LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).

Всі ці три перемоги України увійдуть до підручників з історії України як славетні сторінки нашої армії та народу. І тому ми попросили художників зобразити український тріумф у великих картинах (розмір – 150 х 100), які завжди надихатимуть вас та ваших близьких та друзів.

Ці картини чудово доповнять вашу вітальню. Ви точно завжди будете посміхатись і пишатись, згадуючі ці перемоги. І вам точно захочеться передавати ці картини у спадок – щоб про перемоги України пам’ятали і наступні покоління українців.