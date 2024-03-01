“Что такое война? Я отвечу – имена”

В конце октября 2021 года Максим ненадолго уехал в Нидерланды к сестре и ее семье. Прекрасно провел время с ее детьми, смотрел на Северное море и чаек. Настя радовалась, ведь видела, что ему стало лучше, что он вдохновился морем и спокойствием. Тогда же у него появилась новая мечта – приобрести квартиру в Киеве на любимом Подоле. Перед отъездом они договорились, что Максим снова приедет на Пасху 2022 года. Но не сложилось.

Тогда уже было чувство, что надвигается большая война. Настя и Максим много спорили об этом. Она говорила, что такого не может быть, что это какой-то Оруэлл. Максим в этом вопросе больше был реалистом. Всем вокруг него было понятно без слов: если большая война начнется, он сразу уедет на фронт.

На 25 февраля в “Пестрых енотах” было запланировано событие – мастер-класс для детей в Киеве. На нем должны были рисовать акриловыми красками малыша-енота. Две недели перед этим готовились, регистрировали, но также обсуждали, что делать, если начнется вторжение. В тех разговорах Дали четко сказал: “Если это произойдет, я вернусь на войну”.

Он вернулся сразу – вместе со своими побратимами со времен АТО. Они ушли в одно боевое подразделение ССО. “Когда началось полномасштабное, мы сразу списались – и сразу о деле, – вспоминает Екатерина Приймак. – Он заехал сюда в штаб, мы дали ему, что было. Нам не нужно было объяснять друг другу важность каких-либо вещей, мы все понимали”.

Во время боев в Киевской области Максим писал близким, когда мог. О ситуациях, в которые попадал, о встречавшихся людях и их поступках. Отправлял отрывки стихов.

“Он рассказывал о той женщине, фото руки которой с красным маникюром облетело весь мир, – говорит Оксана Олейник. – Тогда он писал, что по Буче ехала женщина на велосипеде в робе “Эпицентра”, они просили ее не ехать дальше, но она не послушалась. А потом ее расстреляли российские военные. Ретроспективно Макс понял, что это была именно та женщина. Он часто писал, что сожалеет, что не удается достучаться до людей, уберечь их”. Впоследствии эта история нашла отражение в стихотворении “Он переехал в Бучу в середине марта”.

В течение двух лет войны Максим почти никому не говорил, где он находится. Сестре – очень редко и часто постфактум, родителям – вообще никогда. Мама переживала об этом, просила дочь узнать. Но Настя уважала решение Максима держать это в тайне.

В сентябре 2022 года Кривцов участвовал в освобождении Харьковской области. И тогда он не мог сдержаться – писал друзьям и родным, как их встречают люди, как плачут и обнимают, как угощают едой.