В такой же ситуации, как Анисия, оказались тысячи, а может, даже десятки тысяч живущих в Украине беларусов. Большинство из них переехало к нам в последние два года – после начала протестов против режима Лукашенко, а вместе с ними – незаконных арестов, пыток, судов и тюремных сроков.

До начала полномасштабного вторжения Украина шла навстречу политическим мигрантам из Беларуси. Им разрешили легально находиться в стране 180 дней (ранее было 90), упростили процедуру получения вида на жительство для специалистов из сферы IT. В большинстве случаев у представителей других сфер тоже не было проблем: в течение 180 дней они подавали документы в Миграционную службу и получали удостоверения на основании волонтерства, работы, украинских корней, брака с украинкой или украинцем.

После 24 февраля все изменилось. У многих беларусов истек срок 180 дней или действие удостоверения, Государственная миграционная служба (ГМС) до июня не принимала документы. Беларусы звонили по телефону, писали и приходили в ГМС. Их успокаивали и просили подождать. Документы начали принимать в июне. Беларусы обрадовались, но зря. Большинству тех, кто приходит в ГМС, чтобы легализоваться, выписывают штраф за нарушение срока пребывания в Украине и ставят в паспорт штамп о “принудительном возвращении”. Куда именно нужно вернуться – на штампе не написано. Он означает, что человек обязан покинуть территорию Украины в течение десяти дней.