Генерал теней

29 июля 2020 года белорусские спецслужбы задержали 33 боевиков ПИК Вагнер, чем сорвали готовившуюся год спецоперацию Украины. На вторую годовщину “вагнергейта” LIGA.net открывает для всех читателей текст о Василии Бурбе, который был одним из главных конструкторов масштабной спецоперации. Этот материал был написан с помощью тысяч платных подписчиков LIGA.net. Благодарим вас за поддержку.
Василий Бурба больше не главный разведчик страны и даже не сотрудник спецслужб. Вагнергейт стоил ему не только кресла начальника Главного управления разведки Минобороны, но и профессиональной карьеры. С другой стороны, расследование Bellingcat и война с Офисом президента сделали его публичной фигурой, знакомой с секретами многих людей. Это опасный набор качеств. И Бурба уже сделал шаг в большую политику, бросив вызов Владимиру Зеленскому.
“Авантюрист, аферист”, – ответил президент и добавил, что коллеги Бурбы “плохо отзывались” о своем начальнике. Мы попытались, но не нашли разведчиков, готовых подтвердить слова президента. Наоборот, опрошенные сотрудники спецслужб – бывшие, действующие – не смогли вспомнить порочащих фактов.
Похоже, публичные оценки президента не имеют основы. Но это вовсе не означает, что Бурба, который много лет находился в системе, – кристально чистый человек. Мы поставили цель составить самый полный портрет бывшего главного разведчика страны, известного дерзкими спецоперациями против спецслужб России. Несколько месяцев мы собирали информацию, чтобы ответить на все вопросы и заместить белые пятна биографии грубыми фактами. Возможно, это самый сложный портрет, который LIGA.net когда-либо делала в силу профессиональной специфики героя.
Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов встретился с самим Бурбой, пообщался с членами его бывшей команды в ГУР, экс-руководителями различных спецслужб Украины, а также действующими сотрудниками. Мы раскрываем детали, которые ранее никогда не публиковались и не были известны широкой публике.
Эта история начинается в Африке много лет назад, когда украинские спецслужбы впервые в истории провели спецоперацию на африканском континенте.
Цель – спасти украинских граждан.
ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ СБУ ОПЕРАЦИЯ В АФРИКЕ
В 2004 году украинской спецслужбе поставили задачу: спасти из плена в Африке четверых заложниц, похищенных преступной группировкой. Украинских девушек несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве в Либерии.
В то время в Либерии только разворачивалась миссия ООН, в которую вошел украинский контингент. Первая группа прибыла в середине января и вскоре получила информацию об украинках. В конце января часть контингента вернулась в Украину и доложила об этом руководству, рассказывает LIGA.net собеседник в СБУ.
После этого Минобороны и СБУ начали готовить освобождение пленниц. Сотрудник СБУ, находящийся в Либерии, начал собирать информацию о группировке, опрашивая местных. Либерия – англоязычная страна, поэтому проблем с установлением контакта не возникло. В итоге ему удалось определить два публичных дома, где были украинки, и даже переговорить с ними.
“Там были и другие украинки, однако они отказались возвращаться. К сожалению, их успели подсадить “на иглу”, и они были не совсем адекватными”, – добавляет один из сотрудников спецслужбы.
По его словам, времени для операции было немного, поскольку пленниц нужно было успеть освободить до отлета украинского гражданского рейса, который накануне должен доставить личный состав контингента, потому что местный аэропорт не был приспособлен для регулярных рейсов.
По легенде участники спецоперации недавно прилетели в Либерию и хотели купить девушек. Для прикрытия на переговорах присутствовали сотрудники ГУР. “Там все ходили с автоматами и могло произойти все что угодно”, – рассказывает собеседник LIGA.net в спецслужбах.
К счастью, переговоры прошли гладко и до перестрелки дело не дошло. Девушки вернулись в Украину запланированным рейсом. После их показаний СБУ на территории Украины задержала иностранных студентов Луганского медуниверситета, которые участвовали в вербовке девушек для, как выяснилось, секс-трафика, а не официальной работы.
