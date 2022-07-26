Генерал теней

Василий Бурба больше не главный разведчик страны и даже не сотрудник спецслужб. Вагнергейт стоил ему не только кресла начальника Главного управления разведки Минобороны, но и профессиональной карьеры. С другой стороны, расследование Bellingcat и война с Офисом президента сделали его публичной фигурой, знакомой с секретами многих людей. Это опасный набор качеств. И Бурба уже сделал шаг в большую политику, бросив вызов Владимиру Зеленскому.

“Авантюрист, аферист”, – ответил президент и добавил, что коллеги Бурбы “плохо отзывались” о своем начальнике. Мы попытались, но не нашли разведчиков, готовых подтвердить слова президента. Наоборот, опрошенные сотрудники спецслужб – бывшие, действующие – не смогли вспомнить порочащих фактов.

Похоже, публичные оценки президента не имеют основы. Но это вовсе не означает, что Бурба, который много лет находился в системе, – кристально чистый человек. Мы поставили цель составить самый полный портрет бывшего главного разведчика страны, известного дерзкими спецоперациями против спецслужб России. Несколько месяцев мы собирали информацию, чтобы ответить на все вопросы и заместить белые пятна биографии грубыми фактами. Возможно, это самый сложный портрет, который LIGA.net когда-либо делала в силу профессиональной специфики героя.

Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов встретился с самим Бурбой, пообщался с членами его бывшей команды в ГУР, экс-руководителями различных спецслужб Украины, а также действующими сотрудниками. Мы раскрываем детали, которые ранее никогда не публиковались и не были известны широкой публике.

Эта история начинается в Африке много лет назад, когда украинские спецслужбы впервые в истории провели спецоперацию на африканском континенте.

Цель – спасти украинских граждан.