Чей Херсон

Отец Сергей Чудинович начал ездить с богослужениями к украинским военным еще в марте 2014 года – сразу после аннексии Крыма. Сначала это были населенные пункты на границе с полуостровом, затем – Донбасс. С тех пор у священника есть небольшой чемодан, куда сложено все необходимое для богослужения. В полевых условиях оно длится 30-40 минут.

“Или еще короче. Бывали ситуации, когда приезжаешь и нужно через 15 минут отслужить и ушиться, чтобы не попасть под обстрел. Так и работаем уже восемь лет”, – рассказывает отец Сергей. Еще с 2014 года он был уверен, что полномасштабная война с Россией неизбежна и считал ее “необходимым злом”: “То, что полномасштабная война началась сейчас, а не в 2014 году – типичный пример промысла Божия. У нас было время подготовиться”.

24 февраля то, чего ожидал отец Сергей, произошло. Он проснулся от взрывов – ракеты ударили по аэропорту в Чернобаевке. “Все вышли на улицу смотреть, но никакой информации не было, как толком ее нет и сегодня. Я зашел в церковь, там люди встревожены, спрашивают: “Что делать?” Я советовал анализировать ситуацию и делать выводы из того, что они видели лично.

Самому отцу Сергею для оценки ситуации понадобилось несколько часов. Где-то в 11:30 он посмотрел видео, как российская техника едет мимо указателя на поворот в сторону заповедника “Аскания-Нова”. Чуть позже – колонну на объездной Чаплинки (117 км от Херсона).

“Когда я это увидел, то сразу пошел в семью, едва не насильно посадил всех в машину, кто в чем был, и отвез в другую область к родственникам. С 2014 года у меня вагон опыта, как бывает, когда люди долго думают. Поэтому я думал быстро”.

25 февраля священник вернулся в Херсон и начал создавать в храме гуманитарный штаб. Люди приносили продукты, и часть церкви отгородили шторкой под склад. Один холодильник в храме уже был, где-то достали морозильную камеру и сложили туда мясо и хлеб, который сразу стал дефицитом.

В первые же дни войны в храме открыли бесплатную парикмахерскую и поставили автомат с кофе. Священник рассудил так: во-первых, для испуганных херсонцев это будет возможностью встретиться, поговорить, увидеть людей и немного успокоиться. Во-вторых, кофе хотя и бесплатный, но люди бросают донаты – а это наличные деньги, которые можно потратить на горючее. Его нужно было много – возить лекарства и продукты.