Руководители группы были ливанцами. Сначала женщин везли на Кипр, после чего лишали паспортов и перевозили в страны Африки, где продавали в местные притоны.
Это была первая в истории спецслужбы операция на африканском континенте. “Бурба из Киева сопровождал организацию пребывания украинских контрразведчиков в Либерии. Без него и других ребят мы бы не вытянули”, – рассказал LIGA.net один из его бывших коллег.
"СНАЧАЛА РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ"
Мы встретились в одном из ресторанов Киева. Бурба слегка опоздал, но была причина. Министр обороны Алексей Резников как раз удовлетворил его рапорт и уволил из ВСУ. Накануне встречи Бурба разбирался с документацией по исключению его из списков воинской части.
Несмотря на резкие перемены, Бурба пришел в приподнятом настроении. И сразу дал понять, что пусть и с приставкой “экс”, но остается разведчиком. “Сначала расскажите о себе. Кем вы работаете, и чем я могу быть вам полезен?” – предложил он.
Когда мы предупредили, что разговор будет записываться, Бурба ожидаемо напрягся: “А без этого никак?” Но после коротких переговоров дал добро на запись и пообещал быть максимально откровенным. По крайней мере там, где это позволяет опыт его прошлой деятельности.
"СНАЧАЛА РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ"
Мы встретились в одном из ресторанов Киева. Бурба слегка опоздал, но была причина. Министр обороны Алексей Резников как раз удовлетворил его рапорт и уволил из ВСУ. Накануне встречи Бурба разбирался с документацией по исключению его из списков воинской части.
Несмотря на резкие перемены, Бурба пришел в приподнятом настроении. И сразу дал понять, что пусть и с приставкой “экс”, но остается разведчиком. “Сначала расскажите о себе. Кем вы работаете, и чем я могу быть вам полезен?” – предложил он.
Когда мы предупредили, что разговор будет записываться, Бурба ожидаемо напрягся: “А без этого никак?” Но после коротких переговоров дал добро на запись и пообещал быть максимально откровенным. По крайней мере там, где это позволяет опыт его прошлой деятельности.
В открытых источниках и за пределами вагнергейта о Бурбе – крайне мало информации. Даже в его биографии, которую можно найти в интернете, много неточностей. Например, он родился не 1 января, а 4 июня 1978 года в городе Ровно. Там же окончил среднюю школу. Родители всю жизнь проработали на химзаводе Ривнеазот (сейчас входит в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа), но сейчас живут в Киеве: Бурба перевез их поближе.
В детстве Бурба интересовался литературой. Он считает, что это во многом определило его будущее – особенно детективы и книги о спецслужбах. “Мой дед, участник советско-финской и Второй мировой войны, тоже очень много читал. И когда к нам приезжал – делился книгами”, – рассказал Бурба.
Больше всего ему нравились книги Юлиана Семенова, в частности, повесть “Межконтинентальный узел” – о противостоянии спецслужб СССР и США.
В ней шла речь о так называемом невидимом фронте. И вот это словосочетание “невидимый фронт” запомнилось мне красной линией. Эту книгу я прочитал примерно в 15-16 лет. Это как раз был момент определения будущей профессии,
— ВАСИЛИЙ БУРБА, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины
Исполнить мечту Бурбе помог друг семьи из СБУ. “Когда мы встречались семьями, я рассказывал о своем желании. В дальнейшем он инициировал перед СБУ вопрос моей проверки как кандидата, а потом и сотрудника спецслужбы”, – рассказывает экс-глава разведки.
Но сначала Бурба окончил гражданский вуз в Киеве (1995-2000) по специальности “Международная информация”. Поскольку в вузе не было военной кафедры, год отслужил в армии и получил звание лейтенанта. В 2002-м был зачислен в департамент контрразведки СБУ.
АГЕНТУРНЫЕ СЕТИ И ДЕПАРТАМЕНТ "К"
В 2002-2006 годах Бурба прошел путь от оперативного сотрудника до старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента контрразведки (ДКР).
