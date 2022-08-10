Три перемоги в картинах
LIGA.net відкриває збір в підтримку ЗСУ
Три перемоги в картинах
LIGA.net відкриває збір в підтримку ЗСУ
LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
Всі ці три перемоги України увійдуть до підручників з історії України як славетні сторінки нашої армії та народу. І тому ми попросили художників зобразити український тріумф у великих картинах (розмір – 150 х 100), які завжди надихатимуть вас та ваших близьких та друзів.
Ці картини чудово доповнять вашу вітальню. Ви точно завжди будете посміхатись і пишатись, згадуючі ці перемоги. І вам точно захочеться передавати ці картини у спадок – щоб про перемоги України пам’ятали і наступні покоління українців.
ЯК ОТРИМАТИ КАРТИНИ
Щоб отримати одну з трьох картин, вам потрібно допомогти нам зібрати 1 000 000 грн на машини для ЗСУ. Для цього беріть участь у нашому розіграші, де кожен донат від 100 грн – це один шанс отримати одну з картин. Наприклад, переказ в 10 000 грн – це 100 шансів перемогти. В кінці збору ми проведемо розіграш серед усіх учасників. Що більше ви переказали, то вищий шанс отримати подарунок.
РЕКВІЗИТИ
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Розіграш картин проводитиметься Петром Шукліновим серед усіх, хто поповнив його банку за цим посиланням на суму вище 100 грн.
Monobank
PayPal
ПриватБанк
Номер картки ПБ: 5221191101000973
Для свіфт-переказів на ПБ: UA733052990000026207881605646
Рахунок отримувача ПБ: 26207881605646
РНОКПП: 3254016392
Отримувач: ШУКЛІНОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
МФО банку: 305299
Monobank
ПриватБанк
Номер картки ПБ: 5221191101000973
Для свіфт-переказів на ПБ: UA733052990000026207881605646
Рахунок отримувача ПБ: 26207881605646
РНОКПП: 3254016392
Отримувач: ШУКЛІНОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
МФО банку: 305299
PayPal
Контакти Петра Шуклінова
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Автори картин: Ольга Коростельова, Алік Клепач, Павло Баяндін
Верстка: Юлія Виноградська
Дата публікації: 15.08.2022 р.
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Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