По дороге в военкомат

В одном из центральных зданий Славутича есть музей АТО. В музее, среди прочих экспонатов, еще недавно стоял манекен в полном боевом снаряжении участника военных действий. Часть экипировки – личные вещи жителя города, некогда командира отделения второго взвода первой штурмовой роты 34-го мотострелкового батальона 57-й бригады Александра Латышева.

Эти детали важны. Накануне вторжения российских войск в Славутич, 23 марта, в музей вошел худой, почти изможденный мужчина лет пятидесяти и остановился перед манекеном. В эти дни туристов в городе не было – Славутич находился в блокаде. Сотрудники Социально-психологического центра, при котором организован музей, не сразу узнали в посетителе Александра Латышева. Он пришел за своими вещами.

Почему Латышева не узнали сразу? Последние дни изменили его облик. Война застала Александра на работе – в центральной котельной Чернобыля. Несколько суток он выбирался из оккупации, чтобы вновь взяться за оружие. Ему пришлось пройти по безлюдным лесам десятки километров, дважды пересечь границу с Беларусью и каким-то чудом переправиться через Днепр – мост к тому времени был взорван. Кто он и как ему это удалось?