“Мне сразу повезло, и я проходил службу в отделе активных мероприятий. Это подразделения, которые занимаются проникновением в агентурную сеть и кадровый состав иностранных спецслужб. Это был огромный опыт, – рассказывает Бурба. – Видимо, руководители, которые проводили со мной собеседование, увидели, что мне это не только нравится, но и есть определенные способности”.
Это подтверждает Василий Рябоконь, первый руководитель Бурбы в ДКР. Бурба попал к нему в отдел международного военного сотрудничества. “Он был очень инициативным и никогда не отказывался от участия в мероприятиях. Мы старались развивать его прирожденные навыки: смекалку, быструю реакцию, умение расположить к себе людей, внешнюю привлекательность… Он был одним из лучших”, – рассказал Рябоконь в разговоре с LIGA.net.
Поскольку я не владею языками, мне никогда не удавалось устанавливать очень хорошие контакты с иностранцами. А Бурба смог,
— ВАСИЛИЙ РЯБОКОНЬ, первый руководитель Бурбы в ДКР
Даже через 20 лет ни Бурба, ни Рябоконь не раскрывают детали конкретных спецопераций. “Если уходить в конкретику, то здесь затрагиваются интересы не одного человека. Все наши мероприятия имели долгоиграющий характер”, – объясняет Рябоконь.
В начале 2007-го Бурба перевелся в управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – департамент “К”. По его словам, никакого давления и политической подоплеки здесь нет.
“Мой товарищ Михаил Курник возглавил отдел “К” и пригласил к себе. Поскольку Рябоконь к тому времени ушел из департамента контрразведки, я решил перевестись”, – объясняет он.
СТАРЫЕ СВЯЗИ
Именно в департаменте “К” Бурба познакомился с Дмитрием Нескоромным (подробно о скандале с ним мы писали здесь), который позже стал первым замглавы СБУ Баканова (с ноября 2019 по март 2020 года). “Мы проходили службу в киевском управлении СБУ. Он был моим заместителем в подразделениях центрального аппарата. Когда меня вывели в распоряжение с должности начальника второго управления ГУ (начало 2014-го, – ред.), он занял эту должность”, – говорит Бурба.
Год назад Нескоромный был объявлен в розыск по подозрению в организации покушения на генерала СБУ Андрея Расюка.
Нескоромный и Бурба – кумовья, но с 2014 года не общаются, уверяет экс-глава ГУР. Бурба не захотел говорить LIGA.net о причинах конфликта: “Это личные вопросы”.
В департаменте “К” Бурба проработал до 2014 года, получив в 2011 году от Виктора Януковича орден Богдана Хмельницкого III степени. Курник в 2010-2011 годах возглавлял управление СБУ в Ивано-Франковской области, из-за чего после Майдана попал под люстрацию.
По словам Бурбы, на момент награждения он в звании майора возглавлял подразделение центрального аппарата СБУ по борьбе с коррупцией в органах судебной власти. “Было пару системных реализаций. Мы старались дать конкретный результат. И за это был поощрен государственной наградой”, – вспоминает он.
Это скользкий момент в карьере Бурбы. Есть множество фактов, как во времена Януковича власть пыталась узурпировать судебную систему, а Бурбе – дают награду за борьбу с коррупцией в судах.
Сам Бурба это объясняет так: “Что касается политической составляющей, Януковича, Азарова и Портнова, то мы никого не знали на тот момент. Я замыкался на начальнике управления. Тогда это был Виктор Трепак. Есть подразделение в системе центрального аппарата, а есть Портнов и Янукович. Связи между нами не было и не могло быть”.
LIGA.net связалась с Трепаком, однако он отказался от комментариев.
РАЗГОН МАЙДАНА
В феврале 2014-го на то время нардеп Геннадий Москаль обнародовал фотокопии планов зачистки Евромайдана под названиями “Бумеранг” и “Волна”. Согласно документам, тогдашний начальник второго управления ГУ СБУ Бурба был ответственным за блокирование дорог на въездах в Киев, а также за круглосуточное обеспечение необходимого для проведения операций количества нарядов ГСЧС.
