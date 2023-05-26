Портрет скальпелем

26 апреля, через два дня после Пасхи, группа Ильи в очередной раз вышла на позиции в посадке. Ребята взяли с собой много еды и надеялись, что дежурство пройдет спокойно. Но уже утром 27 апреля россияне начали наступать.





Илья помнит, что был в окопе и одновременно услышал взрыв и почувствовал, будто его с размаху ударили по лицу кувалдой. Это был осколок от танкового снаряда, который разорвался рядом с окопом. Дальше все происходило очень быстро.

Помнит, как прижал к лицу куртку внутренней стороной, как понял, что это не остановит кровотечение, и схватил аптечку. Вколол себе обезболивающее, хотя не чувствовал боли, и перемотал лицо.

Помнит, как к нему подбежал побратим и помог с бинтами. Как понял, что не видит на один глаз и не может им моргнуть – значит, ранение открытое. Как почувствовал, что кожу под глазом разорвало и повредило кость. Что место, на котором еще несколько минут назад был нос, ощущается странно – будто там больше ничего нет.

Как посмотрел целым глазом вокруг и увидел, что все в окопе в крови – и это его кровь. Как в голове промелькнуло: это ранение в лицо, скорее всего, я уже никогда не буду выглядеть, как раньше. Но может я вообще не выживу. Как почувствовал, что его бьет дрожь.