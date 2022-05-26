Кроме Степана, нас было тринадцать плюс рыжая кошка. Тринадцать лет я считал своим счастливым числом. Но не торопил события – примерно столько оккупантских блокпостов было впереди.

Для Степана это была третья поездка. В одну из них он застал обстрел, когда проезжал Пологи. Помогли местные жители. Под свист ракет и снарядов бус загнали во двор, людей расселили по трем ближайшим домам. К счастью, ни люди, ни транспорт не пострадали. На следующий день они смогли поехать дальше.

– Не курил уже давным-давно, – сказал он, поджигая сигарету. – А тут не выдержал – опять начал. Как не в себя, сигарету за сигаретой. Нервы. Сказал уже себе – вернусь в Запорожье, недельку точно отдохну.

В эту поездку он старался не брать молодых ребят – слишком сложно с ними было пробираться через россиян и днровцев. Я был исключением. Мы надеялись, что это счастливое исключение.

Уже после первого блокпоста на выезде из Бердянска я удивился: как быстро человек адаптируется к разным условиям.

Специально сел поближе к двери, чтобы постовые видели, что никто не прячется. Ну и чтобы ходить туда-сюда было удобнее. Паспорт с фильтрационной бумажкой держал под рукой.

Степан со своей стороны ускорял процесс. Подъезжал к изгородям, опускал стекло. Говорил “Здрасьте, ребят. У меня здесь один молодой парень, остальные женщины, дети, пожилой мужчина. И даже одна кошка!”

Все эти приготовления помогали. Открыв дверь нашей “маршрутки”, россияне сразу видели меня. Заглядывали дальше, видели женщин, детей, старика, и концентрировались на одном мне. Говорили выйти: кто-то скупо “Выходи”, кто-то мудрил “А молодому парню придется выйти для проверки”.

Дальше все зависело от разговора. Но навык общаться со здешними вояками через неделю под оккупацией я тоже немного прокачал.

Типичная беседа выглядела так:

– Мариупольский?

– Да.

– Кем работал в Мариуполе?

– Работаю. Пишу тексты.

– Тексты?

– Для бизнеса. На заказ.

– Куда едешь?

– В Запорожье.

– К кому?

– К любимой.

Я выдавал куски информации, как отрезная линия на конвейере – и только если нажать кнопку. Уточнят – хорошо. Не уточнят – и черт с ними.

Несколько раз вояки лезли в рюкзак. Несколько раз – в телефон, с которого я снова снес телеграм и фейсбук. Один чеченец тщательно прощупал все, включая карманы.

Несколько раз попросили задрать футболку и брючины – искали татухи. Я радовался, что в свое время так и не надумал ничего набивать. Одна из женщин рассказала, как ехала в Бердянск с парнем в татуировках. На каждом блокпосте они задерживались минут двадцать – только потому, что парень должен был объяснить россиянам символизм того или иного рисунка.

На проверках я снова саркастически чувствовал себя большим и ужасным. Они – в брониках, с автоматами, пистолетами, ножами, запасными магазинами. И я – худой, с немытой небритой рожей, размер добавляет разве что пуховик. И при всем этом почти везде со мной говорили по трое.

С середины маршрута к разговорам добавился новый месседж.

– Служил?

– Нет.

– А зачем же едешь в Запорожье? Идти воевать?

– Нет.

– А придется, придется. Ты что, не знаешь, что на блокпостах сразу снимают парней – и в армию?

– Не знаю. Не должно быть такового.

– Хорошо. Едешь, значит, туда, чтобы против нас воевать. Ну что ж, встретимся по ту сторону окопа, ха-ха.

После каждого моего возвращения в бус женщины смотрели сочувственно. Мне было пофиг – никакие вопросы или задирание футболки уже не вызывали эмоций. Психика настроилась на режим решения задачи и реакции здесь и сейчас.