Возможно, именно опубликованные Москалем планы и легли в основу обвинений со стороны Зеленского: по словам президента, Бурба “руководил блокировкой транспорта на Майдане”.
Сам Бурба полностью отрицает причастность к разгону Майдана.
Я неоднократно приходил на допросы и сообщал, что это чепуха. Следствие должно поставить точку. Никакого отношения к тогдашнему моему функционалу оно не имело. Никаких обвинений за все это время мне выдвинуто не было,
— ВАСИЛИЙ БУРБА, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины
Прокурор по делам Майдана Денис Иванов подтвердил LIGA.net, что Бурба допрашивался. “Но на сегодняшний день доказательств для предъявления подозрения и подачи обвинительного акта следствие не получило”, – отметил он.
Иванов добавил, что следственная версия о возможной причастности Бурбы до сих пор прорабатывается, поскольку часть опубликованного Москалем плана все же была реализована.
“В прямом эфире все видели действия, которые можно сопоставить с планом разгона, – объясняет Иванов. – И в СБУ работает не один человек. Есть люди, которые видели этот план, даже если его потом уничтожили. И они знают, кто за что отвечал”.
Экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк продолжает логику Иванова. “Если бы СБУ хотела, то предоставила бы доказательства, был ли там Бурба или кто-то другой, – говорит он LIGA.net. – Потому что кроме утвержденного документа, который забрал Тоцкий (глава антитеррористического центра СБУ в 2013-2014, – ред.), были черновики, были люди и совещания”.
По словам Горбатюка, Москаль опубликовал январский вариант планов, а оригиналы якобы были уничтожены. “Часть допрошенных утверждают, что планы менялись и корректировались. Так же, как и ответственные согласно плану лица”, – добавляет он.
Найти подтверждение легитимности планов разгона очень сложно, объясняет Андрей Левус, замглавы СБУ в феврале-ноябре 2014-го. Он лично видел много оперативных планов, в том числе по АТО, и опубликованный план “не соответствует даже форме”, сказал он LIGA.net.
Тем не менее, по планам разгона в 2014-м, как утверждает Левус, проводилась внутренняя проверка. И было принято решение вывести в распоряжение (по факту – отстранить от исполнения обязанностей) всех, кто занимал руководящие должности во времена Януковича.
“Все, кто работал в те времена, должны были продемонстрировать лояльность к государству, – рассказывает Левус. – Василий сам вызвался поработать на Донбассе (после начала агрессии РФ, – ред.), поскольку имел опыт в контрразведке”.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЗВЕДКУ
В конце мая 2014-го Бурба был зачислен офицером по особым поручениям и координировал работу оперативных групп департамента контрразведки в зоне АТО.
По словам Левуса, большинство отзывов о работе Бурбы в АТО были позитивными: “Он не отбывал номер, как большинство в прокурорском батальоне, которые ехали ради статуса участника боевых действий”.
В зоне АТО Бурба познакомился с Валерием Кондратюком, который на тот момент возглавлял департамент контрразведки СБУ.
“В 2014-2015 годах была проведена не одна операция. Состоялась пара хороших реализаций, был не один захват, и нашу группу поощряли, – вспоминает Бурба. – Наливайченко (тогдашний глава СБУ, – ред.) досрочно присвоил мне звание полковника и вручил наградное оружие”.
Сам Наливайченко воздержался от характеристик Бурбы. В беседе с LIGA.net он лишь указал, что “этого человека ни на какие руководящие должности не назначал”, а в АТО Бурбу отправляли “простым сотрудником, а не начальником”.
Левус в числе успешных кейсов команды Кондратюка называет захват спецназовцев Главного разведуправления (ГРУ) ВС РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Бурба этот кейс отказался комментировать, но подтвердил, что департамент контрразведки был к нему причастен.
По словам Левуса, после начала войны России против Украины были сформированы оперативные группы контрразведки, за каждой из которых была закреплена территория или объект. Их ключевой задачей было выявление коллаборантов и российской агентуры.
