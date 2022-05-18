Лабиринт Минотавра

Главный уже был на взводе после всего, что я рассказывал. Он никак не мог поверить, что я переезжал, что столько профессий сменил, что у меня столько друзей и знакомых, столько активностей. Пожалуй, его жизненный путь походил на черенок от лопаты: родился, учился, работал, пошел в днровскую “контрразведку”, допрашивает болванов вроде меня.

Но нужно было что-то отвечать о сумке и окопе. Конечно, правду, какой бы невероятной она ни была.

– Проезжал очередной российский блокпост. Зашел солдат. Бурят, наверное, потому что азиат, но я не разбираюсь в народностях России. Проверил документы, гуманитарку. И попросил меня достать ему сумку. Сначала я думал, что он хочет взять мой рюкзак, но он именно хотел купить сумку. Я удивился, хрен его знает, но подумал, что чего нет, может и смогу достать? Он сказал, что его зовут Леша, показал мне на окоп, сказал, что там его искать или отдать его товарищам, они передадут. Чтобы не забыть, я записал.

Главный моргнул глазами. Чтобы хоть как-то продолжить, спросил абсурдное:

– А как ты понял, что это российский блокпост? И что это русский солдат?

– Ну, там были российские флаги.

– Ну и что?

Ой, все уже снова “а на Майдане были флаги Грузии”?

– Во-вторых, это уже был далеко не первый блокпост… эээ, ваш. Точно по линии разграничения. Ну и у солдата шевроны и нашивки были “Вооруженные силы РФ”. Я бы не рассматривал, так он же надо мной в бусе нависал минут пять. Голос и говор тоже запомнил.

– Понятно, – пожевал губами Главный. – Ну, если еще и азиат, у украинцев вряд ли такие есть, конечно…

Я очень надеялся, что он знал или хотя бы слышал о страсти российских и днровских блокпостов к стрельбе в водителей сигарет, стиков кофе и таких вот материальных заказов. Судя по лицу, знал и слышал. Поверил.

Наступила ответственная часть – новая объяснительная. Это означало, что основная часть допроса завершена. Снова лист бумаги, снова ручка.

Главный писал объяснительную долго, но уложился буквально в полторы страницы. Особое внимание уделил документам на бус. Дописав, дал почитать.

И… я не согласился с формулировкой. По его словам, получалось, что я ехал с поддельными документами. Невероятно, но Главный спросил, как уточнить. Сошлись на том, что я считал документы нормальными, переспросил у нотариуса, и мне сказали, что все ок. Дописал.

Подпись, дата. Еще одна бумажка обо мне ляжет в днровские архивы. Я уже размышлял, что у них здесь дают за подделку документов на транспорт. Три дня тюрьмы? Тридцать дней тюрьмы? Копание окопов?