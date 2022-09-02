27 дней ада

В 2014-15 годах Сергей вместе с другими волонтерами стал плести маскировочные сетки для украинских военных и увидел, как женщины и дети делают для них обереги – куклы-мотанки, птички, лошадки, цветочки. Все, что можно положить в карман и взять с собой на фронт. Сергей просил сделать для себя второй экземпляр. Так, в его коллекции оказались около 80 оберегов.



В 2021 году Сергей открыл в Киеве музей Мира. Постоянного помещения у музея нет, экспозиции представлены в двух библиотеках. Там есть обереги, флаг ООН и книги организации, вещи, предоставленные ОБСЕ. Сергей монотонно перечисляет свои экспонаты, а затем, не меняя интонацию, говорит: “И еще есть чехол от атомной бомбы”.



– Чехол от атомной бомбы? Откуда он у вас?



– С 86-го по 91 год я работал на техническом обслуживании ядерных бомб. Когда мы отказались от ядерного оружия и передали свои бомбы России, осталась куча хлама, который списывали, выбрасывали. Я договорился с ребятами, чтобы чехол отдали мне. Так он и лежал дома до появления музея.



Сергей рассказывает: ядерные бомбы большие, более пяти метров в длину. Чехол на бомбе – блестящий, серебристый. О процессе техобслуживания рассказывает подробно и обыденно: раз в два года в бомбах открывали лючки, подсоединяли жгуты. Проверяли, взорвется ли бомба в условиях, в которых она должна взорваться, и не взорвется ли в других.



В конце декабря 1991 года Украина подписала соглашение, утверждавшее вывоз тактического ядерного оружия с территории страны. Сергей тогда собирался в отпуск в Ленинград, уже даже купил путевку.



“И здесь мне говорят: “В отпуск не едешь, мы готовим бомбы к отправке в Россию”, – вспоминает Сергей и, кажется, до сих пор немного сожалеет об отпуске. – Ну и мы начали работать. Закрывали



все лючки в бомбах, проверяли давление и герметичность. Все подготовили и через некоторое время отправили”.



– Что вы тогда думали, правильно ли это решение?



– Я тогда нейтрально к этому относился: приказ есть приказ. Но были военные, очень не хотевшие отдавать ядерное орудие. Теперь я понимаю, что, в принципе, они были правы.