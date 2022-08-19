Зброя незалежності

31-й рік незалежності Україна вимушена зустрічати зі зброєю в руках. Ми протистоїмо озброєній до зубів армії Росії, яка накопичила на складах та арсеналах у 10 — 15 разів більше озброєнь та використовує у боях “тактику випаленої землі”.

За ці шість місяців українці дізналися про десятки закордонних озброєнь. Bayraktar, Javelin, HIMARS щодня атакують росіян із землі та повітря. Але значні перемоги у війні пов’язані також зі зброєю українського виробництва. Український “Нептун” ракетами потопив пафосний крейсер “Москва” та посилив позиції України у Чорному морі. Українська “Богдана” допомагала звільнити від росіян острів Зміїний.

За тим, як Україна модернізує своє озброєння, кожен українець може спостерігати в режимі реального часу щодня, із жалем кажуть LIGA.net в Укроборонпромі: “Україна в цьому сенсі стала полігоном для випробувань озброєння та військової техніки”.

Крім гордості за своє, війна порушує й багато складних питань. Наприклад: чому Збройні Сили України отримали “Нептун” лише цього року, а “Богдана” воює у єдиному екземплярі, де наші “аналоги HIMARS”? І якою була би війна з Росією, якби більшість ідей українських конструкторів вчасно втілили в життя?

До Дня Незалежності України LIGA.net разом із військовими експертами склала Топ-вісім найкращих розробок українського ВПК, які прямо зараз знищують армію Путіна. І з’ясувала, чи може українська зброя наздогнати і стати крутішою за західну.

Ми не вказуємо назви підприємств на прохання Укроборонпрому з міркувань безпеки.