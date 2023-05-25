Портрет скальпелем

26 квітня, за два дні після Великодня, група Іллі вчергове вийшла на позиції в посадці. Хлопці взяли з собою багато їжі та сподівались, що чергування пройде спокійно. Але вже зранку 27 квітня росіяни почали наступати.





Ілля пам’ятає, що був в окопі та одночасно почув вибух і відчув, ніби його з розмаху вдарили по обличчю кувалдою. Це був уламок від танкового снаряда, що розірвався поруч з окопом. Далі все відбувалось дуже швидко.

Пам’ятає, як притулив до обличчя куртку внутрішньою стороною, як зрозумів, що це не зупинить кровотечу, та схопив аптечку. Вколов собі знеболювальне, хоча не відчував болю, та перемотав обличчя.

Пам’ятає, як до нього підбіг побратим і допоміг з бинтами. Як зрозумів, що не бачить на одне око й не може ним кліпнути – значить, поранення відкрите. Як відчув, що шкіру під оком розірвало і пошкодило кістку. Що місце, на якому ще кілька хвилин тому був ніс, відчувається дивно – ніби там більше нічого немає.

Як подивився цілим оком навкруги й побачив, що все в окопі в крові – і це його кров. Як в голові промайнуло: це поранення в обличчя, скоріше за все, я вже ніколи не матиму такого вигляду, як раніше. Але може я взагалі не виживу. Як відчув, що його трусить.