У Василия сначала была территориальная ответственность на юге – на берегах Азовского и Черного морей. Он работал во время выхода наших войск из Крыма. Также он работал над освобождением людей из Донецка. Проявился как организатор и начал координировать это направление в ДКР,
— АНДРЕЙ ЛЕВУС, экс-замглавы СБУ
“Когда Кондратюк возглавлял Департамент контрразведки СБУ, была сформирована команда, – вспоминает Левус. – У нее было два характерных признака: это тесное сотрудничество со стратегическими партнерами и активные операции. Потом все это переместилось в ГУР”.
В 2015-м было создано пятое управление ДКР, которому россияне приписывают ликвидации главарей боевиков, в частности Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторола) и Александра Захарченко.
СКАНДАЛ С ЧАУСОМ, КАРЬЕРА В ГУР
В июле 2015 года Кондратюк был назначен начальником ГУР и предложил Бурбе перевестись к нему. Тот согласился и в октябре возглавил контрразведку ГУР. Также он занимался вопросами внутренней безопасности.
Среди задач были поиск агентуры врага в ГУР и обеспечение безопасности проведения операций, рассказывает сам Бурба.
Имея опыт контрразведки, он мог эффективно противодействовать попыткам русской агентуры проникнуть в ГУР. Он очищал ГУР, чтобы можно было спокойно проводить операции,
— РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, экс-начальник пятого управления ДКР
СЛЕД ЧАУСА
В том же 2016 году из Украины то ли сбежал от уголовного преследования, то ли был похищен скандальный судья Николай Чаус, который впоследствии “всплыл” в Молдове. Весной прошлого года он заявил, что его тогда насильно вывезли из Украины “очень влиятельные люди”.
По данным Украинской правды, Чауса в Молдову якобы вывезла спецгруппа, которую возглавлял Бурба.
Бурба уверяет, что с Порошенко познакомился на вручении генеральских погонов, и отрицает свою причастность к переброске Чауса в Молдову: “С 2016 года я не допрашивался следователями и детективами. Если у следствия будут ко мне вопросы, я обязательно дам ответ”.
Такого же мнения придерживается и Червинский: “Чаус у СБУ уже четыре месяца. Если компромат на Бурбу был, мы бы его услышали”.
Украинские спецслужбы все же могли быть причастны к вывозу Чауса в Молдову, без конкретики допускает Левус: “Я не исключаю, что власть могла решать свои политические вопросы путем привлечения спецслужб. В Украине так было всегда”.
В октябре 2016 года Бурбу назначили начальником ГУР.
“За две недели до назначения президент провел со мной собеседование, на котором присутствовал и Кондратюк”, – говорит Бурба. Сам Кондратюк из кресла главы ГУР пересел в кресло замглавы Администрации президента Порошенко.
Это кадровое решение президента Левус считает закономерным. “Бурба занимался активными операциями на востоке, а Кондратюк больше организатор и стратег, – говорит он. – Во время первой каденции Наливайченко в СБУ (2006-2010 года, – ред.) Кондратюк возглавлял его аппарат. Именно поэтому в 2016-м он перешел на работу в АП”.
В статусе начальника ГУР Бурба продолжил работу над выявлением агентуры РФ. У него был свой подход.
“Когда контрразведка выявляет офицера, который работает на Россию, не всегда нужно сразу привлекать его к уголовной ответственности. Нужно начать игру с противником, – рассказывает Бурба LIGA.net. – Начиная с передачи дезинформации и заканчивая выявлениям лиц, которые с ним работают, чтобы найти уже их вербовочные уязвимости. Нам было важно знать формы и методы работы спецслужб врага”.
На последней пресс-конференции Зеленский заявил, что Бурба никаких операций лично не проводил и вообще он не “разведчик, а СБУшник”.
Бывшие подчиненные Бурбы утверждают, что это не так. Юрий Семенюк в 2017-2020 годах руководил одним из подразделений ГУР МО. “Бурба санкционировал и принимал участие в планировании целого ряда успешных операций, проведенных моим подразделением”, – заявил он в комментарии LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ МЕЖДУ ЗЕЛЕНСКИМ И БУРБОЙ
С Зеленским Бурба познакомился на докладе силовиков после инаугурации.
