Три перемоги в картинах

LIGA.net відкриває збір в підтримку ЗСУ

Три перемоги в картинах

LIGA.net відкриває збір в підтримку ЗСУ

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LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).

 

Всі ці три перемоги України увійдуть до підручників з історії України як славетні сторінки нашої армії та народу. І тому ми попросили художників зобразити український тріумф у великих картинах (розмір – 150 х 100), які завжди надихатимуть вас та ваших близьких та друзів.

 

Ці картини чудово доповнять вашу вітальню. Ви точно завжди будете посміхатись і пишатись, згадуючі ці перемоги. І вам точно захочеться передавати ці картини у спадок – щоб про перемоги України пам’ятали і наступні покоління українців.

ЯК ОТРИМАТИ КАРТИНИ

Щоб отримати одну з трьох картин, вам потрібно допомогти нам зібрати 1 000 000 грн на машини для ЗСУ. Для цього беріть участь у нашому розіграші, де кожен донат від 100 грн – це один шанс отримати одну з картин. Наприклад, переказ в 10 000 грн – це 100 шансів перемогти. В кінці збору ми проведемо розіграш серед усіх учасників. Що більше ви переказали, то вищий шанс отримати подарунок.

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Розіграш картин проводитиметься Петром Шукліновим серед усіх, хто поповнив його банку за цим посиланням на суму вище 100 грн.

Monobank

Посилання на банку

 

Номер банки: 5375411200563380

 

Для свіфт-переказів: UA823220010000026208330426894

PayPal

[email protected]

ПриватБанк

Номер картки ПБ: 5221191101000973


Для свіфт-переказів на ПБ: UA733052990000026207881605646


Рахунок отримувача ПБ: 26207881605646


РНОКПП: 3254016392


Отримувач: ШУКЛІНОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ


МФО банку: 305299

Monobank

Посилання на банку

 

Номер банки: 5375411200563380

 

Для свіфт-переказів: UA823220010000026208330426894

ПриватБанк

Номер картки ПБ: 5221191101000973


Для свіфт-переказів на ПБ: UA733052990000026207881605646


Рахунок отримувача ПБ: 26207881605646


РНОКПП: 3254016392


Отримувач: ШУКЛІНОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ


МФО банку: 305299

PayPal

[email protected]

Контакти Петра Шуклінова

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facebook.com/PetroShuklinov

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E-mail

[email protected]

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Автори картин: Ольга Коростельова, Алік Клепач, Павло Баяндін

Верстка: Юлія Виноградська

 

Дата публікації: 15.08.2022 р.

 

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Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ

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