам посагу на суму в понад 18 000 рублів. Українці ще 300 років тому вміли гуляти, але добре вміли й гроші рахувати.
Історія Кандиб не обірвалася з XVIII століттям. Їх нащадки ще довго залишалися заможними та впливовими людьми. Одними з нащадків були три брати Лазаревські — правнуки Анастасії Федорівни Кандиби, тієї самої нареченої з нашої весільної історії. Василь був письменником і перекладачем, Олександр — науковцем-істориком, а Михайло — чиновником.
У середині XIX століття Лазаревські стали відомою інтелігентною родиною, яка залишила слід у культурному та науковому житті України. До речі, Олександр Лазаревський — це саме той історик, який і зберіг для нас сімейну спадщину Кандиб в архівах та документах.
А от Михайлу свій щоденник подарував не хто інший, як Тарас Шевченко. Брати Лазаревські дружили з поетом і були його меценатами. Вони допомагали поетові у найтяжчі періоди: підтримували матеріально, передавали гроші й дарували дрібні радощі життя.
Так, Шевченко згадував, що в червні 1857 року отримав від Олександра Лазаревського 75 рублів, а згодом — і сигари. Таким чином, історія козацької старшини Кандиб несподівано замикається з долею найвидатнішого українського поета.
Родина, яка колись будувала бізнес і організовувала гучні гулянки, через кілька поколінь стала частиною кола, що підтримувало Шевченка й творило нову українську культуру.
Дата публікації: 07.09.2025 р.
Історичні експонати, зображені в публікації, належать до колекції Національного музею історії України
Для генерації ілюстративних зображень використовували ШІ-моделі Sora і Recraft.ai
Гетьманщина була поділена на полки — основні адміністративно-територіальні одиниці. Спочатку існувало 16 полків (пізніше їх кількість змінювалася), кожен з яких охоплював значну територію з містами та селами. Після Руїни залишилось 10 полків. І так було, поки 1781 року не скасували полково-сотенний устрій.
На чолі полку стояв полковник, який мав повноту військової та цивільної влади на своїй території. Полки поділялися на сотні, якими керували сотники.
Полковник мав штаб старшини, до якої належали: полковий писар, полковий суддя, полковий хорунжий (відповідав за полкове знамено — хоругву), полковий осавул (заступник полковника з військових питань) і полковий обозний.
Обозний відповідав за військову логістику, охорону полкової скарбниці, організацію обозів під час походів і контроль над ремісниками та торговцями, які обслуговували полк.
До складу обозу належали: вози з припасами (їжа, фураж для коней), зброєю, амуніцією, військовою скарбницею, наметами, кухонним начинням, інструментами. Також в обозі їхали ремісники (ковалі, теслі, шевці), які ремонтували зброю і спорядження, торговці, які постачали додаткові товари, та інші цивільні особи, які обслуговували армію.
Горілчане виробництво було найприбутковішою галуззю господарства української козацької старшини та монастирів. На одиницю вкладених коштів воно давало 200–300% прибутку, що робило його надзвичайно привабливим для підприємців того часу. Головною статтею доходу гетьманського бюджету були саме горілчані гроші від виробництва і продажу цього напою.
Після визвольної війни Богдана Хмельницького, згідно з Переяславськими статтями, козаки отримали право “вольно користуватися своїх пожитків”. Це означало, що власники маєтностей могли вільно займатися винокурінням. Цим правом скористалися передусім козацька старшина, як великі землевласники, та монастирі. Так найпотужнішим виробником горілки в Київській губернії була Києво-Печерська лавра, яка мала промислові масштаби виробництва.
Основною сировиною для виготовлення сусла було жито з невеликими добавками інших злаків (не більше ніж 10%). Найбільші винокурні мали по 20–50 казанів на 200–500 літрів сировини, один такий давав приблизно 5 відер готового продукту за добу. Застосовувалася також система парних казанів, що працювали в безперервному циклі: поки в одному відбувалася перегонка, другий заливали новою порцією сировини. Така система дозволяла отримувати до 100 літрів горілки на день з однієї пари.
Українська горілка кінця XVII — початку XVIII століття мала присмак свіжовипеченого хліба та кардинально відрізнялася від сучасних напоїв. Це був дистилят, як коньяки, віскі, текіли, а не спирт-ректифікат, розведений водою, як нинішня горілка.
Міцність добірної горілки приблизно 70 градусів — такою вона мала бути, щоб під час підпалювання в кружці вигоряла наполовину, що було стандартом якості того часу. Це називали “полугарною горілкою”. Якщо горіла лише на третину — товар вважався низькоякісним. Саме так в той час перевіряли міцність.
Кожна винокурня створювала свій унікальний продукт завдяки особливостям технології дистиляції. Це забезпечувало велику конкуренцію та сортову різноманітність, адже неможливо було стандартизувати дистиляти через багато випадкових факторів у процесі виробництва.