“Когда я пришел, я хотел его (Бурбу – ред) уволить из-за того, что разведчики не очень хорошо о нем говорили”, – утверждает Зеленский.
Но после этого Бурба “продержался” на должности больше года. Говорит: их первый разговор с Зеленским занял полтора часа. На нем также присутствовал тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. “Мы договорились, что продолжаем работу. Президент определил мне время и план докладов”, – вспоминает Бурба.
Считаю, что мы работали плодотворно. Да, есть моменты в управленческой деятельности Зеленского, которые мне не нравились. Я имею в виду доклады и круг лиц, присутствующих на них. Я говорил об этом президенту,
— ВАСИЛИЙ БУРБА, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины
По словам Бурбы, когда Офис президента возглавил Андрей Ермак, на докладах начали присутствовать, помимо руководителя ОП, его профильный зам Роман Машовец и глава комитета по вопросам разведки при президенте Руслан Демченко.
“Может так совпало, но при Богдане Машовца и Демченко на докладах не было. Был только Зеленский и Богдан, а руководители спецорганов заходили по очереди”, – заявил экс-глава ГУР.
Бурба уверяет, что к его работе никаких замечаний со стороны власти не было. Более того, по его словам, за два-три месяца до увольнения Зеленский в присутствии Ермака предложил возглавить ему Службу внешней разведки.
“Я изложил свое видение поставленных задач. Они не до конца сошлись с заданиями президента, и мы решили перенести вопрос на потом”, – говорит экс-глава ГУР.
Возможно, Зеленский искал более сговорчивого кандидата, не исключает он.
В начале июня новым главой СВР стал Валерий Кондратюк, бывший начальник Бурбы.
В Офисе президента отрицают, что делали какие-либо кадровые предложения Бурбе. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, “абсурдно предполагать, будто Бурба стоял или стоит где-то в какой-то кадровой очереди на какую-то должность”.
СТАРЫЕ СВЯЗИ
В апреле 2020-го журналисты программы Схемы зафиксировали встречу Бурбы с экс-прокурором сил АТО Константином Куликом. Встреча состоялась на парковке одного из загородных ресторанов под Киевом.
Встреча Кулика и Бурбы (фото – Схемы)
Бурба знаком с Куликом с 2015 года и называет его “грамотным прокурором”. Встречу, свидетелями которой стали журналисты, он называет случайностью.
“На тот момент я проживал в Конча-Заспе. Когда ты проезжаешь базу Динамо Киев, начинается лесной массив, плохая сотовая связь. Поэтому, разговаривая по телефону, я остановился на стоянке ресторана и увидел другого своего знакомого, – рассказывает Бурба свою версию. – Через несколько минут из ресторана вышел Кулик. И я с ним поздоровался. Запланированной встречи с Куликом не было. Перед тем, как к нам подошли журналисты, мы общались максимум минуту”.
Бурба не уточнил имя знакомого, которого он увидел на парковке. Но в третьем участнике встречи журналисты узнали Владимира Вильчинского – экс-руководителя одного из отделов экономической контрразведки СБУ времен Януковича.
По нашей просьбе журналисты пересмотрели полную видеозапись “случайной” встречи. Автор сюжета Михаил Ткач уточнил LIGA.net, что участники встречи общались около 10 минут перед тем, как журналист подошел к ним с микрофоном.
Примечательно, что на встречу Бурба приехал на бронированном Mercedes-Benz (в народе “гелик”). Этого авто нет в декларации Бурбы.
Бронированное авто, на котором ездит Бурба (фото – Схемы)
Как сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах, бронированное авто было предоставлено Бурбе посольством США.
СКАНДАЛ С ВАГНЕРГЕЙТОМ
Переломным моментом в отношениях Бурбы и Зеленского стал “вагнергейт”. Операция “Авеню” могла стать самой успешной в карьере Бурбы, но сорвалась. Свою версию Бурба рассказал журналистам Bellingcat.
СУТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРОТКО
Украинским разведчикам под видом охранной компании при Роснефти удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию “перенесли”.
По словам Бурбы, Ермак якобы предложил отложить операцию на неделю, чтобы не сорвать достигнутые с РФ договоренности по перемирию на Донбассе. Глава ОП отрицает заявления Бурбы: никаких указаний ему не давал.
Еще в сентябре 2020-го Ермак называл спецоперацию “детективной историей, выдуманной от начала до конца”, а Зеленский – “бредом”.
После расследования Bellingcat Зеленский все же признал: ГУР планировало какую-то операцию, но одобрения в ОП не получило – это втянуло бы Украину в международный скандал, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда бы не простил использования в спецоперации самолета Турецких авиалиний.
Червинский, который в конце 2019-го перевелся из СБУ в ГУР по просьбе Бурбы, парирует слова президента. “Я вам советую залезть в историю посадок самолетов. Их была тысяча, – говорит он LIGA.net. – Найдите мне хотя бы одну историю, где президент страны, в которую летел самолет, будет возмущаться, что задержали террористов”.
Посадить самолет для задержания “вагнеровцев” предложил Бурба, уверяет Червинский, который в конце 2019-го перевелся из СБУ в ГУР по просьбе Бурбы.
“Мы предложили ему несколько вариантов развития. И он предложил самолет. Мы изучили его вариант и пришли к выводу, что это возможно”, – вспоминает Червинский.
Сам Бурба, комментируя заявление Червинского, отметил, что “в какой-то мере это соответствует действительности”.
В целом он уверен, что его увольнение и спецоперация связаны. “Мой опыт и знания говорят о том, что окружение президента сообщило о завершающей стадии беларуской власти. Я уверен, что это ближайшее окружение”, – заявил Бурба.
По его словам, представители украинской власти сообщили Беларуси фамилии, месторасположение и количество человек, но взамен просили задержать и экстрадировать их в Украину.
“У меня есть подтверждение моих слов. Я передал детальную информацию следствию”, – уверяет экс-глава ГУР.
Бурба считает, что теперь у беларусов есть огромный козырь, которым они могут воспользоваться в любой момент.
Если Украина признает, что это была украинская операция, то беларусы скажут правду: уважаемые украинцы, так вы же сами нам сообщили. Поэтому нынешняя власть никоим образом не будет признавать, что это была операция государства,
— ВАСИЛИЙ БУРБА, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины
По мнению Бурбы, следствие должно допросить не только его, но и всех, кто присутствовал на встрече в ОП во время переноса операции.
В ОП отрицают обвинения Бурбы. Советник Михаил Подоляк уверяет, что с украинской стороны никто никого не информировал в Беларуси – ни на правительственном уровне, ни тем более на оперативном.
“Все контакты с беларуской стороной по этой теме состоялись уже после того, как наемники были задержаны, и касались исключительно вопросов их экстрадиции в Украину”, – отметил он в комментарии LIGA.net.
Последний разговор Бурбы с Зеленским состоялся 3 августа 2020 года. “Никаких намеков на неудовлетворение моей работой у президента не было. Я был наступательным в своей позиции относительно проведения расследования провала”, – сказал Бурба.
МОЛЧАНИЕ ЗА КРЕСЛО ПОСЛА
5 августа Зеленский уволил Бурбу с должности начальника ГУР МО. Об увольнении Бурба узнал за час до указа от министра обороны Андрея Тарана. “После указа министр попросил сдать должность за день и выехать из кабинета, – вспоминает он. – Я был удивлен действиями руководства МО в отношении моих заместителей и руководителей департаментов. Их кабинеты на второй день были опечатаны, и это было только начало преследования”.
По словам экс-сотрудника ГУР Семенюка, были уволены четверо непосредственных участника операции по ЧВК Вагнер. Некоторых не уволили, а перевели на нижестоящие должности, чтобы запугать, уверяет он. Часть перевели в другие подразделения.
