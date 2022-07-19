Апокалипсис не сегодня

– Мне было легко. 24 марта моей семье удалось выехать в сторону западной Украины. Все. Страх прошел.

На подъезде к городу дорогу перекрыли российские солдаты… Спрашиваю:

– Вы на этой машине ехали?

– Нет, на Ланосе.

– То есть по машине нельзя было понять, что едет начальство?

– Нет, они не догадывались, кто перед ними. Отобрали телефон, обыскали. Завязали руки за спиной. Машину сами отогнали в сторону. А меня отвели в лес. Недалеко. Метров 30-50 от дороги. Там уже было несколько человек со связанными, как у меня, руками. Солдаты нам говорят: «Это ваш мэр виноват, мы ему говорили, что нехрен воевать…» Ну тут я: «Ребята, у вас джекпот, я – мэр». Они такие: «Точно мэр?» – «Точно».

Фомичев улыбается и продолжает:

– И тут один из них говорит: «А можно с вами сфотографироваться?» Ну казалось бы: у меня связаны руки, ну что я тебе сделаю? Хочешь сфотографироваться – фотографируйся. Но он спрашивает. Отвечаю: «Я тебе сфотографируюсь». Тот: «Все-все, понял». Вроде смешной момент, но на самом деле важный: чтобы держать ситуацию под контролем, нужно было дать понять, кто здесь главный. А начальство они уважают – ментальность.

Таких незначительных психологических штрихов становилось все больше. Солдаты передали по рации, что у них мэр. Получили приказ доставить его к командиру.

– Пришлось идти под конвоем километра три. А телефон пришлось оставить. Помню, я переживал, что жена будет звонить… Поэтому сказал одному из солдат: услышишь звонок, увидишь такое-то имя, возьмешь трубку и скажешь два слова: «Все в порядке». Мне потом жена рассказывает: «Звоню тебе, а чужой голос говорит: «Все в порядке». И она сразу же поняла, что все совсем не в порядке…

Фомичев вспоминает, как российский офицер разглядывал в планшет съемку площади с дрона. Откуда-то доносились выстрелы.

– Спрашиваю, зачем стреляете? Он: не волнуйтесь, не по людям. Я: много людей на площади? Душ пятьсот, говорит, есть. Из разговора я понял, что в их план входит «зачистка». Вы кого, спрашиваю, собираетесь зачищать? Все, у кого было оружие, объясняю ему, ушли. Он не верит, говорит, что в толпе есть люди с автоматами и они будут стрелять. Договорились так: я еду с ним, буду идти перед ним. Если начнется огонь, в меня первого прилетит. Сели в броневик, поехали.

По дороге Фомичев пытался вести подсчет сил противника: на подъездах к городу и в самом городе. Насчитал с десяток единиц техники и несколько сотен солдат.

– Когда из броневика вышли, я увидел людей. Это было не «душ пятьсот», это были тысячи, до горизонта… Тогда в Славутиче находилось меньше 15 000, и большинство из них вышли на площадь. Когда меня увидели, шум прошел: мэр, мэр, мэр… Чувство невероятное. Невозможно передать.

Перечисляя события того дня, Фомичев упоминает об особой роли местного священника, пытавшегося останавливать танки крестом.