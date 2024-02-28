"Що таке війна? Я відповім – імена"

Наприкінці жовтня 2021 року Максим ненадовго поїхав у Нідерланди до сестри та її родини. Чудово провів час із її дітьми, дивився на Північне море та чайок. Настя тішилась, адже бачила, що йому стало краще, що він ніби надихнувся морем та спокоєм. Тоді ж у нього з’явилась нова мрія – придбати квартиру у Києві, на улюбленому Подолі. Перед від’їздом вони домовились, що Максим знову приїде – на Великдень 2022 року. Але не склалося.

Тоді вже було відчуття, що насувається велика війна. Настя та Максим багато сперечались про це. Вона казала, що такого не може бути, що це якийсь Орвелл. Максим у цьому питанні більше був реалістом. Всім навколо нього було зрозуміло без слів: якщо велика війна почнеться, він одразу поїде на фронт.

На 25 лютого у “Строкатих єнотах” була запланована подія – майстер-клас для дітей у Києві. На ньому мали малювати акриловими фарбами малюка-єнота. Два тижні перед цим готувалися, робили реєстрацію, але також обговорювали, що робити, якщо почнеться вторгнення. В тих розмовах Далі чітко сказав: “Якщо це станеться, я повернусь на війну”.

Він повернувся одразу – разом зі своїми побратимами з часів АТО. Вони пішли в один бойовий підрозділ ССО. “Коли почалось повномасштабне, ми одразу списалися – і одразу про справу, – згадує Катерина Приймак. – Він заїхав сюди в штаб, ми дали йому, що було. Нам не потрібно було пояснювати одне одному важливість якихось речей, ми все розуміли”.

Під час боїв на Київщині Максим писав близьким, коли міг. Про ситуації, в які потрапляв, про людей, яких зустрічав, та їхні вчинки. Надсилав уривки віршів.

“Він розповідав про ту жінку, фото руки якої з червоним манікюром облетіло весь світ, – каже Оксана Олійник. – Тоді він писав, що Бучею їхала жінка на велосипеді в робі “Епіцентру”, вони просили її не їхати далі, але вона не послухала. А потім її розстріляли російські військові. Ретроспективно Макс зрозумів, що це була саме та жінка. Він часто писав, що жалкує, що не вдається достукатися до людей, вберегти їх”. Згодом ця історія знайшла відображення у вірші “Він переїхав у Бучу в середині березня”.

Протягом двох років війни Максим майже нікому не казав, де саме він перебуває. Сестрі – дуже зрідка та часто постфактум, батькам – взагалі ніколи. Мама переживала про це, просила доньку дізнатися. Але Настя поважала рішення Максима тримати це у таємниці.

У вересні 2022 року Кривцов брав участь у звільненні Харківщини. І от тоді він не міг стриматися – писав друзям та рідним, як їх зустрічають люди, як плачуть та обіймають, як пригощають їжею.