Бурба утверждает, что получил первые угрозы в феврале 2021-го. По его словам, в конце февраля он встретился с руководителем одной из спецслужб. Он отказался называть его фамилию, но по информации трех собеседников LIGA.net в спецорганах, Бурба встречался с нынешним начальником ГУР Кириллом Будановым на территории ведомства.
“Один из руководителей спецслужб сказал, что Ермак передал ему перечень предложений за мое молчание в кейсе вагнергейта. И угроз, если я откажусь молчать, – заявил Бурба. – Во время встречи у него было все прописано, и мы прошлись по каждому пункту. Начиная с предложения, от которого я отказался, и заканчивая угрозами”.
Одним из предложений, по словам Бурбы, была должность посла Украины в Австралии. Озвученные угрозы Бурба не захотел называть. Однако намекнул, что через несколько дней после разговора его выселили из охраняемого дома в Конча-Заспе и сняли с него охрану ГУР. На данный момент безопасность Бурбы обеспечивает МВД.
LIGA.net попросила Ермака отреагировать на заявление экс-главы ГУР, но глава ОП отказался от комментариев. Мы также спросили у ГУР, встречался ли Буданов с Бурбой и почему с экс-главы ГУР сняли охрану. Пресс-служба ГУР ответила LIGA.net, что не располагает такой информацией.
СПРАВКА. Два собеседника LIGA.net в спецслужбах заявили, что офицеры ГУР, которые охраняли Бурбу, через некоторое время начали обеспечивать охрану теперь уже экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Сам Гогилашвили отрицает это. По его словам, сотрудники разведки сопровождали его во время поездки в зону боевых действий на Донбассе.
В ноябре 2021-го Буданов подтвердил, что с Бурбы сняли служебную охрану. Сделано это было “после определенного случая, когда определенные журналисты заявили, что кто-то с него снял охрану”.
Изначально Бурба, как утверждает, не был настроен выходить в публичную плоскость. Через несколько недель после увольнения он дал первый публичный комментарий, в котором заявил, что сведения о спецоперации – это “строго тайная информация, и она никогда не становится публично открытой”.
Почему экс-глава ГУР решил нарушить молчание?
“На тот момент я рассчитывал, что есть правоохранительные органы, которые должны поставить точку, – объясняет Бурба LIGA.net. – Вместо этого нас всех увольняют и открывают уголовные производства”.
Мы понимаем, что опасней молчать,
— РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, экс-начальник пятого управления ДКР
Не все солидарны с Бурбой. “Все, что он наговорил, — это ошибка, которую такой опытный разведчик не совершил бы без каких-либо сторонних обстоятельств, – говорит LIGA.net действующий сотрудник одного из разведывательных органов. – Он испортил себе жизнь”.
Коллега Бурбы Семенюк не согласен с таким утверждением. “Его карьера разведчика закончилась. Ему нужно идти выше. Начальник разведки – это не его уровень. Минимум министр и дальше”, – считает он.
Но, уверяет Семенюк, сейчас никто из команды Бурбы не думает ни о какой политике. Цель – “донести правду”.
“Каждый должен заниматься своим делом”, – отвечает Бурба на прямой вопрос, намерен ли он стать политиком.
Сейчас Бурбе зарабатывать на жизнь помогает академия СБУ, где он преподает последние 10 лет. Кроме того, еще будучи начальником ГУР, он сдал экзамены и получил удостоверение адвоката.
“На данный момент я полностью исключаю поход в политику. Мне есть чем заняться, – говорит экс-глава ГУР. – Я уверен, что мой выход к общественности дал толчок следствию, и сейчас все пойдет быстрее и, надеюсь, качественней. Если следствие хочет разобраться”.
Что касается самого Бурбы и его разведчиков, то для них тайная служба закончена. Однако генерал и его тени, судя по всему, не собираются уходить на пенсию. А это значит, что и эта история еще не закончена.
Автор: Юрий Смирнов
Верстка: Юлия Виноградская
Дата публикации: 29.07.2022 г.
2022 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