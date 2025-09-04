Перша наша історія про династію Кандиб. Вона б цілком змогла стати основою для драматичної саги про кілька поколінь однієї родини. Тут є все: злети та падіння, конфлікти й суди між родичами, серійні спроби отруєння і палке, хоч, судячи з усього, трагічне кохання. І щонайменше одне розкішне весілля.

Чому “щонайменше”? Бо деталі інших у цій родинній історії нам невідомі. Загалом весілля, про яке йдеться, — унікальне. Це єдине весілля козацької старшини, про яке ми детально знаємо, що гості їли, скільки худоби забили та скільки бочок горілки випили. Судячи з реєстру витрат, гулянка вражала своїм розмахом і тривала не один день.

Документи, що лягли в основу цієї розповіді, збереглися завдяки родовому архіву Кандиб. Частину з них наприкінці ХІХ століття опублікував історик Олександр Лазаревський — правнук нареченої на тому весіллі — у “Памятній книжці Конотопського земства”. Решта сімейних документів Кандиб та їх нащадків нині зберігаються в Інституті рукопису бібліотеки імені В.І. Вернадського.

Ми розкажемо вам про долю чотирьох поколінь Кандиб і про те, як була влаштована підприємницька діяльність в Україні у Гетьманщині понад 300 років тому. Якими товарами тоді славилися наші землі та чому замість того, щоб торгувати з Європою зерном, наші пращури гнали з нього горілку і 500-літровими бочками продавали її на Захід.

А наприкінці нашої розповіді ще й розкриємо, який зв’язок з усією цією історією мають сигари Тараса Шевченка.