Окремою категорією були елітарні напої — водкі з буквою “і” на кінці (не плутати з російською “водкою”). Це була зовсім інша категорія напоїв, що скоріше схожа на нинішні лікери. Водкі виготовляли шляхом повторної перегонки високоякісної горілки разом із дорогими спеціями — корицею, анісом, мускатним горіхом, цедрою, ваніллю. Використовували спеціальні перегонні куби невеликого об’єму, відповідно ці напої виробляли в мінімальних кількостях — 2-3 відра на рік навіть у Києво-Печерській лаврі. Такі водкі коштували дорого і призначалися для прийому шанованих гостей або як хабарі можновладцям.
Навіть у неврожайні 1770-ті роки, коли діяла заборона на винокуріння через голод, понад 50 родин козацької старшини здавали зерно в державні магазини, щоб отримати дозвіл на виробництво горілки. Це демонструє надзвичайну прибутковість галузі, яка перевищувала навіть торгівлю зерновими культурами й залишалась основою добробуту заможних українських родів того часу.
Принцип роботи винокурень у XVIII столітті. Спочатку із зерна (жито, пшениця, ячмінь) робили сусло. Зерно пророщували (солод), розтирали, заливали водою й давали перебродити. Далі сусло нагрівали у великому казані — перегінному кубі. Під час кипіння спирт випаровувався швидше за воду і через трубку переходив у спеціальний охолоджувач. Там пари конденсувалися й перетворювалися на рідину з високим вмістом алкоголю — дистилят (горілку). Для більшої міцності та чистоти напій переганяли кілька разів
Горілку з винокурень Кандиби возили на продаж не тільки територією Гетьманщини, а й на територію Московського царства і Кримського ханства (так, там теж були покупці).
Іншим напрямом господарської діяльності було товарне скотарство. У маєтностях Кандиб відгодовували худобу, яку потім продавали за кордон, насамперед в Гданську і Сілезії. Гданськ (тогочасна назва Данциг) був одним із найбільших портових міст Європи. Сілезія — один із тогочасних економічних центрів Європи, там було зосереджено багато різних виробництв, більше міст і, відповідно, велика потреба в харчах. Щороку партії волів із території України переганяли в Сілезію і Гданськ, а шляхта і старшина отримували за це великі гроші.
Популярна теза про Україну як “житницю Європи” підійде радше для ХІХ ст., коли на Чорному морі набудували портів і проклали залізницю до Одеси. У XVIII ст. везти зерно з Гетьманщини на захід було нерентабельно. Весь надлишок переробляли на горілку і вже потім продавали на місці чи експортували в сусідні держави.
Навесні 1722 року російський уряд закупив на території Гетьманщини майже 70 000 відер горілки. У 1781 році тільки з містечка Середино-Буда (нинішня Сумщина) до Росії продали 8 000 відер горілки. У 1717 році Павло Полуботок експортував до Речі Посполитої 100 куф (бочок ємністю 500 літрів) горілки.
У середині XVIII ст. французький дипломат Шарль Пейссеноль писав, що з Гетьманщини в Кримське ханство привозили щороку 60–80 великих бочок (близько 500 літрів) вишнівки.
Але навіть не горілка була головним брендом Гетьманщини. Син сотника із міста Сосниця Опанас Шафонський в 1786 році назвав чотири головні товари, якими славилася козацька Україна.
Конопляне прядиво йшло на виробництво тканин і мотузок, зокрема корабельних канатів (тому цей товар найчастіше везли на продаж у Ригу). Конопляна олія була основною в ті часи, адже соняшник хоч вже і був відомий із XVIII ст., з нього ще не додумалися чавити олію, а споживали у вигляді насіння (і так було до другої половини ХІХ ст.).
Центрами вирощення і виробництва тютюну в Гетьманщині були території довкола Ромен (нинішня Сумщина) і Мени (нинішня Чернігівщина). Найкращим тютюном вважався роменський. “Еней, по човну походжая, роменський тютюнець курив…”, — сучасник Котляревського, читаючи “Енеїду”, розумів, що головний герой твору курив найкращий місцевий тютюн.
І четвертий товар — худоба. Овець і велику рогату худобу можна було переганяти на великі відстані — туди, де за них більше заплатять.
У Гетьманщині XVIII століття діяла система захисту майнових прав жінок у разі одруження, яка складалася з двох основних елементів: посагу та віна.
За законом віно можна було записувати лише на третину майна чоловіка, щоб після його смерті більша частина статків залишилася в родині, а не перейшла повністю до вдови.
Існувала особлива система оцінювання посагу, яка створювала додатковий захист для вдови. Матеріальні речі — худобу, одяг, домашнє начиння — оцінювали за звичайними ринковими цінами. А от гроші і коштовності рахували з подвійною ціною. Наприклад, якщо наречена мала 10 волів (40 рублів) і одяг (20 рублів), це давало 60 рублів. Але коштовності вартістю 50 рублів оцінювали як 100 рублів. Загальна вартість посагу тоді у підсумку становила 160 рублів.
Навіщо це було потрібно? Якщо родичі померлого чоловіка хотіли викупити у неї нерухомість (села, млини, поля), вони мали заплатити суму, що дорівнювала повній оціненій вартості посагу. Завдяки подвійній оцінці коштовностей викупна ціна ставала значно вищою.